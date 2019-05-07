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Выпускные платья 2019 года - модные тенденции (11 класс)

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Для каждой ученицы 11 класса очень важно подобрать самое красивое выпускное платье 2019 года. Какие модные тенденции и новинки платьев ждут в этом сезоне?

Модные цвета выпускных платьев

В свете последних модных тенденций цвета выпускных платьев имеют достаточно широкий спектр оттенков. Юная особа будет выглядеть одинаково ярко и привлекательно, как в платье нежных пастельных расцветок, так и в платье глубоких насыщенных тонов.

Дизайнеры наглядно продемонстрировали это утверждение, предоставив большой выбор нарядов в привлекательной гамме трендовых цветов:

  • персикового;
  • бежевого;
  • кремового;
  • лилового;
  • серого.

 

Для девушек с безупречной фигурой отличным выбором станут одни из самых красивых выпускных платьев модных тонов:

  • бордового;
  • синего;
  • фиолетового.

Не осталась в стороне от дизайнерского предложения выпускных платьев и классическая тройка цветов:

  • белого;
  • красного;
  • черного.

Выпускное платье любого из этих трех цветов позволит выглядеть настоящей королевой бала.

Сразу отметим, что принт в выпускных платьях 2019 года представлен достаточно скромно, в основном это флористика в различных проявлениях:

  • цветы самые разнообразные;
  • листья;
  • веточки.

Однако, можно с уверенность констатировать, что в моделях выпускных платьев для выпускниц 11 класса активно представлен монохром.

Длинные платья на выпускной

Разнообразие фасонов, предоставленное с легкой руки именитых дизайнеров, будоражит девичьи фантазии. Облегающие выпускные платья из плотного шелка выгодно подчеркивают привлекательность фигуры.

В коллекциях такие фасоны платьев в основном представлены в монохроме трендовых оттенков и с полным отсутствием декора. Все внимание, по мнению дизайнеров, должно быть направлено на достоинства обладательницы такого стильного выпускного платья.

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Выпускное платье для ученицы 11 класса длиной в пол особенно эффектно в фасоне «рыбка». Причем это может быть как скромный намек на классическую деталь платья, так и выделение ее в качестве основного акцента в модели.

Настоящим трендом сезона стала достаточно большая коллекция платьев в тандеме структур шелк – сетка. Здесь творческая фантазия дизайнеров была неудержима. Эффектное верхнее платье из сетки во всех моделях имеет роскошное шитье или композицию из аппликаций.

Фасоны выпускных платьев, имеющих облегающий лиф и пышную юбку, также не покинули коллекции выпускных платьев сезона, как классический вариант стильного вечернего платья.

 

От прошлых сезонов такие фасоны выпускных платьев 2019 года отличаются полным отсутствием конструкций и приспособлений для увеличения объема юбки. Легкую естественную пышность придают моделям защипы и сборки.

Выпускные короткие платья для учениц 11 классов

Если образ стильной роскошной леди в выпускном платье в пол многие сочтут для своего юного возраста «тяжеловатым» и даже несколько «преждевременным», то ему есть не менее роскошная альтернатива.

Серия коротких выпускных платьев привлекает особенно своей изысканной и утонченной игривостью моделей различных фасонов. В модном секторе коротких платьев трендовый материал сетка также на пике популярности, как у самих дизайнеров, так и у юных модниц.

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Длина коротких выпускных платьев варьируется от короткой и ультракороткой до элегантной и кокетливо скромной длины миди.

Следует отметить, что по утверждению стилистов, с платьями короткой длины выпускницам 11 класса будет гораздо проще создать модный органичный лук для выпускного вечера. Тем более, что выбор образа можно осуществлять в достаточно широком диапазоне, как самих фасонов, так и креативных дизайнерских решений отдельных деталей.

  • А какое платье выберите вы?

Так выпускницы нового сезона могут остановить свой выбор на моделях платьев трендового фасона «бэби долл». Для выпускного вечера этот модный стиль наиболее приемлем и способен особо подчеркнуть привлекательность юной прелестницы.

Соблазнительно красуются модели выпускных платьев фасона бюстье с короткой пышной юбкой из сетки. Модели эффектно расшиты ниспадающими с верхней части лифа гирляндами цветов, веточек или бабочек.

Для желающих создать на выпускной 11-тых классов более лаконичный образ с коротким платьем дизайнеры предлагают облегающие модели и модели с оформлением низа платья воланами, хорошо держащими форму.

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Выпускные платья с приопущенными плечами

Модели выпускных платьев с приопущенными плечами в новом сезоне стали настоящим модным трендом. Выпускницы благодарно откликнулись на такой дизайнерский подарок, который позволяет выглядеть особенно нежно и трогательно, выбрав именно такую стильную новинку.

Приопущенные плечи, как креативное дизайнерское решение верха выпускного платья, активно внедрилось практически во все известные фасоны, значительно их обновив и преобразив.

В облегающих длинных моделях выпускных платьев 2019 года приопущенные плечи придают женственности, но немного «взрослят». Для выпускниц 11-тых классов больше подойдут короткие платья с этой стильной «изюминкой» сезона, которая элегантно вписывается в модные тенденции.

Платья с бантами на выпускной

С бантами дизайнеры не поскупились, провозгласив в новом сезоне для выпускных платьев (и не только), главную трендовую тенденцию в формулировке «бантов много не бывает».

Можно смело утверждать, что банты практически единственный декор выпускных платьев, который подходит для всех фасонов и смотрится невероятно органично. Новинкой эту дизайнерскую идею не назовешь, но вот в номинации «главный писк сезона» она в абсолютном приоритете.

Банты в самых красивых выпускных платьях представлены как в различных размерах, так и цветах, в тон с платьем или контрастном ему. Описать все варианты бантов подробно не представляется возможным, охватим их лишь в кратком перечислении, как их местоположение в модели, так и внешний вид:

  • на поясе: спереди, сзади, сбоку;
  • на спине в различных вариантах, как акцент на оголенную спину;
  • с длинными концами и короткими;
  • узкие и широкие;
  • плоские и пышные, а также промежуточные варианты;
  • вместо концов удлиненный ромб, собранный в воланы, как намек на шлейф в короткой модели выпускного платья;
  • на границе раздела двух составляющих основ платья и двух тканевых структур, например, удлиненного лифа из атласной ткани с пышной юбкой из сетки;
  • как эффектное завершение креативной дизайнерской идеи, например, стильная шнуровка на спине заканчивается пышным многослойным бантом;
  • в моделях на одно плечо также активно присутствует бант, как декор и акцент одного единственного плеча, иногда собранного в сборку.

Кроме того, банты огромных размеров роскошно располагаются в моделях выпускных платьев, как дорогих, так и недорогих с приопущенными плечами, на груди. Такое решение верха платья, позволяет отнести стильную, эффектную модель к абсолютной новинке сезона.

Декор перьями выпускных платьев

Перья в модных выпускных платьях (и не только), в отличие от бантов, несут разную нагрузку в моделях. В одних – это декор, а в других – материал для одной из двух основ платья, верха или низа.

Так достаточно большое количество платьев на выпускной вечер 2019 года для 11-тых классов декорированы перьями, как в виде небольших брошей, так и в виде целых стилистических композиций из них. На фото видно, что такие модели платьев вполне могут претендовать на номинацию «самых красивых и стильных».

Не менее многочисленны модели выпускных платьев, в которых верх выполнен из различной ткани, а низ из перьев. Причем юбка из перьев обыгрывается дизайнерами, что называется, по максимуму, выбор просто огромен. Модели таких платьев разняться, как короткими прямыми юбками, либо пышными с воланами из перьев, так и длинными в пол.

В длинных моделей платьев фасона «рыбка», «хвост» изготовлен из эффектных перьев. Модель безусловно потрясающе красивая, а в разных цветовых решениях так и просто фантастическая.

Новинки выпускных платьев

В новом модном сезоне невероятно актуальными будут модели черных вечерних платьев. В русле этого тренда дизайнерами предложена целая коллекция черных выпускных платьев различных фасонов и используемых структур. Такая модная новинка придется по душе, как для стройных выпускниц, так и для полных.

Если вы желаете продемонстрировать знание модных тенденций сезона и действительно произвести фурор, то непременно выбирайте эффектное черное выпускное платье. На выпускном вечере 2019 года для 11-тых классов вы будете самой неотразимой, именно так обещают фото с модных актуальных показов.

К новинкам сезона можно отнести фасоны платьев, а также отдельные решения определенных деталей:

  • разновидности фасона «русалка», когда ткань эффектно расходится воланами к низу, как от середины бедра, так от колен и икр ног;
  • баска переживает свое очередное восхождение на модный олимп неоспоримых трендов;
  • рюши, воланы представлены в более эффектной подаче в различных фасонах платьев – новинок;
  • асимметричные и фантазийные вырезы;
  • асимметричный и разно-уровневый подол;
  • юбка платья с оборками, длиной в пол, зауженная книзу.

Подобрать выпускное платье в 2019 году для учениц 11 класса дело совсем нелегкое. При таком изобилии платьев сказочной красоты просто размываются какие-то устоявшиеся собственные предпочтения. Но главное, довериться вкусу дизайнеров и личной примерке, и получить максимум удовольствия от процесса.

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07.05.2019
Теги: платья выпускной модные тенденции

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  • Ольга / 07.05.19 21:18
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    В этом году состоится и мой выпускной, прочитав ваш обзор, решила остановить свой выбор на стиле «бэби долл». Хотя до этого договорились с подружками, что пойдем в длинных в пол. Но теперь я передумала, попробую уговорить и подружек. Спасибо за содержательный обзор и советы.
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  • Таня / 07.05.19 20:59
    -
    0
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    Платья все просто волшебные, но я хочу поделиться со всеми своей классной идеей. Все придут в выпускных платьях, пусть даже и таких модных, какие описаны в обзор, а я прибуду на свой выпускной в шифоновом вечернем брючном костюме. Уже приобрела, мой образ затмит всех, свежо, эффектно и оригинально!
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