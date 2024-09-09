В новой песне Ольги Бузовой про россиян услышали хит Елены Ваенги

В понедельник, 9 сентября, Ольга Бузова опубликовала в своих аккаунтах в социальных сетях отрывок из новой песни. Композиция получила название Made in Russia. Судя по представленному публике припеву, в песне 38-летняя поп-дива поет про бесстрашных соотечественников, которые "поют и пляшут".

Однако музыкальное оформление песни Ольги Бузовой показалось интернет-пользователям очень знакомым. В комментариях под публикацией поющей телеведущей многие отметили, что услышали в ее новой композиции хит Елены Ваенги "Желаю". А некоторые сразу вспомнили эти строки: "Маруся, раз, два, три, калина, чернявая дивчина в саду ягоды рвала".

Есть среди пользователей Сети те, кто счел неуместным использование английского языка в песне, которая, очевидно, позиционируется как патриотическая. "Зачем на анлийском-то", "Все вдруг запели про Россию", "Решила стать новым SHAMAN'ом", – прокомментировали слушатели.

Ранее Ольга Бузова почтила память покойного Александра Маслякова во время съемок в Белоруссии. Произнеся трогательную речь, она объявила минуту молчания. Слова поющей телеведущей приводил женский журнал "Клео.ру".