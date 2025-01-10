"Бабам счастья простить не могут": Ивлеева отреагировала на слух о ее фиктивном браке с Бегаком

В начале декабря 2024-го Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж во второй раз. Эта новость стала полной неожиданностью для общественности, поскольку в последнее время о личной жизни звезды шоу "Орел и решка" ничего не было известно. Журналисты быстро выяснили, что новым избранником блогера стал бизнесмен, телеведущий, внучатый племянник режиссера Никиты Михалкова Филипп Бегак.

"У меня новая эра", – писала тогда 33-летняя телезвезда.

Настя Ивлеева поделилась фото с мужем только в Новый год, после чего стала чаще делиться с публикой рассказами о совместном времяпрепровождении. Например, праздничные дни пара провела в Санкт-Петербурге.

И пока блогер гуляла вместе с супругом по заснеженной Северной столице, в Сети запустили слух о фиктивном браке Ивлеевой и Бегака. Так, в телеграм-канале "Светский интроверт" появилось сообщение о том, что данный союз является фикцией:

"Птичка на хвосте донесла "Интроверту" весть о том, что брак с Филиппом – контрактный".





Телеведущая молчать не стала.

"А у нас все бабам счастья простить не могут!" – написала Настя в своем блоге в ответ на сообщение "Светского интроверта".

Напомним, минувший год Настя Ивлеева находилась в тени после "почти голой" вечеринки, которую она устроила в конце 2023-го. Тогда из-за проведения вульгарной тусовки от телезвезды отвернулись коллеги, часть поклонников, рекламодателей, работодателей и спонсоров.

Сейчас же ходят слухи о скором возвращении блогера на телевидение. Но далеко не все в шоу-бизнесе этому рады. Ранее народный артист России Филипп Киркоров рассказывал, что Настя Ивлеева не появилась в фильме телеканала ТНТ "Небриллиантовая рука" из-за него. Слова певца приводил женский журнал "Клео.ру".