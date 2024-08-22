В Кремле пройдет семейный «День знаний»

Это мероприятие, которое проводится Школой эстрадного искусства Юрия Гончара уже в шестой раз, приурочено ко Дню знаний. В этом году праздник получил семейный статус, так как 2024 год объявлен Годом семьи по указу президента Российской Федерации.

Организаторы всегда поддерживали семью как важнейшую ячейку общества, где формируются нравственные ценности и характер молодого поколения. День знаний – это общий праздник для всех: для детей он означает встречу с друзьями и учителями, а для взрослых – воспоминания о школьных годах.



Концерт «День знаний в кругу семьи» – отличная возможность для совместного досуга разных поколений. Зрителей порадуют звезды эстрады, такие как Сергей Лазарев, Алсу, Валерия и многие другие. Они не только исполнят свои лучшие песни, но и поделятся школьными воспоминаниями. Ведущим программы будет Станислав Ярушин.





Для тех, кто не сможет посетить мероприятие лично, будет организована телеверсия концерта на одном из центральных каналов ТВ. Перед началом концерта запланирована большая развлекательная программа в фойе ГКД, детали которой пока держатся в секрете.