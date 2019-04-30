Модные летние платья 2019 года

Мода всегда диктует свои правила. Чтобы быть в курсе модных тенденций 2019 года и понимать, какие именно летние платья будут на пике популярности, потребуется основательно подготовиться.

Трендовые модели летних платьев 2019

Теплый летний сезон из года в год ожидает каждая модница для того, чтобы продемонстрировать весь свой разнообразный гардероб окружающим, ведь каждый раз дизайнеры радуют моделями модных летних платьев. 2019 год не стал исключением из правил.

Анализируя различные варианты на каждый день, можно выделить ключевые тренды.

Стильные платья 2019 года на лето создают из трикотажа, хлопка и льна. Стоит отметить, что на пике популярности пребывают полуобнаженные и прозрачные фасоны, выбор модных кутюрье пал на:

тюль;

органзу;

летящий шифон;

батист;

крупную и мелкую сетку.

Весьма востребованным считается джинсовый материал и total-look с денимом на первом плане, несмотря на его плотность. Для вечерних прогулок и выходов в свет лучше всего подойдут шелк и атлас.

Асимметрия

Асимметричный тренд по-прежнему продолжает свое распространение и привлекает внимание дизайнеров по всему миру. Среди летних платьев 2019 на каждый день можно заметить модели с асимметричным подолом или плечом. Все так же в центре модных тенденций располагаются фасоны с полностью срезанными плечами. Увидеть варианты таких платьев можно на фото в журналах или с подиумов.

Вечерние туалеты также создаются с открытыми спинами, всевозможными разрезами и откровенными вырезами декольте.

Бахрома, воланы, оборки, рюши

Модели, декорированные бахромой, оборками, воланами и кружевом пребывают на вершине популярности в нынешнем сезоне. В 2019 году дизайнеры не поскупились на смелые идеи и решения: длина бахромы зачастую спускается от самого верха до подола платья, а некоторые фасоны целиком усыпаны пайетками и стразами (безусловно, это вариант для светского раута).

Летние платья, дополненные элегантными босоножками в классическом стиле и сумкой-клатч, из пайеток великолепно впишутся в вечерний образ.

Весьма актуальны в нынешнем летнем сезоне многослойные модели летних платьев. Летящие, струящиеся ткани и оборки, бесконечные ярусы в платьях позволят добиться эффекта многослойности, но при этом будут смотреться весьма стильно и интересно.

Модные цветовые решения

Летние платья в 2019 году выполнены в насыщенной, красочной, яркой цветовой гамме. Согласно модным тенденция и фото в глянцевых журналах, самыми популярными будут:

коралловый;

бирюза и аквамарин;

лимонный;

изумрудно-зеленый;

ультрафиолет.

В моделях двух оттенков как правило, можно встретить красочные, насыщенные тона, к примеру, оранжевый и желтый. Преимущественно они применяются для направления «минимализм» – строгой геометрии, четких и ровных линий сдержанного кроя. Из классических пастельных оттенков стоит обратить внимание на нежно-розовый, небесно-голубой, белоснежный и бежевый.

Яркие принты и узоры

Летние платья 2019 года в этом сезоне украшаются геометрическими узорами, в тренд вновь вернулся горошек. Мода невероятно циклична! Величина узоров, фасона и цветовые решения уже не имеют значения.

Помимо всего прочего, выделяют полосатые принты, однако стоит помнить, что горизонтальные полосы могут визуально сделать шире женский силуэт. Дизайнеры предлагают решения в черно-белом варианте, а также насыщенные комбинации с синим, алым, белоснежным, а также варианты с широкой и узкой полосой одновременно.

Что касается актуального стиля оверсайз, подобные узоры впишутся идеально. Невероятными кажутся платья с платочным узором, мазками краски и абстракциями.

Весьма интересные и романтичные образы воплотят в жизнь градиентные принты – когда оттенок платья медленно перетекает из одного в другой. Среди актуальных пребывает и цветочный узор, однако его зачастую стали смещать в виде вышивки и аппликаций, время от времени – в объемных рисунках.

В нынешнем сезоне все чаще стали украшать платье не по всей длине. Иногда принты покрывают лишь подол изделия, широкие лямки, спинку.

Очень важную роль летом 2019 года сыграют рукава, ведь они будут абсолютно различной формы: в виде ракушек, расклешенные, в египетском стиле, с прорезями и воланами.

Повседневные модели летних платьев

Множество разнообразных летних платьев 2019 года, согласно модным тенденциям, отлично подойдут для разных стилей: офиса, вечеринок, повседневности. Единственное, что их объединяет, – это трендовость и актуальность.

Длинные свободные модели платьев сверху брюк

Весьма необычно смотрятся модели с разрезами, созданные из летящего материала. Летние платья 2019 года в образах в сочетании с брюками похожи на удлиненную тунику и добавляют образу многослойности образу.

Если выбрать низ аналогичного цвета, то можно воплотить в жизнь невероятно стильный в нынешнем сезоне разноцветный total-look. Цветовые решения могут различаться.

Платья в пол стиля оверсайз

Такие модели могут создавать комфортный лук, в котором нисколько не жарко, только стоит не забыть остановить свой выбор на натуральных тканях. Это стильное решение платьев на лето 2019 года станет неотъемлемой составляющей модных тенденций для полных женщин, так как отлично сможет скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства. Однако стоит отметить, что данный вариант не подойдет девушкам низкого роста.

Платья с высоким разрезом

Изюминка большинства фасонов летних платьев 2019 будет состоять в дополнении высокими разрезами, а зачастую и с двух сторон. Этот прием будет характерен в особенности для макси моделей, что добавит образам эффектности и притягательности. Великолепно смотрятся платья на запах с разрезом, который игриво приоткрывает одну ножку.

Платья-рубашки

Этот фасон плавно перебирается из сезона в сезон и ни в коем случае не собирается сдавать позиций. Они очень комфортны, удобны и могут быть выполнены, как в мини-длине, так и миди, и макси. Летящие легкие платья-рубашки – стопроцентный вариант для жаркого лета.

Лук, дополненный сумкой в стиле тоут, лодочками или босоножками на высоком каблуке – идеальное решение для офисного лука. В повседневных образах подобные модели сочетают с брюками, в основном – джинсами. Кстати, платья-рубашки из денима также считаются великолепным вариантом.

Асимметричные модели или с открытыми плечами

Модели с асимметрией весьма женственные и романтичные, они отлично подойдут для вечерних прогулок и свиданий. В подобном платье всегда можно выделиться из толпы – это могут быть летящие модели в пол или обтягивающий фасон миди. Летом открытая линия плеч выглядит весьма уместно, без особенной откровенности.

Не менее интересным вариантом считаются прорези на плечах, ведь они делают образ изумительным и утонченным.

Платья в бельевом стиле

«Бельевые платья» стали новой модной тенденцией лета 2019 года и очень пришлись по душе модницам. Модные кутюрье дополнили из флористическими вышивками, кружевом с асимметрией (на линии плеч или подоле). В повседневных образах можно сочетать эти модели с другими, наиболее грубыми фактурами – кожаной или джинсовой курткой, костюмной тканью или парчой.

Стильные летние модели в стиле спорт-шика

Спорт-шик выбор уверенных в себе, спортивных, стройных девушек. Такие фасоны могут быть украшены вставками, принтами, вышивкой и всевозможными аппликациями. Стоит отметить, что совсем не обязательно комбинировать их с кедами или кроссовками.

Весьма неординарно такие летние платья будут смотреться с босоножками на танкетке или каблуках.

Платья с сеткой

Однозначно, в нынешнем сезоне все подиумы покорили платья с объемной «рыбацкой сеткой». Помимо всего прочего на пике популярности находятся модели с крупной вязкой крючком или спицами. Для того, чтобы не показаться вульгарной и чересчур обнаженной, можно комбинировать этот фасон с полупрозрачными материалами – фатином и шифоном. Решения для очень скромных девушек – комбидресс из плотной ткани под низ.

Полупрозрачные платья, выполненные из шифона или тюля, в сочетании с корсетом или тоненькими бретелями – весьма смелая и модная модель для лета. Безусловно, они требуют сочетания с великолепным бельем, – шортами с высокой посадкой, трико или боди.

Ультрамодные летние платья 2019 года в сетку стали отличной модной тенденцией и для полных девушек, исходя из фото с показов. Модные тенденции лета этого года предполагают широкий перечень платьев различной стилевой направленности.