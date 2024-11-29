"Игнорирую шепот холодильника": Тодоренко раскрыла секреты своей стройности и красоты

Телеведущая и актриса Регина Тодоренко поделилась со своими подписчиками секретами поддержания стройности и красоты. В своем телеграм-канале она рассказала о простых правилах, которых придерживается в повседневной жизни.

Первое и самое важное правило Регины – не есть после 18:00. Она считает, что вечер – это время, когда стоит воздержаться от еды, несмотря на искушения, и дать организму отдохнуть.

"Холодильник как раз по вечерам начинает звать меня по имени, но я усердно игнорирую его шепот", – пошутила 34-летняя знаменитость.

Второй секрет – регулярные тренировки. Артистка рекомендует заниматься спортом три-четыре раза в неделю, а лучше – каждый день хотя бы по 15–20 минут. Это могут быть даже простые упражнения дома под любимую музыку, которые помогут поддерживать тонус и зарядиться энергией.

Третий совет связан с питанием. По мнению Тодоренко, важно питаться вкусно и полезно, избегая перекусов между основными приемами пищи. Четвертый принцип основан на дисциплине. Знаменитость уверена, что дисциплина является верным помощником не только в спорте, но и в жизни в целом, помогая достигать поставленных целей.

Еще одно правило, которого придерживается телезвезда, – раз в неделю устраивать себе день, когда можно позволить все, о чем мечталось. В этот день можно побаловать себя и пиццей, и мороженым, и тортом, наслаждаясь любимыми блюдами без чувства вины.

После дня отдыха от диеты важно проводить разгрузочный день, считает Регина Тодоренко. Мол, это помогает восстановить баланс в организме, употребляя легкие блюда и много воды.