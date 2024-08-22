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Четверг 22 августа

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В Кремле пройдет семейный «День знаний»

В Кремле пройдет семейный «День знаний»

Это мероприятие, которое проводится Школой эстрадного искусства Юрия Гончара уже в шестой раз, приурочено ко Дню знаний. В этом году праздник получил семейный статус, так как 2024 год объявлен Годом семьи по указу президента Российской Федерации.

Организаторы всегда поддерживали семью как важнейшую ячейку общества, где формируются нравственные ценности и характер молодого поколения. День знаний – это общий праздник для всех: для детей он означает встречу с друзьями и учителями, а для взрослых – воспоминания о школьных годах.

Концерт «День знаний в кругу семьи» – отличная возможность для совместного досуга разных поколений. Зрителей порадуют звезды эстрады, такие как Сергей Лазарев, Алсу, Валерия и многие другие. Они не только исполнят свои лучшие песни, но и поделятся школьными воспоминаниями. Ведущим программы будет Станислав Ярушин.

Фото: Интермедиа

Для тех, кто не сможет посетить мероприятие лично, будет организована телеверсия концерта на одном из центральных каналов ТВ. Перед началом концерта запланирована большая развлекательная программа в фойе ГКД, детали которой пока держатся в секрете.

22 августа 2024, 16:51
Фото: ИнтерМедиа
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