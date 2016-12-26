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Джоли готова доказать неадекватность Питта


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Борьба между Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) и Брэдом Питтом (Brad Pitt) становится все более ожесточенной. Как и предполагали светские обозреватели, судебный процесс по вопросу опеки над детьми может обернуться войной компроматов. Причем компрометирующих материалов на Питта у Джоли достаточно.

На прошлой неделе представители актера на заседании суда обратили внимание на то, что Джоли дважды обнародовала личные данные детей. И по мнению юристов, подобный поступок свидетельствует о том, что актриса умышленно пытается привлечь внимание, жертвуя приватностью ребят. Или же это свидетельствует о неадекватности Анджелины.

Однако теперь стало известно, что при возможности Джоли докажет на суде, что самым неадекватным членом семьи был Питт. Оказывается, старший сын пары Мэддокс тайно снимал сцены ссор и размолвок родителей на телефон и показал матери ролики. На видео видно, что Питт часто выходит из себя и теряет контроль.

«Мэддокс очень близок с матерью, у них невероятная связь, он всегда на ее стороне, так что эти его записи могут уничтожить Брэда», – рассказал инсайдер.

Впрочем, Анджелина представит компрометирующие материалы только в случае, если заметит, что судьи склоняются в сторону Питта в вопросе опеки.

Ранее мы писали:

Анджелина Джоли готова к войне с Питтом. Актриса настаивает на единоличной опеке. 

Брэду Питту необходим психотерапевт. Актер не смог сдержать слез при встрече с детьми. 

Брэд Питт сдал анализы на наркотики. Актер намерен дать отпор клеветникам.   

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 26.12.2016 Теги: Анджелина Джоли Брэд Питт

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