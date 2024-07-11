Были лучшими подругами: в Сеть попала трогательная переписка Алсу и Решетовой

Уже несколько недель все наблюдают за скандалом, развернувшимся вокруг развода певицы Алсу. Исполнительница дала понять, что ее брак распался из-за измен Яна Абрамова. Главной разлучницей все считают Анастасию Решетову. Эту информацию подтвердила и Лера Кудрявцева, которая рассказала, как сильно страдала из-за этого Алсу. Теперь выяснилось, что страдания певицы усугубились тем, что еще несколько лет назад они были чуть ли не лучшими подругами.

В Сеть попала трогательная переписка Решетовой и Алсу. Певица тогда поздравила с днем рождения сына Насти – Ратмира, добавив, что мальчик растет красавчиком. На комплименты артистки бывшая возлюбленная Тимати рассыпалась в благодарностях и дополнила сообщение сердечком.





Если верить слухам, то уже через год после этого диалога Ян Абрамов закрутил роман с Решетовой. Неизвестно, когда о нем узнала Алсу, но такого предательства одновременно от двух близких людей она не вынесла и решила поставить точку в этих отношениях. Известно, что певица уже подала иск в суд и намерена в правовом поле делить совместное имущество. К слову, до этого она опровергла информацию о том, что муж предлагал ей 2,5 млрд рублей, отметив, что это работа его пиар-агентов.

Впрочем, до этого сообщалось, что исполнительница и бизнесмен давно не живут вместе, а у Алсу уже есть возлюбленный.