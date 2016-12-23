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Праздничное настроение. Начинаем отмечать!

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До Нового года осталось чуть больше недели и пора уже. Пора проникнуться духом праздника. А подготовку и легкую разминку можно провести уже сегодня. Ведь главное - начать.

На днях был представлен очередной шедевр группы «Ленинград» - видеоклип на песню «Начинаем отмечать». Композиция стала саундтреком к новой комедии «Елки-5».

«Для нашего новогоднего фильма мы искали песню, которая передает суть Нового года – праздника, который всех нас объединяет, без него, мне кажется, вся наша государственность разрушится. Этот праздник впитал традиции всех народов бывшего СССР, а также Европы, Америки и Китая — тут и Рождество, и язычество… Сергей Шнуров, отлично это чувствуя, написал для нас очень яркую новогоднюю песню «Начинаем отмечать!», припев которой стал слоганом нашего фильма», - пояснил режиссер Тимур Бекмамбетов.

Комедия уже вышла в прокат, а мы еще раз напоминаем: главное - начать чего-то отмечать.

0 Не нравится 0 Нравится 23.12.2016 Теги: музыка новогодние песни Сергей Шнуров

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