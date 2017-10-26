Армен Джигарханян живет в театре

В личной и профессиональной жизни Армена Джигарханяна творится что-то странное. На днях артист подал на развод с женой. А вчера представитель супруги артиста сообщил о рейдерском захвате театра Джигарханяна.

На днях Виталина Цымбалюк‐Романовская написала заявление об увольнении с поста директора театра. Вчера представительница дамы Элина Мазур сообщила о захвате бухгалтерии театра "армянской группировкой", добавив, что сам Джигарханян заперт у себя и все руководство театра отстранено.

Но в театре информацию опровергли, уточнив, что идут репетиции в штатном режиме.

Один из друзей Джигарханяна заявил журналистам, что артист в добром здравии, действительно сейчас находится в театре и расстроен шумихой. «Армен Борисович забрал вещи из квартиры, где проживал с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Ни у него, ни у нее не возникло желания поговорить. Абсолютно чужие люди. В настоящее время Армен Борисович находится в театре, у него там есть комната для отдыха, где он и ночует. Утверждает, что в театре ему психологически спокойнее», - цитирует инсайдера ТАСС.

Ранее Джигарханян обвинил супругу в мошенничестве и попытках убийства. Однако сестра артиста полагает, что Армен Борисович банально вспылил.

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству.

Билли Боб Торнтон тайно женился. Актер решил еще раз попытать счастья в браке.

Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась . Дама рассказала о романе с актером.

Источник фото: Globallookpress.com