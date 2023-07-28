Методы удаления волос с тела: как подобрать идеальный способ эпиляции

Серьезным испытанием (особенно для женщин с чувствительной кожей) стала регулярная эпиляция. Женский журнал kleo.ru. разобрался, на какие нюансы нужно обратить внимание при выборе метода удаления волос.

Каждая девушка мечтает сверкать гладкой, нежной кожей и ради этого готова на многое. Только представительницы прекрасного пола знают, на какие ухищрения, а порой и «пытки» приходится идти ради красоты.

Серьезным испытанием (особенно для женщин с чувствительной кожей) стала регулярная эпиляция. Женский журнал kleo.ru. разобрался, на какие нюансы нужно обратить внимание при выборе метода удаления волос.

Как выбрать подходящий способ эпиляции

Современный рынок косметических услуг предлагает различные методы избавления от нежелательной растительности. Сегодня женщины практически перестали пользоваться бритвами. Эффекта от такой процедуры хватает на один-два дня, при этом кожа часто воспаляется, появляется раздражение и другие неприятные ощущения. Чаще всего девушки отдают предпочтение механическому способу удаления волос.

Восковая эпиляция

В свое время этот способ удаления волос произвел настоящий фурор. Наконец-то женщины получили возможность сверкать гладкими ножками в течение нескольких недель. Однако со временем появились менее травмирующие способы удаления нежелательной растительности. При восковой эпиляции волоски вырывают против их роста. Из-за этого процедура получается весьма болезненной, одно и то же место приходится прорабатывать несколько раз. Еще одной проблемой является ухудшение качества кожи в самых нежных местах из-за вросших волос. В Москве восковая депиляция ног стоит от 1200 рублей, тотальное бикини - от 1000 рублей.

Шугаринг

Шугаринг также относится к механическому способу удаления волос. Этот вариант более щадящий, так как сахарная паста обволакивает каждый волосок и вырывает его по росту. Благодаря этому процедура проходит значительно быстрее и менее болезненно. Впрочем, первые сеансы всегда оставляют у дам не самые приятные воспоминания – в нежных зонах боль очень ощутима. Шугаринг также может приводить к появлению вросших волосков. Примерная цена на процедуру по удалению волос с ног в Москве составляет порядка 1500 рублей, глубокое бикини стоит от 1200 рублей.

Лазерная эпиляция

Салоны, предлагающие услугу лазерной эпиляции, обещают клиенткам окончательное избавление от растительности на теле. Однако существует ряд нюансов.

Большим плюсом является то, что девушкам не нужно ждать, пока волосы отрастут (посетить восковую эпиляцию или шугаринг можно только при длине волос около 2-3 мм). Лазерную эпиляцию, напротив, проводят на гладко выбритой коже.

Мастера утверждают, что эта процедура абсолютно безвредна. Однако в любом случае лучше сначала проконсультироваться с врачом. При лазерной эпиляции специальный аппарат воздействует непосредственно на корень волоса и уничтожает его. Процедуру проводят примерно раз в три недели. Уже с первых сеансов некоторые волоски начинают выпадать, кожа становится более гладкой. Для достижения эффекта нужно сделать не менее 10 процедур.

Сложность заключается в том, что некоторым девушкам воздействие лазера кажется достаточно болезненным, впрочем, можно выбрать щадящий режим. Также нельзя посещать солярий, а на солнце обязательно использовать мощный защитный крем, иначе может начаться пигментация. Основной вопрос заключается в цене. Одна процедура по обработке волосков на ногах стоит примерно 5-6 тысяч. Процедура в зоне бикини – около 3,5 тысяч рублей.

Выводы

Многие женщины приспособились делать шугаринг в домашних условиях. Это помогает сэкономить денежные средства и время на поездку в салон. Лазерная эпиляция обещает полное избавление от волос, однако нужно готовиться к тому, что этот процесс займет от полугода и обойдется в приличную сумму денег.