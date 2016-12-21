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Бондарчуку полюбился образ Деда Мороза


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Федор Бондарчук на этот раз отметит Новый год по-особому. Кинематографист снялся в роли Деда Мороза в новом фильме, и образ так ему понравился, что Бондарчук не желает расставаться с бородой волшебника. 31 декабря Федор намерен лично пройтись в костюме по столице и поздравить детей.

Бондарчук намерен пройтись по московским квартирам в компании с актером Алексеем Кравченко. В фильме «Дед Мороз. Битва магов» Александра Войтинского Кравченко сыграл соперника Деда Мороза.

«Есть такой план: ходить с десяти вечера, не знаю, на сколько нас хватит», - рассказал актер на презентации новой картины.

Ранее Федор рассказывал, что сначала не мог представить себя в роли волшебника. «Я в принципе мог не читать сценарий — у меня есть доверие к режиссеру, я знаю все про Войтинского. Но даже при этом я подумал: Дед Мороз с бородой и красным носом, который говорит детям: «Вот и я!»... Но Войтинский сказал: «Просто себя играй!» А потом появился совершенно изумительный костюм, и я увидел современного нового Деда Мороза (всего у моего героя 8 образов)!»

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0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2016 Теги: федор бондарчук

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