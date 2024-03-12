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Вторник 12 марта

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Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва"

Концертная программа

27 марта в КЗ "Москва" состоится концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" – яркое ностальгическое шоу, которое невозможно пропустить.

В мероприятии примут участие артисты-друзья Германа Витке, исполняющие песни на его стихи: Леонид Агутин, Анжелика Варум, Лариса Долина, Александр Буйнов, А-Студио, Ирина Дюкова, Александр Добронравов, Алсу, Зара, Сергей Крылов и другие.

Герман Витке – легендарный поэт, написавший множество культовых песен, ставших любимыми хитами сразу для нескольких поколений россиян. Обладатель большого количества наград, премий и получавший не единожды звание «Поэт года», Герман Витке является одним из самых значимых авторов в истории российской эстрады.

Первым хитом на стихи Германа стал «Делай как я» в исполнении Богдана Титомира. Текст этой культовой композиции стал своеобразным гимном молодёжи, открывшим новое музыкальное течение.

«Ля-ля-фа», «Все в твоих руках», «Босоногий мальчик», «Голос высокой травы», «Следом за весной», «Посмотри какое лето», «Сумасшедший вечер», «Любовь-Река», «Миллионы огней», «Два бездонных океана глаз» – все эти и многие другие песни принадлежат перу Витке.

Фото: пресс-служба

«Герман Витке вырастил целое поколение людей высоких моральных ценностей, уважающих свою Родину и ее многовековую историю. Через тексты он транслировал самобытность российской культуры и взаимоотношений между людьми. К сожалению, имя Витке так и не стало известно широкому слушателю, – говорит генеральный директор КЗ «Москва» Николай Вячеславович Ивин, – На нашей Родине есть множество талантливых поэтов и композиторов, имена которых неизвестны широкой общественности, и Герман Витке – один из них. Концертный зал «Москва» берет на себя социальную миссию по популяризации творческого наследия великого поэта».

Весной 2024 года в концертном зале «Москва» состоится трогательная и тёплая встреча близких друзей, которые искренне любили и любят, ценили и ценят Германа: как поэта, как человека, как друга.

12 марта 2024, 15:08
Фото: пресс-служба
Редакция «Клео»

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