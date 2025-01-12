35-летнюю Агату Муцениеце в новом образе сравнили с Анджелиной Джоли

Известная актриса Агата Муцениеце снялась в необычном образе в стиле ретро. Волосы звезды были собраны в высокую прическу, аутфит состоял из приталенного жакета, прозрачных перчаток и массивных серег. Макияж был под стать – винтажные стрелки на глазах и акцентные губы. Поклонники преображение актрисы восприняли с восторгом, а некоторые сравнили Агату с разными звездами-красотками.

"Подумала, что Джоли"; "Ну чем не Бриджит Бордо! Обожаю, уважаю"; "Почему-то я вас вижу в образе Гурченко", – предлагают свои варианты подписчики.



2024 год выдался для Муцениеце непростым. С лета актриса судится с бывшим мужем Павлом Прилучным за сына. Звезда "Мажора" заявил, что 11-летний Тимофей давно хочет жить с ним, и подал иск об определении места жительства наследника у него дома, а не у Агаты, как это было после развода. Уже прошло несколько заседаний, однако окончательного решения служители Фемиды пока не вынесли.



Между тем в конце года актриса намекнула на новый роман. Сначала Муцениеце вышла в свет с Петром Дрангой, а затем и вовсе публично его поцеловала. Многие считают, что после пиар-романа с Иваном Чуйковым, аккордеонист может быть настоящей любовью звезды "Закрытой школы".

Ранее Муцениеце рассказала, насколько сильно злилась на Прилучного после развода.