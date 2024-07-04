Старого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницы

Две недели назад Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован. Медики обнаружили у шоумена опухоль, из-за которой произошла непроходимость кишечника. Биопсия показала, что новообразование злокачественное. Между тем журналист перенес уже две операции. В какой-то момент у Отара развился перитонит – смертельно опасное воспаление, которое медики смогли остановить.

Сам Кушанашвили старается не унывать, и несколько дней назад он впервые вышел на связь с поклонниками, которые переживают за него. Шоумен заявил, что настроен решительно и сдаваться в борьбе с болезнью не намерен.

А сегодня в Сети появились первые снимки онкобольного Отара, которые шокировали фанатов. Они не видели ведущего буквально две недели, но даже за столь короткий срок шоумен сильно изменился и на фото будто другой человек.

"А куда Отар дел большие дрожащие щёки? Отфотошопил что ли?", "Ой как похудел..Боюсь, все гораздо хуже", "Схуднул сильно", – распереживались еще сильнее поклонники правдоруба.





И тем не менее подписчики Кушанашвили вздохнули с облегчением: любимый журналист жив и даже улыбается. Сам шоумен записал голосовое сообщение, в котором посоветовал своим читателям следить за здоровьем и регулярно проходить осмотры у врачей. Поклонники отметили, что Отар еще слаб и с трудом говорит, но уже шутит в своей привычной манере.

"Но вы все должны помнить, что я – из самых несгибаемых жуликов. Берегите себя и своих. А мне сейчас разрешили пить кефир!" – заявил ведущий.

Ранее появились новости о том, что Отар Кушанашвили может не выдержать две операции, которые у него запланированы.