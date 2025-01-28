Селена Гомес плачет из-за массовых депортаций, проводимых Дональдом Трампом

Селена Гомес расстроилась из-за массовой депортации нелегальных мигрантов в США, которая началась после вступления в права нового президента Дональда Трампа. 32-летняя актриса записала эмоциональный ролик, в котором, не сдерживая слез, говорит о своей боли и беспомощности в сложившейся ситуации.

"Мне так жаль, я не знаю, что делать, но я попытаюсь сделать все возможное", – заявила экс-возлюбленная Джастина Бибера.

Она сопроводила пост эмодзи мексиканского флага, подчеркнув свою личную связь с этой темой. Однако публикация вызвала не сочувствие, а волну критики. Спустя несколько часов Селена удалила пост и написала: "Оказывается, проявлять сострадание – это не ок".



Многие пользователи соцсетей обвинили Селену в том, что она не использует свое влияние и возможности, чтобы реально помочь. Некоторые отметили, что ее видео выглядит как "показательная постановка".



Одним из самых заметных критиков стал британский журналист Пирс Морган, который назвал видео "новым уровнем абсурдного нарциссизма среди знаменитостей". Другие призывали Селену направить ее ресурсы на помощь пострадавшим, например, финансируя юридическую или гуманитарную поддержку.

Стоит отметить, что проблема иммиграции давно близка Селене. В 2019 году она выступила исполнительным продюсером документального проекта Living Undocumented, рассказывающего истории семей без документов в США. Кроме того, Гомес неоднократно делилась в интервью историей своей семьи. Ее родственники эмигрировали из Мексики в США в 1970-х, а отец Селены родился уже на территории Америки.





В эссе для Time певица рассказывала, что, будучи мексикано-американкой, она ощущает свою ответственность за то, чтобы озвучивать проблемы, с которыми сталкиваются мигранты. Несмотря на возможную критику, Селена подчеркивала, что ее главная задача – привлекать внимание к теме и вдохновлять людей на участие и помощь.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес получила предложение руки и сердца. Позже стало известно, что обручилась звезда еще летом, но держала в тайне из-за ребенка Джастина Бибера.