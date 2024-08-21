На ВДНХ пройдет масштабный фестиваль SandlerFest

В конце августа, 24-25 числа, ВДНХ станет местом проведения масштабного рок-фестиваля SandlerFest, который обещает стать одним из самых ярких событий этого лета. Шесть площадок ВДНХ будут отданы под выступления свыше 150 музыкальных группам из разных уголков земного шара, таких как Россия, Израиль, США, Франция, Греция, Армения, Болгария, Грузия, Ямайка, Узбекистан, Камерун, Замбия, Ирландия, Нигерия, Руанда. Фестиваль представит разнообразие жанров и стилей – от классической музыки в рок-обработке до трибьютов легендарных групп.

Особое внимание организаторы уделили классике, представив произведения таких мастеров, как Чайковский, Рахманинов и Шостакович, в новых, неожиданно смелых рок-интерпретациях. Это уникальное сочетание классики и рока обещает впечатлить даже самых искушенных меломанов.

"Под культурным кодом России я понимаю русскую классику. Поэтому на SandlerFest в первый день, 24 августа, мы сделали два больших блока, где мы сыграем именно "Русскую классику в роке", – рассказал организатор фестиваля Игорь Сандлер.



Программа SandlerFest включает множество ярких выступлений. 24 августа на сцене Зеленого театра ВДНХ выступит Николай Носков, бывший солист культовой группы «Парк Горького». А 25 августа зрители смогут увидеть шоу Артура Беркута, известного по своей работе в группах «Автограф» и «Ария». Также в этот день споют такие звезды мирового рока, как Джо Линн Тернер, экс-вокалист Deep Purple и Rainbow, и кубинская группа Gypsy Jack.

Кроме того, гостей мероприятия ждет "Первый фестиваль трибьютов", который позволит погрузиться в атмосферу легендарных музыкальных коллективов: The Beatles, Queen, The Doors, Nirvana, Motorhead, Эрик Клэптон, Led Zeppelin, Santana, Jamiroquai, Элис Купер, Эми Уайнхаус.

SandlerFest, проводимый с 2019 года под руководством Игоря Сандлера, нацелен на возрождение исконного духа российского рока и подчеркивание его уникальности в культурном наследии страны.



Сандлер отмечает, что музыка объединяла народы во все времена. Поэтому на фестивале обязательно прозвучат западные хиты, которые, в том числе за долгие годы полюбились и россиянам. Но главной целью остается сделать русский рок популярным во всем мире, от отмечает музыкант.

"И моя, может, несбыточная, но мечта – сделать русскую рок-музыку мировым достоянием. Понимаю, что это мечта, что я Дон Кихот, но Россия – великая страна, которая славится своими культурными традициями, поэтому мы этого достойны", – рассказал организатор.

Где: ВДНХ

Когда: 24-25 августа 2024 года

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