Леонардо ДиКаприо и Брэдли Купер больше не друзья из-за Джиджи Хадид

Когда на кону личное счастье, даже крепкая мужская дружба может оказаться под угрозой. Именно это и произошло между Брэдли Купером и Леонардо ДиКаприо – их приятельские отношения, казавшиеся нерушимыми, практически сошли на нет.

Виной всему, по словам инсайдеров, роман Брэдли Купера с Джиджи Хадид, который начался осенью 2023 года. 50-летний актер решил полностью сосредоточиться на новых отношениях и избежать неловких моментов, связанных с прошлым Джиджи. А оно, как известно, неразрывно связано с Леонардо.

ДиКаприо и Хадид встречались около года, но их роман закончился не лучшим образом. Модель осталась разочарована и, по слухам, до сих пор испытывает обиду. Именно поэтому Купер посчитал, что лучше дистанцироваться от давнего друга.

"Брэдли перестал быть дружелюбным с Лео исключительно из уважения к Джиджи. Он не хочет ставить ее в неудобное положение", – рассказал источник, близкий к актерам.





Если верить слухам, Леонардо не в восторге от происходящего. Он считает, что Купер нарушил неписаные правила дружбы, поставив отношения выше многолетнего братства.

"Теперь не стоит ждать, что Брэдли окажется на его знаменитых вечеринках или яхтах", – отметил инсайдер.

Сам Купер, по всей видимости, не жалеет о своем решении. Он полностью погружен в отношения с Хадид, которые, по ее словам, делают ее по-настоящему счастливой.

"Он вселяет в меня уверенность, помогает поверить в себя", – призналась модель.

ДиКаприо же не остается в одиночестве: он наслаждается романом с моделью Витторией Черетти и недавно удивил поклонников резкой сменой имиджа. На CinemaCon 2025 он появился с новой прической, бородой и стильным образом, а компанию ему составили актрисы Реджина Холл и Тейяна Тейлор.

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