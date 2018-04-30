Армен Джигарханян — артист, чьей судьбой интересуется практически каждый второй житель РФ, просматривая последние новости на сегодня. Гениальный лицедей, личная жизнь которого пошла не так, как он планировал, уже дважды был госпитализирован. Когда его привезли по скорой в местную поликлинику, врачи признались, что Армен впал в кому.

К счастью, тяжелый период быстро закончился и состояние здоровья пожилого артиста стабилизировалось. Но до выписки еще далеко. Родственники и друзья Джигарханяна стараются не акцентировать внимание на госпитализации и не спешат отвечать на вопросы журналистов.

Последние новости о здоровье

Близкий друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян дал журналистам краткое интервью, в котором рассказал последние новости о состоянии здоровья на момент 30 апреля 2018 года. Он признался, что в настоящее время артист чувствует себя намного лучше, но врачи не спешат оформлять документы на выписку. Еще какое-то время он будет находиться под присмотром докторов, которые опасаются повторного приступа.

По предварительным данным, директор государственного театра поступил в реанимационное отделения из-за очередного сердечного приступа, спровоцировавшего кому.

Врачи опасались наихудшего, но организм любимчика публики оказался сильным. Армен вышел из комы и был переведен в стационар. В связи с тем, что в первый раз мужчина поступил в больницу с диагнозом гипертонический криз, а затем оказался там же из-за сердечного приступа, едва оформив выписку. Третье появление на медицинской койке стало для Джигарханяна серьезным потрясением, и врачам чудом удалось вернуть его к жизни и отключить от аппарата вентиляции легких. Так артисту улыбнулась судьба, дав последний шанс.

Именно поэтому в настоящее время ему требуется внимание медиков, способных оказать своевременную помощь. Поэтому выйдет из стационара пожилой мужчина только после окончания майских праздников.

Артур Согомонян предпочитает не отвечать на прямые вопросы представителей прессы о произошедшем. Но в СМИ распространяются слухи о том, что все эти приступы связаны с пристальным вниманием журналистов к персоне артиста.

А последняя госпитализация произошла после выпуска очередной передачи, где освещались последние новости о разводе с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

А прославившаяся во время скандальной истории Мазур рассказала прессе о том, что причиной последней госпитализации стало не долеченное воспаление легких. По другим данным, кому спровоцировала пневмония, которой заболел Джигарханян.