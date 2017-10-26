 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Армен Джигарханян живет в театре


0 0

В личной и профессиональной жизни Армена Джигарханяна творится что-то странное. На днях артист подал на развод с женой. А вчера представитель супруги артиста сообщил о рейдерском захвате театра Джигарханяна.

На днях Виталина Цымбалюк‐Романовская написала заявление об увольнении с поста директора театра. Вчера представительница дамы Элина Мазур сообщила о захвате бухгалтерии театра "армянской группировкой", добавив, что сам Джигарханян заперт у себя и все руководство театра отстранено.

Но в театре информацию опровергли, уточнив, что идут репетиции в штатном режиме.

Один из друзей Джигарханяна заявил журналистам, что артист в добром здравии, действительно сейчас находится в театре и расстроен шумихой. «Армен Борисович забрал вещи из квартиры, где проживал с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Ни у него, ни у нее не возникло желания поговорить. Абсолютно чужие люди. В настоящее время Армен Борисович находится в театре, у него там есть комната для отдыха, где он и ночует. Утверждает, что в театре ему психологически спокойнее», - цитирует инсайдера ТАСС.

Ранее Джигарханян обвинил супругу в мошенничестве и попытках убийства. Однако сестра артиста полагает, что Армен Борисович банально вспылил.

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству. 

Билли Боб Торнтон тайно женился. Актер решил еще раз попытать счастья в браке.

Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась. Дама рассказала о романе с актером. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 26.10.2017 Теги: Армен Джигарханян

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору