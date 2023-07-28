Правильный загар: как избежать пигментации и фотостарения

Летом россияне ищут любую возможность поласкать тело солнечными ваннами, однако нельзя забывать о том, что небесное светило может нанести серьезный вред.

Для абсолютного большинства людей наступление летнего периода тесно связано с приятными переменами в жизни - именно в жаркий сезон люди чувствуют всплеск жизненных сил и готовность к новым свершениям. Летом россияне ищут любую возможность поласкать тело солнечными ваннами, однако нельзя забывать о том, что небесное светило может нанести серьезный вред. Как избежать такого развития событий - в статье женского журнала kleo.ru.

Чем опасен загар

Главная проблема людей, которые видят солнце реже, чем хотелось бы, – бездумный подход к загару по принципу «наконец-то дорвались». Когда солнце радует своим теплом считанные недели, возникает желание проводить под ультрафиолетом как можно больше времени. Однако это может привести к весьма плачевным последствиям.

Если находиться под солнцем без защиты и помногу часов, удар по коже и организму в целом будет весьма ощутимым. Под воздействием солнечных лучей уменьшается количество коллагена, который необходим для увлажненной, гладкой и сияющей кожи. Также клетки начинают активно производить пигмент, что приводит к появлению некрасивых темных пятен, от которых очень сложно избавиться. В итоге кожа начинает быстрее стареть, покрывается небольшими морщинами, становится сухой, стянутой. Пигментные пятна визуально прибавляют женщине годы.

Безопасный загар: четыре простых совета

Разумеется, помимо опасности, загар приносит пользу. Под действием солнца вырабатывается очень нужный человеку витамин D. Поэтому принимать солнечные ванны нужно, но делать это необходимо с умом. Тогда удастся избежать пигментации и фотостарения кожи.

Во-первых, нужно правильно выбирать время для загара. Солнце очень активно с 11 до 16 часов. В это время лучше отправиться на прогулку под зонтиком или в шляпке, чем лежать на пляже. Идеальное время для загара – с 9 до 11 утром и с 16 до 19 вечером.

Во-вторых, обязательно нужно постепенно готовить кожу к солнечным ваннам. Во время отпуска в первые дни на открытом солнце можно находиться не более 30 минут. Постепенно это время можно наращивать, однако лежать на пляже больше 2 часов в день в любом случе не рекомендуется.

В-третьих, не забывайте, что активное солнце позволяет загорать даже в тени. Лучше расположиться под зонтом или большим деревом. В таком случае загар будет ложиться мягче и ровнее, резко снижается риск получить ожог.

Четвертное, но самое важное правило – использование защитных средств. Кожу обязательно нужно дополнительно поддержать при контакте с солнечными лучами. В первые дни можно использовать средства с уровнем SPF 30-40. Людям со светлой кожей лучше пользоваться более интенсивной защитой: SPF 50-50+.

Уход после загара

Для того чтобы закрепить красивый карамельный оттенок кожи, следует пользоваться специальными средствами. При этом использование увлажняющего крема или молочка необходимо не только для закрепления красивого эффекта, но и для наполнения кожи веществами, запас которых был серьезно уменьшен во время солнечных ванн.

Лучше выбирать средства с нежирной текстурой – это позволит порам дышать и нормально функционировать. Следует отдать предпочтение кремам, которые содержат такие компоненты, как пантенол, гиалуроновая кислота, глико-глицерол. Если кожа начала шелушиться, нельзя воздействовать на нее скрабами. В таком случае можно заработать себе пигментные пятна и заметно ухудшить качество кожи.

Правильный подход к принятию солнечных ванн поможет укрепить здоровье и приобрести цветущий вид. В любом вопросе – главное не переборщить. При правильном загаре красивые шоколадные ножки еще долго будут сводить с ума представителей противоположного пола.