В суде рассмотрят дело о депортации принца Гарри из США

Принц Гарри оказался в центре громкого судебного разбирательства. Уже 5 февраля в Вашингтоне состоится слушание, которое может повлиять на его дальнейшее пребывание в США. Судья Карл Дж. Николс назначил заседание после того, как американский аналитический центр The Heritage Foundation подал иск с требованием раскрыть детали иммиграционной анкеты принца.

Главный вопрос – указывал ли Гарри в документах информацию о своем прошлом и употреблении запрещенных препаратов. В мемуарах "Запасной" (Spare), вышедших в 2023 году, он откровенно признался, что после смерти матери принцессы Дианы пробовал вещества изменяющие сознание. Однако согласно американскому законодательству, подобные факты могут стать причиной отказа в выдаче визы.





Инициаторы судебного разбирательства уверены: если герцог Сассекский честно рассказал об ошибках молодости в анкете, его виза не должна была быть одобрена. А учитывая что в Штатах Гарри живет уже пятый год он либо предоставил ложные сведения, либо власти закрыли на это глаза.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) пока отказывается публиковать документы, ссылаясь на защиту частной жизни Гарри. Однако представители Heritage Foundation настаивают, что ситуация требует прозрачности.

Еще в феврале 2024 года Дональд Трамп отметил, что не стал бы защищать принца, так как тот "предал королеву". В марте Трамп добавил, что если выяснится, что Гарри солгал о наркотиках, иммиграционные службы должны принять "соответствующие меры".

Ранее сообщалось, что Селена Гомес плачет из-за массовых депортаций, проводимых Дональдом Трампом.