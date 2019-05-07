Выпускные платья 2019 года - модные тенденции (11 класс)
Для каждой ученицы 11 класса очень важно подобрать самое красивое выпускное платье 2019 года. Какие модные тенденции и новинки платьев ждут в этом сезоне?
Модные цвета выпускных платьев
В свете последних модных тенденций цвета выпускных платьев имеют достаточно широкий спектр оттенков. Юная особа будет выглядеть одинаково ярко и привлекательно, как в платье нежных пастельных расцветок, так и в платье глубоких насыщенных тонов.
Дизайнеры наглядно продемонстрировали это утверждение, предоставив большой выбор нарядов в привлекательной гамме трендовых цветов:
- персикового;
- бежевого;
- кремового;
- лилового;
- серого.
Для девушек с безупречной фигурой отличным выбором станут одни из самых красивых выпускных платьев модных тонов:
- бордового;
- синего;
- фиолетового.
Не осталась в стороне от дизайнерского предложения выпускных платьев и классическая тройка цветов:
- белого;
- красного;
- черного.
Выпускное платье любого из этих трех цветов позволит выглядеть настоящей королевой бала.
Сразу отметим, что принт в выпускных платьях 2019 года представлен достаточно скромно, в основном это флористика в различных проявлениях:
- цветы самые разнообразные;
- листья;
- веточки.
Однако, можно с уверенность констатировать, что в моделях выпускных платьев для выпускниц 11 класса активно представлен монохром.
Длинные платья на выпускной
Разнообразие фасонов, предоставленное с легкой руки именитых дизайнеров, будоражит девичьи фантазии. Облегающие выпускные платья из плотного шелка выгодно подчеркивают привлекательность фигуры.
В коллекциях такие фасоны платьев в основном представлены в монохроме трендовых оттенков и с полным отсутствием декора. Все внимание, по мнению дизайнеров, должно быть направлено на достоинства обладательницы такого стильного выпускного платья.
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Выпускное платье для ученицы 11 класса длиной в пол особенно эффектно в фасоне «рыбка». Причем это может быть как скромный намек на классическую деталь платья, так и выделение ее в качестве основного акцента в модели.
Настоящим трендом сезона стала достаточно большая коллекция платьев в тандеме структур шелк – сетка. Здесь творческая фантазия дизайнеров была неудержима. Эффектное верхнее платье из сетки во всех моделях имеет роскошное шитье или композицию из аппликаций.
Фасоны выпускных платьев, имеющих облегающий лиф и пышную юбку, также не покинули коллекции выпускных платьев сезона, как классический вариант стильного вечернего платья.
От прошлых сезонов такие фасоны выпускных платьев 2019 года отличаются полным отсутствием конструкций и приспособлений для увеличения объема юбки. Легкую естественную пышность придают моделям защипы и сборки.
Выпускные короткие платья для учениц 11 классов
Если образ стильной роскошной леди в выпускном платье в пол многие сочтут для своего юного возраста «тяжеловатым» и даже несколько «преждевременным», то ему есть не менее роскошная альтернатива.
Серия коротких выпускных платьев привлекает особенно своей изысканной и утонченной игривостью моделей различных фасонов. В модном секторе коротких платьев трендовый материал сетка также на пике популярности, как у самих дизайнеров, так и у юных модниц.
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Длина коротких выпускных платьев варьируется от короткой и ультракороткой до элегантной и кокетливо скромной длины миди.
Следует отметить, что по утверждению стилистов, с платьями короткой длины выпускницам 11 класса будет гораздо проще создать модный органичный лук для выпускного вечера. Тем более, что выбор образа можно осуществлять в достаточно широком диапазоне, как самих фасонов, так и креативных дизайнерских решений отдельных деталей.
Так выпускницы нового сезона могут остановить свой выбор на моделях платьев трендового фасона «бэби долл». Для выпускного вечера этот модный стиль наиболее приемлем и способен особо подчеркнуть привлекательность юной прелестницы.
Соблазнительно красуются модели выпускных платьев фасона бюстье с короткой пышной юбкой из сетки. Модели эффектно расшиты ниспадающими с верхней части лифа гирляндами цветов, веточек или бабочек.
Для желающих создать на выпускной 11-тых классов более лаконичный образ с коротким платьем дизайнеры предлагают облегающие модели и модели с оформлением низа платья воланами, хорошо держащими форму.
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Выпускные платья с приопущенными плечами
Модели выпускных платьев с приопущенными плечами в новом сезоне стали настоящим модным трендом. Выпускницы благодарно откликнулись на такой дизайнерский подарок, который позволяет выглядеть особенно нежно и трогательно, выбрав именно такую стильную новинку.
Приопущенные плечи, как креативное дизайнерское решение верха выпускного платья, активно внедрилось практически во все известные фасоны, значительно их обновив и преобразив.
В облегающих длинных моделях выпускных платьев 2019 года приопущенные плечи придают женственности, но немного «взрослят». Для выпускниц 11-тых классов больше подойдут короткие платья с этой стильной «изюминкой» сезона, которая элегантно вписывается в модные тенденции.
Платья с бантами на выпускной
С бантами дизайнеры не поскупились, провозгласив в новом сезоне для выпускных платьев (и не только), главную трендовую тенденцию в формулировке «бантов много не бывает».
Можно смело утверждать, что банты практически единственный декор выпускных платьев, который подходит для всех фасонов и смотрится невероятно органично. Новинкой эту дизайнерскую идею не назовешь, но вот в номинации «главный писк сезона» она в абсолютном приоритете.
Банты в самых красивых выпускных платьях представлены как в различных размерах, так и цветах, в тон с платьем или контрастном ему. Описать все варианты бантов подробно не представляется возможным, охватим их лишь в кратком перечислении, как их местоположение в модели, так и внешний вид:
- на поясе: спереди, сзади, сбоку;
- на спине в различных вариантах, как акцент на оголенную спину;
- с длинными концами и короткими;
- узкие и широкие;
- плоские и пышные, а также промежуточные варианты;
- вместо концов удлиненный ромб, собранный в воланы, как намек на шлейф в короткой модели выпускного платья;
- на границе раздела двух составляющих основ платья и двух тканевых структур, например, удлиненного лифа из атласной ткани с пышной юбкой из сетки;
- как эффектное завершение креативной дизайнерской идеи, например, стильная шнуровка на спине заканчивается пышным многослойным бантом;
- в моделях на одно плечо также активно присутствует бант, как декор и акцент одного единственного плеча, иногда собранного в сборку.
Кроме того, банты огромных размеров роскошно располагаются в моделях выпускных платьев, как дорогих, так и недорогих с приопущенными плечами, на груди. Такое решение верха платья, позволяет отнести стильную, эффектную модель к абсолютной новинке сезона.
Декор перьями выпускных платьев
Перья в модных выпускных платьях (и не только), в отличие от бантов, несут разную нагрузку в моделях. В одних – это декор, а в других – материал для одной из двух основ платья, верха или низа.
Так достаточно большое количество платьев на выпускной вечер 2019 года для 11-тых классов декорированы перьями, как в виде небольших брошей, так и в виде целых стилистических композиций из них. На фото видно, что такие модели платьев вполне могут претендовать на номинацию «самых красивых и стильных».
Не менее многочисленны модели выпускных платьев, в которых верх выполнен из различной ткани, а низ из перьев. Причем юбка из перьев обыгрывается дизайнерами, что называется, по максимуму, выбор просто огромен. Модели таких платьев разняться, как короткими прямыми юбками, либо пышными с воланами из перьев, так и длинными в пол.
В длинных моделей платьев фасона «рыбка», «хвост» изготовлен из эффектных перьев. Модель безусловно потрясающе красивая, а в разных цветовых решениях так и просто фантастическая.
Новинки выпускных платьев
В новом модном сезоне невероятно актуальными будут модели черных вечерних платьев. В русле этого тренда дизайнерами предложена целая коллекция черных выпускных платьев различных фасонов и используемых структур. Такая модная новинка придется по душе, как для стройных выпускниц, так и для полных.
Если вы желаете продемонстрировать знание модных тенденций сезона и действительно произвести фурор, то непременно выбирайте эффектное черное выпускное платье. На выпускном вечере 2019 года для 11-тых классов вы будете самой неотразимой, именно так обещают фото с модных актуальных показов.
К новинкам сезона можно отнести фасоны платьев, а также отдельные решения определенных деталей:
- разновидности фасона «русалка», когда ткань эффектно расходится воланами к низу, как от середины бедра, так от колен и икр ног;
- баска переживает свое очередное восхождение на модный олимп неоспоримых трендов;
- рюши, воланы представлены в более эффектной подаче в различных фасонах платьев – новинок;
- асимметричные и фантазийные вырезы;
- асимметричный и разно-уровневый подол;
- юбка платья с оборками, длиной в пол, зауженная книзу.
Подобрать выпускное платье в 2019 году для учениц 11 класса дело совсем нелегкое. При таком изобилии платьев сказочной красоты просто размываются какие-то устоявшиеся собственные предпочтения. Но главное, довериться вкусу дизайнеров и личной примерке, и получить максимум удовольствия от процесса.
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Ольга / 07.05.19 21:18В этом году состоится и мой выпускной, прочитав ваш обзор, решила остановить свой выбор на стиле «бэби долл». Хотя до этого договорились с подружками, что пойдем в длинных в пол. Но теперь я передумала, попробую уговорить и подружек. Спасибо за содержательный обзор и советы.
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Таня / 07.05.19 20:59Платья все просто волшебные, но я хочу поделиться со всеми своей классной идеей. Все придут в выпускных платьях, пусть даже и таких модных, какие описаны в обзор, а я прибуду на свой выпускной в шифоновом вечернем брючном костюме. Уже приобрела, мой образ затмит всех, свежо, эффектно и оригинально!