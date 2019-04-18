Модные стрижки на средние волосы в 2019 году после 30 лет

В 2019 году стилисты представляют большой ассортимент красивых женских стрижек на средние волосы для красавиц после 30 лет. Посмотрев фото можно выбрать именно ту, которая придаст образу неповторимость и шарм.

Советы по стрижкам для 30-летних

Женщинам после 30 лет не стоит бездумно относиться к своим волосам, советы от профессионалов помогут избежать некоторых ошибок:

Выбирая краску для волос, не отдавайте предпочтение слишком контрастным оттенкам по отношению к цвету кожи. Предпочтительнее будет тон, который светлее или темнее родного цвета волос на 1-2 оттенка. Волосы, покрашенные в один цвет, выглядят слишком тускло, поэтому лучше обратиться к колористу, чтобы он придал волосам несколько оттенков. Слишком короткая челка лишает шарма, гораздо роскошнее будет выглядеть челка с асимметрией. Средняя длина волос является оптимальной для женщин после 30 лет.

Гарсон для женщин за 30 лет

Стрижка гарсон достаточно смелая, отлично выглядит на хрупких женщинах, она придает им мальчишеское озорство и некую загадочность. Существует несколько видов такой стрижки, рассмотрим их подробнее:

Классический гарсон – отличается профилированными и укороченными волосами по бокам и на затылке. Контуры стрижки при этом сохраняются четкими и ровными. Не надо использовать женщинам с квадратным типом лица. Ультратонкий гарсон – в этой модели челка укорачивается по максимуму и имеет форму дуги. Удлиненный гарсон – особенно актуален в 2019 году для женщин после 30 лет. В этой модификации прядки не стригутся коротко и могут иметь рваные концы, поэтому такую женскую стрижку можно выполнить на средние волосы, что хорошо видно на фото.

Следует отметить, что гарсон - это версия для миниатюрных леди, женщинам с крупным телосложением необходимо рассмотреть другие модели.

Модная стрижка с челкой для женщин за 30 лет

В 2019 году наиболее популярными являются женские стрижки на средние волосы с челкой, особенно для женщин после 30 лет, потому что они помогают не только освежить лицо, но и устранить некоторые дефекты. Посмотрев фото можно выбрать подходящий вариант, учитывая индивидуальности формы лица:

Длинная челка вытягивает овал лица, а короткая, наоборот, уменьшает его размеры. Обладательницам круглого лица стоит присмотреться к стрижке с косой челкой разной длины. Если лицо вытянутое, то ровная и густая челка сделает его пропорциональным. Как считают стилисты, овальная форма лица является идеальной, поэтому, его обладательницы могут экспериментировать с прической. При грушевидной форме лица необходимо добиться баланса между верхней и нижней частью лица, в этом может помочь прямая челка до бровей или косая, удлиненной формы. Если форма лица треугольник, то можно попробовать длинную челку с пробором. Рваная челка подойдет женщинам с квадратным или прямоугольным лицом.

Прежде чем отправиться к парикмахеру, лучше сначала выбрать подходящую красивую стрижку на средние волосы, решить какая форма челки будет оптимальной на средних волосах.

Модные стрижки каре

В древние века каре было прерогативой мужчин, сейчас это любимая стрижка модниц. За последнее время произошло много изменений, теперь существует масса вариантов каре. Рассмотрим несколько типов стрижки, наиболее актуальных в 2019 году:

Классическое каре – прекрасная женская стрижка для красавиц после 30 лет, особенно, если у них густые волосы средней длины. Классическое каре обрамляет лицо локонами, поэтому подойдет дамам с овальным лицом. Волосы укорачиваются ниже подбородка на одном уровне вокруг всей головы, и образуют немного, скошенную линию от затылка к щекам, что хорошо видно на фото. Боб-каре стрижется очень коротко сзади, практически до самого основания шеи, иногда волосы даже сбриваются, чтобы сделать затылок выше. По бокам оставляют длинные пряди, которые закрывают щеки и шею. Градуированное каре создает на голове поэтический хаос, такая стрижка подойдет женщинам с тонкими волосами, потому что, она увеличивает объем, и волосы кажутся гуще. При асимметричном каре одна сторона короче другой, профессионалы предлагают покрасить длинные пряди в несколько цветов.

Каре подходит женщинам не только с прямыми волосами, но и с кудряшками, к тому же ее не надо долго укладывать.

Модный каскад

Несмотря на все изменения моды, каскад остается в тренде всегда. А все потому что, она выглядит очень натурально, благодаря тому, что нет ровных срезов, прическа смотрится слегка небрежно. В 2019 году особенно актуально расслоение волос по всей длине, в комбинации с окрашиванием бликами.

Женская стрижка великолепно смотрится на средних прямых волосах, женщины после 30 лет с круглым лицом могут с ее помощью визуально удлинить его. На фото можно увидеть различные вариации стрижки:

Двойной каскад – волосы имеют разную длину и толщину, благодаря чему получается многоступенчатая комбинация. Такая стрижка помогает скрыть слишком массивный подбородок. Градуированный каскад – при этой стрижке концы накладываются друг на друга, поэтому ее можно делать, только имея крепкие и не посеченные кончики волос. Рваный каскад – уровни выстригаются по всей голове и филируются, что придает волосам дополнительный объем.

Для укладки волос достаточно будет одного фена, можно выпрямить пряди утюжком, или наоборот, накрутить кончики плойкой, а челку вытянуть.

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Модная прическа боб для женщин после 30 лет 2019 года

Стрижка боб сочетает в себе женственность и изысканность, поэтому ее часто выбирают женщины после 30 лет, к тому же, есть возможность выполнить боб, как на короткие, так и на средние волосы. Ее триумфальное шествие началось с Коко Шанель, сейчас существует несколько разновидностей стрижки:

Длинный боб – особенно элегантно смотрится на прямых волосах, выглядит он, как каре до плеч. Он создает нежный и романтический образ. Средний боб – наиболее универсальная стрижка, она позволяет делать разнообразные укладки. Можно выполнить боб с асимметричными прядями, создать рваный эффект и он заиграет новыми красками. Удлиненный боб – при такой стрижке можно использовать все современные методики окрашивания, и омбре, и баллияж. Волосы выпрямляют, или наоборот, создают на голове романтический беспорядок.

Применяя современные техники, у нынешних модниц есть возможность создать яркий и необычный образ.

Модная асимметричная стрижка

В 2019 году асимметричные женские стрижки приобретают значительную популярность, особенно у женщин после 30 лет, имеющих волосы средней длины. На фото можно увидеть, ка​к при помощи асимметрии исчезают недостатки круглого лица и оно становится более вытянутым.

Удачно выглядеть поможет только индивидуальная стрижка, далекая от общепринятых правил. Если посмотреть фото​ асимметричной стрижки, то становится понятно, что выполнить ее может лишь профессионал.

Средняя асимметрия делает образ более мягким и женственным, при этом концы могут быть ровными или рваными. Косое каре скрывает дефекты лица, если волосы распустить, а убрав их за уши можно наоборот, показать красивый овал.

Пикси с боковыми прядями дает бесконечные возможности для экспериментов, такую стрижку можно каждый день укладывать по-новому. Наиболее удачно асимметричные стрижки выглядят на волосах средней длины, они позволяют обыграть известные «боб» и «каскад», трансформировав их в другие варианты.

Какие стрижки на средние волосы еще актуальны

Средняя длина волос на сегодняшний день особенно актуальна, длинные волосы нелегко отрастить, а короткие стрижки не всем идут. Рассмотрим, какие еще стрижки будут в тренде весной 2019 года:

Удлиненный сессун – возвращается мода 70-х, поэтому, эта красивая стрижка снова входит в моду. Пикси на средние волосы подойдет женщинам любого типа лица, если правильно выбрать образ. Паж – стоит выбрать обладательницам густых и прямых волос. Производится окантовка, при которой внутренние пряди остаются короче внешних. Шэг – самая популярная стрижка, наступающего сезона, она выполняется мягкими слоями рваных прядей по всему периметру головы. Зрительно, шэг смотрится объемно, поэтому подойдет для женщин с тонкими волосами.

Из предложенных модных стрижек для женщин после 30 лет на средние волосы, легко выбрать свою, которая подчеркнет индивидуальность и красоту.