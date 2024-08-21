На ВДНХ пройдет масштабный фестиваль SandlerFest

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой: срок уже большой52-летняя Марина Федункив впервые станет мамой: срок уже большой Достанутся не только миллиарды после раздела: вот какие алименты Алсу будет платить АбрамовДостанутся не только миллиарды после раздела: вот какие алименты Алсу будет платить Абрамов Звезды ломанулись защищать свои квартиры и виллы после истории Долиной: чтобы не терять миллионыЗвезды ломанулись защищать свои квартиры и виллы после истории Долиной: чтобы не терять миллионы Свадьба пройдет на Алтае: Бородина с новым бойфрендом отправились на место первого знакомстваСвадьба пройдет на Алтае: Бородина с новым бойфрендом отправились на место первого знакомства

Лента новостей

Среда 21 августа

17:03На ВДНХ пройдет масштабный фестиваль SandlerFest 16:30Как устроить идеальный пикник: советы и рецепты для незабываемого отдыха на природе 14:54Модная вязаная одежда 2024 года: обзор актуальных тенденций, фасонов и расцветок 13:30Создаем зеленый оазис: 6 неприхотливых растений, которые приживутся в квартире 13:09Сезон арбузов: чем полезен арбуз для кожи? 10:30Рекомендации по выбору универсального платья, которое подходит как для офиса, так и для вечернего выхода 07:15Как приготовить огурцы по-корейски: простой и вкусный рецепт 03:005 книг о лидерстве и успехе, которые должен прочитать каждый мужчина 23:31Лунный календарь посевной на октябрь 2024 года 22:20Один ингредиент, который кардинально изменит привычные блюда - 3 рецепта 20:3610 необычных идей для обновления интерьера гостиной 17:30Куда уехать на уикенд на машине: идеи для путешествия одного дня 15:14Как правильно мыть голову: пять советов для здоровья волос 13:30Сексуальные фантазии: как обсудить с партнером свои желания? 12:31Модные купальники 2024: интересные принты и модели 11:15Правильное питание на работе: как не заедать стресс? 09:29Мода Y2K: что это такое и почему к нам вернулся стиль нулевых 04:005 черт характера, которые определяют победителя по жизни: проверь себя 01:00Скоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона 23:11Лунный денежный календарь на октябрь 2024 года 22:48Мужская мода: пять необычных акцентов для уверенности в себе 20:44Вкусные фокусы: 3 десерта-иллюзии для вашего меню - необычные рецепты 18:00Семенович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?" 16:57Синтетические ткани: синергия практичности, стиля и удобства 16:30Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи" 14:30Как бороться с раздражением кожи после бритья мужчинам: несколько рабочих способов 13:30Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба 11:30Какие мужские стрижки помогают выглядеть моложе: в тренде этой осенью 10:30Показавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло 08:38Похорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый" 03:00Как курение и алкоголь влияют на здоровье зубов? 23:18Модные рисунки на ногтях 2024: идеи модного и креативного маникюра 22:12Что одеть маме на 1 сентября 2024: идеи стильных и удобных образов 18:00Первое впечатление обманчиво: неприятные качества знаков зодиака, которые вам не понравятся 12:00Алкозависимость и онкология: вот как сейчас живут и выглядят звезды сериала "Дикий ангел" 09:00Секс по расписанию: как планирование интима поможет укрепить отношения 06:00Как легко выучить английский: 7 советов от преподавателя 00:00Топ-10 правил этикета в самолете 23:07Благоприятные дни для зачатия в октябре 2024 года 18:00Как и зачем укреплять мышцы тазового дна: советы врача-гинеколога 12:00Как быстро избавиться от прыща: неочевидные способы, которые действительно работают 09:00Помогите своему ребенку! Как подготовить детей к школе после каникул 04:00Голубые, карие, зеленые: вот что цвет глаз расскажет о вашем характере 01:00ТЕСТ: Ответьте на 10 вопросов и узнайте, насколько вы счастливы 23:58Как правильно погладить кожаную куртку в домашних условиях: полезные советы 22:02"Намечтала": Калашникова купила квартиру за баснословную сумму 20:53"У нас прибавление": Гагарина принимает поздравления с пополнением в семье 18:00Спустя два дня после развода: бывший муж Лерчек предъявил новую пассию 16:30Собралась замуж за миллионера: стоимость помолвочного кольца Бузовой шокировала поклонников 14:30"Ввел смертельную дозу": названы виновные в смерти Метью Перри из "Друзей"
1370
800
true

На ВДНХ пройдет масштабный фестиваль SandlerFest

На ВДНХ пройдет масштабный фестиваль SandlerFest

Гостей ждут 15 музыкальных групп.

В конце августа, 24-25 числа, ВДНХ станет местом проведения масштабного рок-фестиваля SandlerFest, который обещает стать одним из самых ярких событий этого лета. Шесть площадок ВДНХ будут отданы под выступления свыше 150 музыкальных группам из разных уголков земного шара, таких как Россия, Израиль, США, Франция, Греция, Армения, Болгария, Грузия, Ямайка, Узбекистан, Камерун, Замбия, Ирландия, Нигерия, Руанда. Фестиваль представит разнообразие жанров и стилей – от классической музыки в рок-обработке до трибьютов легендарных групп.

Особое внимание организаторы уделили классике, представив произведения таких мастеров, как Чайковский, Рахманинов и Шостакович, в новых, неожиданно смелых рок-интерпретациях. Это уникальное сочетание классики и рока обещает впечатлить даже самых искушенных меломанов.

"Под культурным кодом России я понимаю русскую классику. Поэтому на SandlerFest в первый день, 24 августа, мы сделали два больших блока, где мы сыграем именно "Русскую классику в роке", – рассказал организатор фестиваля Игорь Сандлер.

Программа SandlerFest включает множество ярких выступлений. 24 августа на сцене Зеленого театра ВДНХ выступит Николай Носков, бывший солист культовой группы «Парк Горького». А 25 августа зрители смогут увидеть шоу Артура Беркута, известного по своей работе в группах «Автограф» и «Ария». Также в этот день споют такие звезды мирового рока, как Джо Линн Тернер, экс-вокалист Deep Purple и Rainbow, и кубинская группа Gypsy Jack.

Кроме того, гостей мероприятия ждет "Первый фестиваль трибьютов", который позволит погрузиться в атмосферу легендарных музыкальных коллективов: The Beatles, Queen, The Doors, Nirvana, Motorhead, Эрик Клэптон, Led Zeppelin, Santana, Jamiroquai, Элис Купер, Эми Уайнхаус.

SandlerFest, проводимый с 2019 года под руководством Игоря Сандлера, нацелен на возрождение исконного духа российского рока и подчеркивание его уникальности в культурном наследии страны.

Сандлер отмечает, что музыка объединяла народы во все времена. Поэтому на фестивале обязательно прозвучат западные хиты, которые, в том числе за долгие годы полюбились и россиянам. Но главной целью остается сделать русский рок популярным во всем мире, от отмечает музыкант. 

"И моя, может, несбыточная, но мечта – сделать русскую рок-музыку мировым достоянием. Понимаю, что это мечта, что я Дон Кихот, но Россия – великая страна, которая славится своими культурными традициями, поэтому мы этого достойны", – рассказал организатор. 

Где: ВДНХ
Когда: 24-25 августа 2024 года

Для детей старше 6 лет (6+)

21 августа 2024, 17:03
На ВДНХ пройдет рок-фестиваль SandlerFestФото: Фонд Игоря Сандлера
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва"

Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва"
27 марта в КЗ "Москва" состоится концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" – яркое ностальгическое шоу, которое невозможно пропустить.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева