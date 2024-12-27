"Много раз обжигались": Ольга Бузова рассказала, что ее объединяет с Олегом Майами

В 2024 году поющая телеведущая Ольга Бузова не раз давала повод обсуждать ее личную жизнь. Поп-дива, например, опубликовала в Сеть кадр с таинственным мужчиной, предусмотрительно закрыв его лицо стикером, а также не раз говорила о планах забеременеть в обозримом будущем. Кроме того, телезвезда целовалась на публике с певцом Олегом Майами, с которым недавно записала песню "Такси".

В преддверии Нового года Ольга в утреннем шоу телеканала ТНТ заявила, что ее сердце все-таки свободно, а с Олегом ее связывают исключено дружеские отношения. По словам Бузовой, с певцом ее объединяет творческий путь. Как у нее, так и у Кривикова (настоящая фамилия исполнителя) было немало препятствий, которые в итоге они преодолели.

"Мы как раз таки такие личности, которые много раз обжигались", – сказала телеведущая.





Ольга Бузова дала понять, что сейчас она отдает всю себя профессии, а также с головой погружена в мир киноиндустрии. Ее график на 2025 год уже расписан, и, среди прочего, запланированы съемки в кино. Как отметила телезвезда, режиссеры ее хвалят.

Интересно, что не так давно Ольга Бузова говорила о возможной паузе в карьере. По словам 38-летней знаменитости, в следующем году она хотела бы стать матерью. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".