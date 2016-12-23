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Питт заподозрил Джоли в неадекватности


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Суд Лос-Анджелеса решает серьезный звездный конфликт. Борьба за опеку над детьми между Брэдом Питтом (Brad Pitt) и Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) начинает принимать уродливые формы. Юристы актера подозревают, что Джоли неадекватно оценивает сложившуюся ситуацию и не полностью контролирует свои действия.

Накануне на заседании суда представители Питта заявили, что Джоли не соблюдает правила приватности детей. Поводом для заявления послужило обнародование актрисой материалов психотерапевтов и других врачей о состоянии ребят. По словам юристов актера, Анджелина игнорирует стандартную практику конфиденциальности личной информации.

Причем актриса опубликовала материалы дважды, что выглядит несколько необычным. «По-видимому, она (Джоли) либо не полностью контролирует свои действия, либо у нее имеются определенные мотивы», - отмечают адвокаты Питта.

Как отмечают светские обозреватели, впервые с момента разрыва Брэд открыто пошел в наступление на жену.

Ранее актер уверял, что для него наиболее важным является благополучие детей.

Ранее мы писали:

Билли Боб Торнтон желает поработать с Брэдом Питтом. У бывших мужей Джоли немало общего.

Брэду Питту необходим психотерапевт. Актер не смог сдержать слез при встрече с детьми. 

Брэд Питт советуется с Джоном Войтом. Анджелине Джоли это не нравится. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 23.12.2016 Теги: Брэд Питт Анджелина Джоли

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