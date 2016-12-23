Питт заподозрил Джоли в неадекватности
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Суд Лос-Анджелеса решает серьезный звездный конфликт. Борьба за опеку над детьми между Брэдом Питтом (Brad Pitt) и Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) начинает принимать уродливые формы. Юристы актера подозревают, что Джоли неадекватно оценивает сложившуюся ситуацию и не полностью контролирует свои действия.
Накануне на заседании суда представители Питта заявили, что Джоли не соблюдает правила приватности детей. Поводом для заявления послужило обнародование актрисой материалов психотерапевтов и других врачей о состоянии ребят. По словам юристов актера, Анджелина игнорирует стандартную практику конфиденциальности личной информации.
Причем актриса опубликовала материалы дважды, что выглядит несколько необычным. «По-видимому, она (Джоли) либо не полностью контролирует свои действия, либо у нее имеются определенные мотивы», - отмечают адвокаты Питта.
Как отмечают светские обозреватели, впервые с момента разрыва Брэд открыто пошел в наступление на жену.
Ранее актер уверял, что для него наиболее важным является благополучие детей.
Ранее мы писали:Билли Боб Торнтон желает поработать с Брэдом Питтом. У бывших мужей Джоли немало общего.
Брэду Питту необходим психотерапевт. Актер не смог сдержать слез при встрече с детьми.Брэд Питт советуется с Джоном Войтом. Анджелине Джоли это не нравится.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 3
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Нету никаБедный Бред. Вот ему "счастье" привалило в 50 - то лет...жить бы да наслаждаться, но нет...не хотел спокойной жизни с Энистон, хотел фейерверков с Джоли. Вот они и горят...А закончится всё очень - и очень печально....в этом случае, точно.
23.12.16 10:55
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НояДа, она больна. Это видно невооружённым глазом.
23.12.16 08:19