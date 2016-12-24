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Лазарев рассказал о сыне


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Сергей Лазарев - счастливый папа. И теперь не скрывает этого. Певец действительно растит сына, но убедительно просит уважать его личную жизнь. Накануне артист обратился к прессе и поклонникам с официальным заявлением.

На днях Лазарев был замечен в одном из столичных храмов со своей матерью и маленьким мальчиком. Светские обозреватели поспешили предположить, что певец тайно стал отцом и тщательно скрывал рождение сына.

Предположения подтвердились. Как заявил сам артист, он действительно растит сына.

«Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций, даже для взрослых и опытных людей такое повышенное внимание – это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке. Именно поэтому мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2.5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делая никаких заявлений и объявлений», - написал Сергей в Instagram.

Исполнитель подчеркнул, что счастлив быть отцом. «НО Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь», - пишет звезда.

Имя матери ребенка Лазарев предпочитает не раскрывать. Но не исключено, что в недалеком будущем Сергей достаточно подробно расскажет о личном на одном из телешоу.

Ранее мы писали:

Лазарев претендует на звание народного артиста. Звезды полагают, что певец уже заслужил почетное звание. 

Сергей Лазарев намекнул на роман. Артист обмолвился о некоей девушке. 

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0 Не нравится 2 Нравится 24.12.2016 Теги: сергей лазарев

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