Какие солнцезащитные очки в моде 2019 года

Солнцезащитные очки могут быть представлены в разнообразных стилях, иметь необычные формы, разные размеры оправ, расцветки и принты. Какие женские солнцезащитные очки будут в моде в 2019 году?

Модные тенденции нового сезона

В новом сезоне дизайнеры предлагают модницам обратить внимание на спортивные модели солнцезащитных очков. Они могут иметь широкую оправу и напоминать горнолыжную маску или узкую и вытянутую, внешний вид которой имеет некоторое сходство с очками велосипедистов.

Не стоит отказываться и от очков круглой формы и «кошачьих глазок», которые пользовались огромной популярностью и были в моде в прошлом сезоне. Выбирайте очки с яркой, принтованной оправой. Такие необычные модели считаются модной тенденцией 2019 года.

Какие еще варианты женских очков популярны, подскажут фото ниже:

Очки в стиле оверсайз

В 2019 году именитые дизайнеры представили в своих коллекциях множество моделей солнцезащитных очков, выполненных в стиле оверсайз. Главное их отличие – большая оправа, которая прикрывает половину лица. Подобные модели станут идеальной защитой от яркого, летнего солнца и смогут стать отличным дополнением любого женского образа.

Какие будут в моде аксессуары, можно узнать из фото-коллекции ниже:

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Самые интересные и трендовые модели были представлены модным домом Valentino. Лисички черного цвета от знаменитого дизайнера будут смотреться особо выгодно и добавят образу стиля.

Узкие модели очков

Зауженная форма солнцезащитных очков – еще одна модная тенденция 2019 года. Такие модели могут иметь разнообразные цвета, оправы и линзы.

Sally LaPointe предлагает модницам треугольную форму очков и смелые цветовые решения. Модели могут быть выполнены в оранжевых, красных и желтых оттенках.

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Квадратные солнцезащитные очки

Квадратные очки не менее популярны в 2019 году. Такая форма придаст женскому лицу еще больше нежности и дополнит любой образ. Дизайнеры представили в своих коллекциях квадратные очки с разнообразными оправами и стеклами.

Дизайнер Alexander Arutyunov предлагает модницам уникальные модели солнцезащитных очков. Представленные им коллекции включают в себя женские очки с белой оправой в сочетании с темными стеклами и полупрозрачные линзы, также в моде аксессуары, обрамленные в оправу коричневого оттенка, украшенную необычными принтами.

Что будет востребовано и, какие в 2019 году очки станут на пьедестал популярности, можно узнать из фото ниже.

Модные авиаторы разных цветов и оттенков

Известные дизайнеры не отказались и от авиаторов, улучшив их внешний вид зеркальными линзами, смелыми цветовыми решениями и необычными очертаниями. Такие модели станут отличным дополнением любого образа и прекрасно впишутся во многие стили, в том числе, и кэжуал, спорт-шик и милитари.

Tod's представил в своих коллекциях круглые авиаторы, обрамленные в металлическую оправу. Такие модели солнцезащитных очков выглядят оригинально и могут дополнить повседневный образ.

Прозрачная оправа из пластика

Прозрачные оправы из пластика стали главной модной тенденцией нового модного сезона. Известные дизайнеры предлагают в своих коллекциях солнцезащитные очки разных цветов и оттенков, что позволяет подобрать подходящую модель.

Модный дом Versace продемонстрировал новинку – лисички, которые обрамлены в прозрачную оправу разнообразных цветов и оттенков. Это могут быть красные, желтые и даже оранжевые солнцезащитные очки с необычными линзами. Наиболее выгодно смотрится модель с красной, прозрачной оправой и голубыми стеклами.

Очки с оправой в горошек – новый тренд 2019 года

Необычной новинкой сезона весна-лето 2019 года стали солнцезащитные очки с принтом горошек. Их необычная форма и привлекательные оттенки помогут девушкам выделиться и самовыразиться.

Такие солнцезащитные очки представил в своих коллекциях Fendi. Они отличаются не только оригинальным принтом, но и треугольной формой.

Модные тенденции осень-зима

Известные дизайнеры не перестают удивлять мир сочетанием, на первый взгляд, казалось бы, совершенно не сочетаемыми вещами. В тренде остается комбинирование различных стилей и спортивные.

Спортивный стиль

Мировые дизайнеры предлагают разбавлять слишком строгие луки солнцезащитными очками спортивного стиля. Одним из самых подходящих является аксессуар от фирмы Stella McCartney. Безоправные очки в черно-белых тонах идеально вписываются в классические образы. А широкие дужки с логотипом бренда придают образу особую оригинальность. Также подойдет и аксессуар от Byblos.

Модель солнцезащитных очков Butterfly

Не выходят из моды и очки-бабочки. Они по-прежнему в топе. Однако в этом сезоне дизайнеры продемонстрировали более интересные варианты. В тренде аксессуары из различных материалов с градиентом. Наиболее женственной и оригинальной оказалась коллекция очков от Coach.

Самые модные – безоправные модели со стеклами трендовых в этом сезоне цветов. Отличные аксессуары были представлены и брендом Marni. Актуальные творения имеют оправу в футуристическом стиле и линзы темных оттенков.

Стильные округлые очки

Остаются в тренде и очки со стеклами округлых форм. Все они выполнены в различных стилях, благодаря чему каждая представительница прекрасного пола сможет подобрать для себя идеально подходящий аксессуар.

Dolce & Gabbana представила новую коллекцию в том же стиле. Очки имеют круглые линзы и широкую оправу, декорированную стразами. Эти аксессуары можно назвать парадно-выходными.

Не менее интересны и очки от Emporio Armani. Оправа выполнена из металла, а фишкой модели является отсутствие перекладины на переносице. Также популярны округлые очки от Etro. Аксессуар имеет полупрозрачные линзы и тонкие изящные дужки.

Универсальная модель кошачий глаз

Востребованность на популярную модель «Кошачий глаз» не спадает. Благодаря своей универсальности они остаются в тренде и в этом сезоне. Дизайнеры продемонстрировали самые разнообразные модели, фишками в которых стали зеркальные линзы, оригинальный декор, утонченность форм.

Авиаторы

Модели очков-авиаторов вновь в тренде. Однако в этом сезоне дизайнеры продемонстрировали более интересные варианты оправ – двойные металлические, массивные пластиковые.

Форма линз-капелек во многих моделях также немного видоизменилась и приобрела некую угловатость. Линзы и оправы представлены в самых разнообразных оттенках.

Наиболее популярными будут модели в прозрачных, черных, разноцветных тонах, а также с эффектом омбре. А вот классические очки-авиаторы с зеркальными линзами из моды вышли.

Вайфареры и айбровлеры

Эти модели уже стали классикой, поэтому их можно приобретать даже осенью и зимой. Однако, несмотря на актуальность вайфареров и айбровлеров, не стоит делать на них яркий акцент. Лучше всего выбирать очки в классических черных и коричневых тонах с темными линзами.

Можно поэкспериментировать и с эффектом омбре, а вот зеркального эффекта, особенно в зимний период, лучше избегать. Не стоит приобретать и аксессуары с яркими декорированными дужками, так как эти очки созданы для дополнения и разбавления строгой классики. Яркие детали здесь будут не к месту.

Модные солнцезащитные очки в 2019 году позволят женщинам привносить в свой образ не только яркость и оригинальность, но и создавать свой собственный неповторимый стиль. Предоставленные фото помогут выбрать свой вариант аксессуара. А также из коллекции можно узнать, какие будут в моде очки не только в жару, но и в осенне-зимний сезон.