Питт заподозрил Джоли в неадекватности

Суд Лос-Анджелеса решает серьезный звездный конфликт. Борьба за опеку над детьми между Брэдом Питтом (Brad Pitt) и Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) начинает принимать уродливые формы. Юристы актера подозревают, что Джоли неадекватно оценивает сложившуюся ситуацию и не полностью контролирует свои действия.

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Накануне на заседании суда представители Питта заявили, что Джоли не соблюдает правила приватности детей. Поводом для заявления послужило обнародование актрисой материалов психотерапевтов и других врачей о состоянии ребят. По словам юристов актера, Анджелина игнорирует стандартную практику конфиденциальности личной информации.

Причем актриса опубликовала материалы дважды, что выглядит несколько необычным. «По-видимому, она (Джоли) либо не полностью контролирует свои действия, либо у нее имеются определенные мотивы», - отмечают адвокаты Питта.

Как отмечают светские обозреватели, впервые с момента разрыва Брэд открыто пошел в наступление на жену.

Ранее актер уверял, что для него наиболее важным является благополучие детей.

Ранее мы писали:

Брэду Питту необходим психотерапевт. Актер не смог сдержать слез при встрече с детьми.

Источник фото: Globallookpress.com