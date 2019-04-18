Модные стрижки на средние волосы в 2019 году после 30 лет
В 2019 году стилисты представляют большой ассортимент красивых женских стрижек на средние волосы для красавиц после 30 лет. Посмотрев фото можно выбрать именно ту, которая придаст образу неповторимость и шарм.
Советы по стрижкам для 30-летних
Женщинам после 30 лет не стоит бездумно относиться к своим волосам, советы от профессионалов помогут избежать некоторых ошибок:
- Выбирая краску для волос, не отдавайте предпочтение слишком контрастным оттенкам по отношению к цвету кожи. Предпочтительнее будет тон, который светлее или темнее родного цвета волос на 1-2 оттенка.
- Волосы, покрашенные в один цвет, выглядят слишком тускло, поэтому лучше обратиться к колористу, чтобы он придал волосам несколько оттенков.
- Слишком короткая челка лишает шарма, гораздо роскошнее будет выглядеть челка с асимметрией.
- Средняя длина волос является оптимальной для женщин после 30 лет.
Гарсон для женщин за 30 лет
Стрижка гарсон достаточно смелая, отлично выглядит на хрупких женщинах, она придает им мальчишеское озорство и некую загадочность. Существует несколько видов такой стрижки, рассмотрим их подробнее:
- Классический гарсон – отличается профилированными и укороченными волосами по бокам и на затылке. Контуры стрижки при этом сохраняются четкими и ровными. Не надо использовать женщинам с квадратным типом лица.
- Ультратонкий гарсон – в этой модели челка укорачивается по максимуму и имеет форму дуги.
- Удлиненный гарсон – особенно актуален в 2019 году для женщин после 30 лет. В этой модификации прядки не стригутся коротко и могут иметь рваные концы, поэтому такую женскую стрижку можно выполнить на средние волосы, что хорошо видно на фото.
Следует отметить, что гарсон - это версия для миниатюрных леди, женщинам с крупным телосложением необходимо рассмотреть другие модели.
Модная стрижка с челкой для женщин за 30 лет
В 2019 году наиболее популярными являются женские стрижки на средние волосы с челкой, особенно для женщин после 30 лет, потому что они помогают не только освежить лицо, но и устранить некоторые дефекты. Посмотрев фото можно выбрать подходящий вариант, учитывая индивидуальности формы лица:
- Длинная челка вытягивает овал лица, а короткая, наоборот, уменьшает его размеры.
- Обладательницам круглого лица стоит присмотреться к стрижке с косой челкой разной длины.
- Если лицо вытянутое, то ровная и густая челка сделает его пропорциональным.
- Как считают стилисты, овальная форма лица является идеальной, поэтому, его обладательницы могут экспериментировать с прической.
- При грушевидной форме лица необходимо добиться баланса между верхней и нижней частью лица, в этом может помочь прямая челка до бровей или косая, удлиненной формы.
- Если форма лица треугольник, то можно попробовать длинную челку с пробором.
- Рваная челка подойдет женщинам с квадратным или прямоугольным лицом.
Прежде чем отправиться к парикмахеру, лучше сначала выбрать подходящую красивую стрижку на средние волосы, решить какая форма челки будет оптимальной на средних волосах.
Модные стрижки каре
В древние века каре было прерогативой мужчин, сейчас это любимая стрижка модниц. За последнее время произошло много изменений, теперь существует масса вариантов каре. Рассмотрим несколько типов стрижки, наиболее актуальных в 2019 году:
- Классическое каре – прекрасная женская стрижка для красавиц после 30 лет, особенно, если у них густые волосы средней длины. Классическое каре обрамляет лицо локонами, поэтому подойдет дамам с овальным лицом. Волосы укорачиваются ниже подбородка на одном уровне вокруг всей головы, и образуют немного, скошенную линию от затылка к щекам, что хорошо видно на фото.
- Боб-каре стрижется очень коротко сзади, практически до самого основания шеи, иногда волосы даже сбриваются, чтобы сделать затылок выше. По бокам оставляют длинные пряди, которые закрывают щеки и шею.
- Градуированное каре создает на голове поэтический хаос, такая стрижка подойдет женщинам с тонкими волосами, потому что, она увеличивает объем, и волосы кажутся гуще.
- При асимметричном каре одна сторона короче другой, профессионалы предлагают покрасить длинные пряди в несколько цветов.
Каре подходит женщинам не только с прямыми волосами, но и с кудряшками, к тому же ее не надо долго укладывать.
Модный каскад
Несмотря на все изменения моды, каскад остается в тренде всегда. А все потому что, она выглядит очень натурально, благодаря тому, что нет ровных срезов, прическа смотрится слегка небрежно. В 2019 году особенно актуально расслоение волос по всей длине, в комбинации с окрашиванием бликами.
Женская стрижка великолепно смотрится на средних прямых волосах, женщины после 30 лет с круглым лицом могут с ее помощью визуально удлинить его. На фото можно увидеть различные вариации стрижки:
- Двойной каскад – волосы имеют разную длину и толщину, благодаря чему получается многоступенчатая комбинация. Такая стрижка помогает скрыть слишком массивный подбородок.
- Градуированный каскад – при этой стрижке концы накладываются друг на друга, поэтому ее можно делать, только имея крепкие и не посеченные кончики волос.
- Рваный каскад – уровни выстригаются по всей голове и филируются, что придает волосам дополнительный объем.
Для укладки волос достаточно будет одного фена, можно выпрямить пряди утюжком, или наоборот, накрутить кончики плойкой, а челку вытянуть.
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Модная прическа боб для женщин после 30 лет 2019 года
Стрижка боб сочетает в себе женственность и изысканность, поэтому ее часто выбирают женщины после 30 лет, к тому же, есть возможность выполнить боб, как на короткие, так и на средние волосы. Ее триумфальное шествие началось с Коко Шанель, сейчас существует несколько разновидностей стрижки:
- Длинный боб – особенно элегантно смотрится на прямых волосах, выглядит он, как каре до плеч. Он создает нежный и романтический образ.
- Средний боб – наиболее универсальная стрижка, она позволяет делать разнообразные укладки. Можно выполнить боб с асимметричными прядями, создать рваный эффект и он заиграет новыми красками.
- Удлиненный боб – при такой стрижке можно использовать все современные методики окрашивания, и омбре, и баллияж. Волосы выпрямляют, или наоборот, создают на голове романтический беспорядок.
Применяя современные техники, у нынешних модниц есть возможность создать яркий и необычный образ.
Модная асимметричная стрижка
В 2019 году асимметричные женские стрижки приобретают значительную популярность, особенно у женщин после 30 лет, имеющих волосы средней длины. На фото можно увидеть, как при помощи асимметрии исчезают недостатки круглого лица и оно становится более вытянутым.
Удачно выглядеть поможет только индивидуальная стрижка, далекая от общепринятых правил. Если посмотреть фото асимметричной стрижки, то становится понятно, что выполнить ее может лишь профессионал.
Средняя асимметрия делает образ более мягким и женственным, при этом концы могут быть ровными или рваными. Косое каре скрывает дефекты лица, если волосы распустить, а убрав их за уши можно наоборот, показать красивый овал.
Пикси с боковыми прядями дает бесконечные возможности для экспериментов, такую стрижку можно каждый день укладывать по-новому. Наиболее удачно асимметричные стрижки выглядят на волосах средней длины, они позволяют обыграть известные «боб» и «каскад», трансформировав их в другие варианты.
Какие стрижки на средние волосы еще актуальны
Средняя длина волос на сегодняшний день особенно актуальна, длинные волосы нелегко отрастить, а короткие стрижки не всем идут. Рассмотрим, какие еще стрижки будут в тренде весной 2019 года:
- Удлиненный сессун – возвращается мода 70-х, поэтому, эта красивая стрижка снова входит в моду.
- Пикси на средние волосы подойдет женщинам любого типа лица, если правильно выбрать образ.
- Паж – стоит выбрать обладательницам густых и прямых волос. Производится окантовка, при которой внутренние пряди остаются короче внешних.
- Шэг – самая популярная стрижка, наступающего сезона, она выполняется мягкими слоями рваных прядей по всему периметру головы. Зрительно, шэг смотрится объемно, поэтому подойдет для женщин с тонкими волосами.
Из предложенных модных стрижек для женщин после 30 лет на средние волосы, легко выбрать свою, которая подчеркнет индивидуальность и красоту.
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А какая стрижка у вас? 2
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Стас / 18.04.19 15:36С возрастом чего только не бывает, от всего не вылечишься, просто надо держаться, сколько сможешь. Нет я совсем не против визита к врачу, просто рассуждаю. А за здоровьем следить надо смолоду, это точно.
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Ольга / 18.04.19 15:35Часто страдаю вздутием живота, неужели у меня колит, аж страшно становится, срочно пойду на обследование. Спасибо за информацию и предупреждение о последствиях. Детей приучаю мыть руки еще с трех лет, столько всяких болячек, без гигиены - никуда.