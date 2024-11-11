Муцениеце рассказала, насколько сильно злилась на Прилучного: "Было желание навести порчу"

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально расторгли отношения в 2020 году спустя девять лет брака. Тогда звезда "Закрытой школы" обвинила экс-супруга в насилии и злоупотреблении алкоголем. А накануне призналась, что была так зла на отца своих детей, что желала ему смерти. Как рассказала артистка, в то время она обращалась к магам и намекнула, что планировала навести на Прилучного порчу.

"У меня были иногда желания навести порчу, чтобы сдох человек. Вот так! Имя не скажу. Но я думаю, вы все догадались", – разоткровенничалась звезда телеэкранов в интервью.





Муцениеце призналась, что до реализации своего плана она так и не дошла: "Это были только мысли", – подчеркнула актриса. Однако тогда же Агата узнала о наложенном на нее сглазе. Чтобы избавиться от всего дурного, звезда даже обратилась к Виктории Райдос, и та "очистила" ее с помощью некоего ритуала.

Напомним, скандал между Прилучным и Муцениеце вспыхнул с новой силой после того, как Агата выиграла суд за повышение алиментов. После этого ответный иск подал и Павел, решив забрать сына себе. Уже прошло несколько заседаний, однако окончательный вердикт пока не был вынесен. Сейчас дочь Мия живет с мамой, а Тимофей переехал в дом отца и его новой семьи.





Сама Агата, впрочем, тоже строит личную жизнь. В настоящее время актриса в отношениях с Иваном Чуйковым. Звезда отмечает, что ей часто приписывают несуществующие романы, стоит ей только появиться в обществе с мужчиной. Многие считают, что ей нужно выйти замуж, чтобы прекратить череду сплетен. Однако сама Муцениеце призналась, что пока не планирует снова связывать себя узами брака.

Ранее Прилучный высказался о конфликте с бывшей женой. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".