Решетова проговорилась об отношениях с абьюзером: поэтому бросила мужа Алсу?

Анастасию Решетову многие считают причиной распада брака Алсу и Яна Абрамова. Сама блогерша, впрочем, все отрицает и старается не затрагивать острую тему в своем блоге. Сейчас девушка раскрывается перед подписчиками с разных сторон и рассказывает о своей личной жизни.

Так, недавно бывшая возлюбленная Тимати заявила, что отношения с мужчинами старше нее – моветон. А накануне разоткровенничалась о своем не самом позитивном опыте. Решетова рассказала об отношениях с абьюзерами и как на нее это повлияло.

"Надо было пройти американские горки, чтобы достичь состояния, когда твоя психика больше в них не нуждается. Соответственно, эмоциональный фон более ровный, ты меньше тревожишься", – рассуждает модель в своем блоге.

Между тем многие решили, что Настя завуалированно рассказывает об Абрамове. О его непростом характере слухи ходят давно. Так, недавно в СМИ попала информация, что бизнесмен не только изменял Алсу, но и бил ее.

Напомним, певица подала на развод в конце мая. Причину она предпочла не называть и планировала тихо и мирно разобраться с этим вопросом. Однако когда в Сеть просочились новости об изменах Абрамова, не сдержала и сама Алсу и практически пальцем указала на Решетову, как на любовницу ее мужа.

Ранее сообщалось, что Решетова обратилась к Алсу и выдала правду о романе с ее мужем.