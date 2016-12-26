Джоли готова доказать неадекватность Питта
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Борьба между Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) и Брэдом Питтом (Brad Pitt) становится все более ожесточенной. Как и предполагали светские обозреватели, судебный процесс по вопросу опеки над детьми может обернуться войной компроматов. Причем компрометирующих материалов на Питта у Джоли достаточно.
На прошлой неделе представители актера на заседании суда обратили внимание на то, что Джоли дважды обнародовала личные данные детей. И по мнению юристов, подобный поступок свидетельствует о том, что актриса умышленно пытается привлечь внимание, жертвуя приватностью ребят. Или же это свидетельствует о неадекватности Анджелины.
Однако теперь стало известно, что при возможности Джоли докажет на суде, что самым неадекватным членом семьи был Питт. Оказывается, старший сын пары Мэддокс тайно снимал сцены ссор и размолвок родителей на телефон и показал матери ролики. На видео видно, что Питт часто выходит из себя и теряет контроль.
«Мэддокс очень близок с матерью, у них невероятная связь, он всегда на ее стороне, так что эти его записи могут уничтожить Брэда», – рассказал инсайдер.
Впрочем, Анджелина представит компрометирующие материалы только в случае, если заметит, что судьи склоняются в сторону Питта в вопросе опеки.
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Источник фото: Globallookpress.com