"Лупил, как боксерскую грушу": россияне ужаснулись, в каких условиях 18 лет жила Алсу

Певица Алсу вышла замуж за миллиардера Яна Абрамова в 2006 году. В медиапространстве имя мужчины было на слуху: молодой бизнесмен пытался очаровать и Ксению Собчак, и Анастасию Волочкову, но остановил свой выбор именно на певице. Многие считали их брак крепким и нерушимым, пока в Сети не стали появляться снимки мужа Алсу с другими девушками.

Сама исполнительница хита "Зимний сон" отрицала, что в их с мужем отношениях появились проблемы. Однако недавно все же сообщила о разводе, не уточняя причин.

Это, впрочем, только увеличило количество сплетен и пересудов. Так, известный блогер Антон Суровикин заявил, что Абрамов "ходил налево, как на работу", но это только одна из причин. Помимо этого, в браке Алсу было рукоприкладство, утверждает блогер.

"Говорят, Абрамов лупил Алсу, как боксерскую грушу. Какое же должно быть у Алсу терпение, несмотря на то, что твой папа нефтяной миллионер, чтобы переживать такое унижение", – высказался он.





О жестком нраве мужа певицы вспомнила и продюсер Алена Краснова. Она заявила, что еще на свадьбе Абрамов показал себя с агрессивной стороны. Праздничное торжество тогда охраняли люди с автоматами, которые буквально "отшвыривали" журналистов. А после брака Ян поставил жене условие: она должна забыть о сцене и заниматься только семьей.

"В семье он требовал, судя по всему, полного подчинения", – отметила Алена.

В таких условиях артистка прожила 18 лет. Как известно, сразу после свадьбы она родила свою первую дочь и пропала со сцены. Прошло два года, и у Яна Абрамова появилась вторая наследница. Сына Алсу подарила супругу в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Алсу продает дом в Крыму почти за миллиард рублей.