Шариковые, твердые и жидкие дезодоранты: как сделать правильный выбор

Появление неприятного запаха от тела – настоящий кошмар как для женщин, так и для мужчин. В самый ответственный момент потовые выделения могут испортить впечатление о человеке, что в определенных ситуациях критически важно.

Появление неприятного запаха от тела – настоящий кошмар как для женщин, так и для мужчин. В самый ответственный момент потовые выделения могут испортить впечатление о человеке, что в определенных ситуациях критически важно. Выбор средства, способного защитить от подобного сценария – важная задача. Какому дезодоранту лучше отдать предпочтение, выяснил женский журнал kleo.ru.

Какие бывают дезодоранты

Правильный выбор средства для защиты от неприятного запаха поможет сохранить уверенность в себе в любой ситуации. Широкая линейка дезодорантов на рынке легко удовлетворит потребности каждой представительницы прекрасного пола.

Жидкие дезодоранты-аэрозоли

Очень удобно, что аэрозоли высыхают сразу после нанесения. Большим плюсом является то, что хороший спрей не оставляет следы на одежде. Однако такое средство не может покрыть всю зону с повышенным выделением жидкости, поэтому гарантирует только среднюю защиту от потоотделения.

Шариковый дезодорант

Удобный и экономичный вариант для тех, кто заметно потеет даже в спокойном состоянии. Нанесение такого средства позволяет максимально покрыть нужную зону и обеспечивает хорошую защиту. Однако шариковый дезодорант содержит спирт, что может привести к появлению раздражения на коже. Кроме того, придется подождать, пока средство высохнет, иначе на одежде останутся заметные следы.

Твердые дезодоранты

Такие средства плотно покрывают поверхность кожи и надежно защищают от появления некрасивых следов на одежде под мышками. Стики быстро сохнут и обладают продолжительным действием. Из-за наличия в составе талька могут оставлять следы на одежде. Применять такое средство нужно аккуратно, особенно с темным нарядом.

Кремы и гели в дезодорантах

Часто в средства для защиты от пота добавляют кремы и гели. Такая текстура может проникнуть глубоко в пору и создает там своего рода «пробку», снижающую уровень потоотделения. При этом кожа продолжает дышать, нет чувства стянутости.

Как выбрать дезодорант

В первую очередь, нужно обратить внимание на степень потоотделения. Многие женщины могут похвастаться тем, что практически не потеют. Дополнительная защита нужна им только во время занятий спортом или в жаркую погоду. Таким дамам подойдет жидкий дезодорант-аэрозоль из натуральных компонентов.

Если потоотделение заметно и в спокойном состоянии, лучше обратить внимание на шариковые дезодоранты или стики. Шариковые практически не оставляют следов на одежде и способны защитить при среднем уровне выделения жидкости. При обильном потоотделении лучше отдать предпочтение твердым дезодорантам. Они создают хорошую защиту, однако могут испачкать одежду.

Дамам с чувствительной кожей нужно подбирать средства, в состав которых входят крема или гели из натуральных компонентов. Тогда надежная защита от пота не будет приносить дискомфорт, кожа продолжит дышать, а на подмышках не появится раздражение.