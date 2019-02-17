Готовим ужин на скорую руку из простых продуктов - лучшие ре

В нашей стране ужин является основным приемом пищи, на приготовление которого иногда совершенно не хватает времени. В такой ситуации хозяйкиу спасают полуфабрикаты. Но разве можно назвать такой ужин вкусным, а тем более полезным, конечно, нет. Поэтому стоит уделить немного времени на то, чтобы поискать рецепты с фото, которые позволят даже из самых простых продуктов приготовить на скорую руку аппетитные блюда для всей семьи.

Ужин на скорую руку из простых продуктов в духовке

Для многих готовить ужин – это утомительный процесс, особенно после тяжелого трудового дня. Но благодаря большому разнообразию рецептов простых блюд можно быстро накормить семью полноценным и вкусным ужином.

Сытное блюдо на ужин из макарон и ветчины

Не каждая хозяйка любит готовить, им проще заказать пиццу или купить готовый ужин в кулинарии. Это конечно просто и быстро, но иногда стоит баловать домочадцев домашней едой, тем более что сегодня есть разные рецепты на скорую руку, благодаря которым можно даже из самых простых продуктов приготовить вкусный и сытный ужин.

Ингредиенты:

250 г макарон;

250 г ветчины;

300 мл молока;

2 яйца;

150 г сыра;

½ ч. л. сушеного чеснока;

1 ч. л. куркумы;

соль, смесь перцев;

растительное масло.

Приготовление:

Берем любые макаронные изделия, ветчину, которую нарезаем полоской или кубиками, и форму, ее смазываем маслом и выкладываем ингредиенты.

В миску вливаем молочный напиток, вбиваем яйца, засыпаем все приправы, хорошо размешиваем.

Получившейся смесью заливаем ингредиенты, присыпаем все тертым сыром, прикрываем фольгой и ставим в духовку на 40 минут, температура 200°С.

Затем фольгу убираем и готовим блюдо еще 15 минут до золотистой корочки.

Для приготовления такого блюда необязательно использовать только ветчину, можно взять любую колбасу, а также овощи, курицу или фарш. Только если макароны будут запекаться с фаршем, то его нужно предварительно протушить на сковороде, добавив лук и специи.

Куриное филе в духовке – простой и вкусный ужин

Из простых продуктов всегда можно быстренько сообразить ужин, при этом он будет вкусным и полезным, есть взять рецепты приготовления куриного филе в духовке.

Ингредиенты:

700 г куриного филе;

2 луковицы;

2 ст. л. майонеза;

4 ст. л. сметаны;

200 г твердого сыра;

2 дольки чеснока;

соль, перец, паприка, укроп по вкусу;

растительное масло.

Приготовление:

На небольшие кусочки толщиной в 5 мм нарезаем филе птицы.

На четвертинки шинкуем лук.

В пиалу кладем майонез со сметаной, добавляем измельченные дольки пряного овоща, подсыпаем соль, перец и паприку, перемешиваем.

В соус добавляем еще тертый сыр, мелкоизмельченный укроп и еще раз все размешиваем.

Бока и дно формы смазываем маслом, ровным слоем выкладываем кусочки куриного мяса, солим, перчим.

Всю поверхность филе промазываем соусом и распределяем лук, который также немного солим, перчим.

Если осталось еще мясо, то выкладываем его поверх лука, также промазываем соусом, засыпаем луком и тертым сыром.

Запекаем блюдо в духовке 25-30 минут (температура 190°С).

Вот так вкусно, быстро и без особых затрат можно приготовить на ужин вкусное, полезное и невероятно ароматное блюдо для всей семьи.

Вкусный и быстрый ужин из рыбы в духовке

Из любой рыбы всегда можно приготовить ужин на скорую руку. Просто нужно взять любое рыбное филе и запечь его в панировке в духовке. Рыба получается хрустящей снаружи, но сочной и нежной внутри.

Ингредиенты:

600 г рыбного филе;

1 ст. л. майонеза;

1 ч. л. майорана;

1 ч. л. паприки;

½ ч. л. сушеного чеснока;

соль и перец по вкусу;

хлебные сухие крошки.

Приготовление:

Филе любой рыбы ополаскиваем водой, просушиваем, нарезаем на порционные кусочки, присыпаем с двух сторон солью и перцем.

В миску кладем майонезный соус, засыпаем сушеный пряный овощ и майоран, хорошо размешиваем.

Сухие хлебные крошки перемешиваем с паприкой.

Каждый кусочек рыбы обмазываем соусом, затем обсыпаем панировкой и кладем на противень с пергаментом, ставим в духовку на 20 минут, температура 190°С.

Запеченная рыба в такой панировке получается очень вкусной, хрустящей и ароматной. На гарнир можно быстро сделать овощной салат или картофельное пюре.

Ужин на скорую руку в мультиварке

Многие хозяйки обожают готовить блюда в мультиварке, ведь это всегда вкусно, а главное, удобно и быстро. Благодаря такому чудо-прибору можно на скорую руку приготовить ужин даже из самых простых продуктов, которые в мультиварке не пересохнут и не пригорят.

Сегодня разные рецепты блюд, которыми стоит обязательно побаловать близких с помощью такой домашней помощницы.

Капуста с фаршем и картошкой

Мультиварка удивительна тем, что в ней можно приготовить сразу два блюда, например, готовить котлеты или мясо на пару и одновременно варить картошку или крупу на гарнир. А можно просто потушить обычный мясной фарш с картошкой и другими овощами, получается вкусно и по-домашнему.

Ингредиенты:

450 г мясного фарша;

1 кг капусты;

500 г картофеля;

1 луковица;

1 морковь;

2 томата;

растительное масло;

специи по вкусу.

Приготовление:

В чашу прибора вливаем немного масла, выкладываем мясной фарш, сверху высыпаем мелко покрошенный лук и измельченную на мелкой терке морковь.

Капусту и клубни картофеля нарезаем кубиками, отправляем к остальным ингредиентам. Следом кладем порезанные кружочками томаты.

Теперь подсыпаем соль, перец, любые по вкусу приправы, положим 2 лавровых листочка, аккуратно все перемешиваем.

На приборе выбираем программу "Выпечка" и устанавливаем время на 1 час.

После сигнала можно подавать вкусное и аппетитное блюдо к столу.

В мультиварке капусту можно приготовить любым способом и с разными ингредиентами. Особенно вкусными получаются блюда из капусты с грибами, гречкой и рисом.

Рыба в томатном соусе

В мультиварке можно быстро и вкусно приготовить разные рыбные блюда. Так рыба в томатном соусе получается очень аппетитной и подать ее можно с любым гарниром.

Ингредиенты:

1 кг рыбы;

1 луковица;

2 ст. л. растительного масла;

3 ст. л. томатного соуса;

½ ч. л. соли.

Приготовление:

Для рецепта подойдет любая рыба, можно даже взять обычного минтая, который хозяйки часто используют для приготовления блюд. Рыбу чистим, убираем все лишнее и нарезаем небольшими кусочками, лук шинкуем на четвертинки. В чашу прибора вливаем масло, кладем рыбу, сверху присыпаем луком и солью, поливаем томатным соусом. Готовим рыбу по программе "Тушение" в течение 40 минут. После сигнала достаем вкусную рыбу в томатном соусе и подаем к столу. Ужин получиться легким, аппетитным и полезным, ведь такой прибор позволяет сохранить ингредиентам большую часть своих полезных свойств.

Картофельная запеканка с сосисками и сыром

Из таких простых продуктов, как сосиски, картошка и сыр можно на скорую руку приготовить разные блюда. Конечно, сосиски можно просто отварить, а картофель пожарить, но лучше взять более интересные рецепты, например, с помощью мультиварки подать на ужин аппетитную запеканку.

Ингредиенты:

800 г картофеля;

8 сосисок;

8 ломтиков плавленого сыра;

3 ст. л. муки;

2 куриных яйца;

соль, приправы.

Приготовление:

Каждую сосиску оборачиваем ломтиком сыра и кладем на тарелку. Клубни очищенного картофеля натираем на крупной терке, можно взять терку для корейской моркови. В перетертый овощ вбиваем яйца, подсыпаем соль и муку, а также при желании можно додавить любые приправы для картофеля, перемешиваем. В промасленную чашу прибора кладем половину картофельного теста, сверху раскладываем сосиски в сыре, прикрываем оставшейся картофельной массой. Включаем прибор на режим "Выпечка" и устанавливаем время - 65 минут. После сигнала запеканку переворачиваем и готовим ее в том же режиме еще 20 минут. Такой рецепт запеканки обязательно понравится всем домочадцем и своим вкусом и внешним видом. Подавать запеканку можно со сметаной.

Экономичный ужин из простых продуктов – рецепты

В последнее время цены на продукты стремительно растут вверх, поэтому многие хозяйки стараются найти такие рецепты, которые позволят им из простых продуктов приготовить бюджетный ужин. Благо сегодня вариантов таких блюд достаточно много, а значит, каждая хозяйка сможет на скорую руку вкусно накормить свою семью.

Гречка с грибами

Несмотря на простоту приготовления, гречка с грибами всегда выглядит аппетитно. Такой дешевый ужин из простых продуктов можно на скорую руку приготовить на плите, а также есть рецепты томленой гречки с грибами в горшочках.

Ингредиенты:

500 г шампиньонов;

150 г репчатого лука;

2 стакана гречневой крупы;

50 мл растительного масла;

1 ч. л. соли.

Приготовление:

Лук крошим кубиками или полукольцами. Грибы нарезаем крупными брусочками.

На плиту ставим две сковороды, в одной на масле пассеруем лук в течение 10 минут. В другой - вначале без масла обжариваем грибы до полного испарения влаги, затем масло подливаем и жарим шампиньоны еще 5 минут.

Обжаренные грибы перекладываем к луку, а на их место засыпаем гречку, крупу солим, вливаем 4 стакана воды и после закипания томим 10 минут.

Перекладываем гречку к грибам и луку, перемешиваем, выдерживаем на огне 2-3 минуты, после нагрев выключаем, прикрываем крышкой и даем блюдо настояться 10 минут.

В рецепт можно добавить разные приправы и специи, так грибы очень хорошо сочетаются с сушеным укропом, тимьяном, орегано, зирой и хмели-сунели.

Куриные желудки – вкусно, быстро и бюджетно

Куриные субпродукты стоят в несколько раз дешевле, чем само мясо. Правда, не все любят готовить из них блюда и совершенно напрасно, ведь из таких простых продуктов можно на скорую руку приготовить легкий и вкусный ужин. Главное выбрать интересные рецепты и знать, как правильно готовить такой субпродукт.

Ингредиенты:

800 г куриных желудков;

1 луковица;

1 морковь;

¼ ч. л. соды;

приправы для птицы;

соль и перец по вкусу;

60 мл растительного масла;

2 стакана воды;

лавровый лист;

зелень лука и петрушки.

Приготовление:

В разогретую сковороду с маслом выкладываем нашинкованный четвертинками лук и измельченную морковь, жарим овощи до румяности. Закладываем к овощам порезанные небольшими кусочками куриные желудки, посыпаем содой, перемешиваем и продолжаем жарить 8-10 минут. Сода нужна для того, чтобы ускорить процесс приготовления блюда и сделать желудки удивительно мягкими на вкус. После добавляем специи для птицы, черный перец и соль, вливаем воду, перемешиваем и готовим под крышкой в течение часа. По истечению времени нагрев выключаем, блюдо посыпаем рубленой зеленью и подаем к столу.

Приготовленный по такому рецепту куриный субпродукт получается очень мягким и нежным. На гарнир можно подать картофельное пюре, любую крупу, макароны или легкий овощной салат.

Биточки пшенные с сыром и зеленью

Многие хозяйки удивятся, но из обычного пшена можно приготовить вкусные биточки, которые хороши, как в горячем, так и в теплом виде. Очень вкусно получается, если подать пшенные биточки со сметаной и со стаканом томатного сока.

Ингредиенты:

1-2 клубней картофеля;

1 стакан пшена;

2 яйца;

1 луковица;

1 ст. л. сливочного масла;

пучок зеленого лука;

50 г твердого сыра;

5 ст. л. муки (2ст.л. в тесто);

3 ст. л. панировочных сухарей;

базилик;

½ ч. л. куркумы (1 ст. л. воды);

2 ст. л. томатной пасты;

3 ст. л. сметаны;

соль, перец, сахар по вкусу.

Приготовление:

Согласно инструкции на упаковке варим пшено. После в кашу засыпаем измельченный на средней терке картофель, вбиваем 1 яйцо и кладем сливочный продукт, перемешиваем.

Муку мелко крошим и пассеруем до прозрачности, перекладываем в общую массу.

Следом отправляем муку, специи и разведенную водой куркуму, измельченный зеленый лук, тщательно все вымешиваем.

Берем три тарелочки. В одной взбалтываем оставшиеся яйцо с солью, в другую высыпаем муку и в третью сухари.

Из получившего фарша лепим биточки, вначале обсыпаем их мукой, затем опускаем в яичную смесь и после панируем в сухарях, выкладываем на противень смазанный маслом.

Из томатной пасты, кисломолочного продукта, соли и сахарного песка делаем соус, которым смазываем биточки и присыпаем сверху сырной стружкой.

Запекаем изделия из пшена 20 минут, температура 200°С.

Готовые биточки посыпаем листиками базилика или любой другой зеленью, подаем со сметаной и стаканом томатной сока, в который стоит добавить щепотку тертого сыра.

Диетический ужин на скорую руку

Если вместо сытных блюд готовить только диетический ужин, то можно сбросить пару лишних килограмм без ущерба для здоровья. Сегодня есть разные рецепты, которые позволят из простых низкокалорийных продуктов приготовить на скорую руку легкие, но вкусные блюда.

Овощное рагу

Такое яркое блюдо, как овощное рагу можно готовить хоть каждый, ведь все ингредиенты доступные, вкусные и главное, низкокалорийные.

Ингредиенты:

200 г баклажан;

200 г кабачков;

200 г моркови;

200 г черри;

200 г лука;

1 томат;

8 зубчиков чеснока;

2 ст. л. растительного масла;

2 ч. л. специй для овощей;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Морковь очищаем и отвариваем до полуготовности.

Все остальные овощи, кроме большого томата, нарезаем крупными кусочками, черри можно оставить цельными, отправляем на сковороду, жарим в течение 7-8 минут.

С томата счищаем кожицу, перекручиваем мякоть в блендере и вместе с приправами и порезанной на кусочки морковью отправляем к остальным овощам.

Ингредиенты перемешиваем и тушим полчаса.

Для овощного рагу необязательно использовать только предложенные в рецепте овощи, здесь все зависит от личных вкусовых предпочтений и от сезона.

Пастрома из курицы

Курица – это непросто мясо, а белок, который особенно необходим для тех, кто придерживается диетического питания. Часто для приготовления низкокалорийных блюд используется грудка.

Предложенный рецепт с фото позволит на скорую руку приготовить вкусный ужин из самых простых продуктов, мясо получается нежным и мягким.

Ингредиенты:

куриная грудка;

1 зубчик чеснока;

несколько веточек укропа и петрушки;

соль по вкусу;

растительное масло.

Приготовление:

Чтобы мясо получилось мягким и нежным, заливаем ее холодной водой, слегка присаливаем и оставляем на ночь. В емкость блендера кладем всю зелень, дольку пряного воща, измельчаем до однородности, затем вливаем немного масла и перешиваем. Полученной смесью натираем грудку птицы, кладем ее в форму с пергаментом, накрываем и запекаем 15 минут, температура 250°С. Готовое мясо не спешим доставать из духовки, оно должно там полностью остыть. Именно так можно получить очень вкусное, нежно и ароматное блюдо.

Из любой ситуации всегда можно найти выход и даже из самых простых продуктов можно приготовить на скорую руку вкусный ужин. Так из картошки можно пожарить драники, из свеклы – котлеты, из творога – сырники или ленивые вареники. Все что нужно, немного смекалки, фантазии и несколько рецептов с фото простых и быстрых блюд.