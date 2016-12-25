Группа «Стрелки»: жизнь одна, и нужно делать то, что хочется

В наступающем году исполнится 20 лет с момента создания группы «Стрелки». «Золотой состав» снова на сцене. При этом они, как и ты, очень изменились со времен 90-х. О женской дружбе, принятии себя, о детях и Новом годе «Стрелки» рассказали в интервью «Клео.ру».

Изменились или нет? Слева направо: Тори, Кэт, Марго, Гера

— Как давно вы дружите? Конкурировали ли друг с другом в самом начале?

Марго: С Герой мы подружились еще на кастинге. И решили, что если нас не возьмут, то это будет плохая группа. (Смеется.) Все эти годы мы общаемся со всеми девочками, кроме Лисы — она исчезла с нашего горизонта и не выходит на связь.

Кэт: Да, мы все дружим с 1997 года. А что касается конкуренции, нам это было незачем: в группе у каждой был свой имидж и не было необходимости что-то доказывать.

— Почему в свое время распалась группа «Стрелки»?

Гера: Продюсерам этот проект стал, с точки зрения творчества, не интересен, солисткам тоже. Можно было что-то поменять, но этот момент упустили.

Марго: Это было недальновидно. Уверена, сейчас продюсеры жалеют от этом.

— Чем вы занялись, когда все закончилось?

Гера: Я много работала в студии, писала и исполняла песни. Продолжила сниматься в кино, сериалах, работала в театре. Много училась и повышала свои навыки, прошла курс Школы драмы Г. Сидакова.

Творчество, музыка, театр — это моя стихия, бесконечный процесс поиска, образования и креатива.

Марго: Мы с Герой отработали 6 лет, а после создали дуэт «Бридж». 2 года выступали, пока я на четвертом месяце беременности не приняла решение уходить. Наш последний концерт дуэтом был в Куршавеле на закрытии Кубка мира по горнолыжному спорту.

Кэт: Я занималась бизнесом, семьей и детьми.

Тори: Растила детей и открыла свою вокальную школу, в которой по-прежнему преподаю.

— Скучали ли вы по сцене, по прежней жизни в группе?

Кэт: Да, первые полгода очень. Моя прежняя жизнь была расписана не то что по минутам, а даже по секундам. В одночасье я ушла в тишину, и для меня это было очень серьезным испытанием, но я его прошла.

Тори: Скучала по сцене, по девочкам, по тем ощущениям, которые можно почувствовать только перед большой аудиторией слушателей.

Марго: По сцене не скучала никогда. Даже не могла себе представить, что вернусь, да еще и в «Стрелки».

— Расскажите о своих детях: чем они интересуются, как относятся к мамам на сцене?

Марго: Федя уже в четвертом классе. У него футбол, плавание, языки и гитара. Алисе почти 5. Ходим на гимнастику и начали знакомиться с фортепиано. Алиса знает все песни и в курсе всего, что происходит в моем коллективе. Федя, когда увидел меня на сцене в первый раз, был страшно горд. Он всем рассказывает, что я в «Стрелках». (Улыбается.)

Кэт: У моих сыновей разные интересы. Старшему 11 лет, ему интересно все, что связано с актерским мастерством. Он благополучно пробуется в «Ералаше», снимается. Младшему 8, он больше увлекается карате, но тоже периодически снимается в сериях «Ералаша».

Тори: У меня 12-летний Анри, 9-летний Никас и 6-летняя Мишель. Все очень творческие и увлекающиеся личности. Изучают языки, поют, занимаются спортом.

— У каждой из вас в группе был свой имидж. Насколько за 12 лет вне группы вы изменились, переосмыслили образ, стиль?

Гера: На самом деле нас отобрали в группу по имиджу, поэтому я не думаю, что изменилась кардинально.

Марго: В то время мы вообще не имели о себе никакого представления. Через месяц после первого выступления нас собрали наши продюсеры и сказали: «ты будешь секс, ты — ангел, ты — рок...» и так далее. После этого все сразу встало на свои места. Они нас и подбирали так, только мы не знали, что мы именно такие. Я до сих пор блондинка. (Улыбается.)

Кэт: У меня в «Стрелках» был образ пацанки. За 13 лет он не изменился — я пришла к выводу, что этот имидж очень органичен с моим внутренним «Я», поэтому ничего менять не собираюсь.

— Говорят, что после 30 женщина принимает себя, свою внешность. А как у вас?

Гера: У меня всегда было больше вопросов ко внутреннему, чем ко внешнему. Принять свою внешность у меня получилось еще в 5 лет, а может, и раньше, а вот с ощущением гармонии и понимания своего «я» сложнее, себя настоящую до сих пор изучаю и совершенствую.

Кэт: С принятием у меня всегда все было хорошо. И до 30 принимала себя и свою внешность и считаю, что если тебе комфортно с синими волосами, значит, ходи с синими волосами.

A photo posted by Strelki_official (@strelki_official) on Nov 27, 2016 at 10:47am PST

Жизнь одна, и нужно делать то, что хочется. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.

— Раньше вы и не думали о воссоединении. Как получилось, что вы снова выступаете?

Кэт: Звезды совпали. Наш продюсер Леонид Величковский обзвонил нас с предложением выступить на «Дискотеке 90-х». Мы откликнулись и согласились. Когда мы собрались в гримерке после концерта, то без слов было понятно, что это скорее начало, чем конец.

— Не страшно было возвращаться после такого долгого перерыва? Все-таки сейчас другие времена, мода поменялась, музыка, способы раскрутки...

Гера: Время другое, но люди не меняются: они слушают музыку, чувствуют, любят, ненавидят, и вкус у всех разный. Раскрутка — это всего лишь новые технологии, вы же не спрашиваете, пользуемся ли мы гаджетами.

Марго: Страшно — это не про нас. Перед нами стояло два других вопроса: надо ли и что и как будем делать.

Кэт: Нет, не страшно — это опыт, развитие, движение вперед.

— Сейчас вы записываете новый альбом. Какой у него музыкальный стиль? Это снова 90-е?

Марго: Нет, это 2017-й.

Кэт: Мы сейчас живем не в 90-х и хотим делать музыку, которая интересна и молодежи, и старшему поколению, пробуем, ищем.

Гера: Новый альбом в процессе, и что будет, сказать сложно — все меняется по мере возникновения идей.

— Как планируете встречать Новый год — будете работать или проведете его с семьей?

Гера: Я верю в примету, что как встретишь Новый год, так он и пройдет, поэтому каждый год я праздную на сцене.

Марго (скандирует): Работать! Работать!

Кэт: Мы на Новый год работаем. Но я решила совместить приятное с полезным, поэтому со мной поедут мои дети. И мы вместе встретим Новый год. В 00:15 группа уже выступает, поэтому мои сыновья будут рядом, возле сцены. Мы с ними нарядим машину мишурой, в общем, создадим себе праздник.

Блицопрос «Клео»:

— Вы совы или жаворонки?

Все хором: Совы!

— Как вы снимаете стресс?

Марго: Путешествую или отправляю детей на недельку к родственникам.

Гера: Сплю и спортом занимаюсь

Кэт: Снимаю стресс работой.

Тори: Сон прекрасно снимает стресс.

— Дружите ли вы с Интернетом?

Марго: О да!

Гера: Дружу.

Кэт: Да, дружу.

Тори: Не очень дружу.

— С кем из животных вы себя ассоциируете?

Марго: Слон.

Гера: У меня собака была бультерьер — вот это была моя копия.

Кэт: Собака.

Тори: Лошадь.