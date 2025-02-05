Канье Уэст объявил, что у него аутизм

Рэп-исполнитель и продюсер Канье Уэст сообщил общественности, что у него расстройство аутистического спектра. В интервью для подкаста The Download он подробно рассказал о проблеме, отметив, что прежний диагноз "биполярное расстройство" оказался ошибочным.

Все началось с того, что его супруга Бьянка Цензори стала отмечать нетипичное для биполярного расстройства поведение мужа. Изучив ситуацию, она порекомендовала обратиться за помощью к специалисту, который уже работал с другими известными артистами, в том числе с Джастином Бибером.

После проведения обследования врач постановил диагноз, подтвердив подозрения Бьянки: у Канье выявлен аутизм. Это состояние характеризуется затруднениями в общении и социальной адаптации, а также наличием повторяющихся моделей поведения, что часто затрудняет диагностику из-за индивидуальной специфики симптомов.





Приняв это, Канье Уэст отметил, что теперь многие его поступки стали ему понятны, так как ранее частые эмоциональные всплески были связаны с чувством потери контроля над ситуацией. Он поделился, что чувство бессилия влияло на его поведение, провоцируя импульсивные действия.