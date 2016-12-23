Хелен Миррен предложила поразмышлять над 2016 годом

Уходящий 2016-й год оказался насыщен не самыми приятными событиями. Это уже не раз обсуждалось журналистами и звездами, но своеобразную точку поставила знаменитая актриса Хелен Миррен (Helen Mirren). Знаменитость обратилась с альтернативным рождественским поздравлением и предложила порефлексировать по поводу уходящего года.

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В свое время Миррен блестяще сыграла королеву Британии. В новом выпуске телешоу Грэхэма Нортона (Graham Norton) звезде припомнили прошлое и предложили обратиться «к народу» с альтернативным рождественским посланием. Напомним, по традиции Ее Величество ежегодно поздравляет Великобританию с праздником.

Миррен идея понравилась, и она постаралась не уступить монархине. «Приветствую вас, - заявила актриса. - В это праздничное время мы имеем возможность поразмышлять над уходящим годом. И я думаю, со мной все согласятся, что 2016-й был большой кучей дерьма. Так что советую всем не злоупотреблять алкоголем и повеселиться как следует».

А каким уходящий 2016-й год запомнился вам?

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