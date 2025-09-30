Все про пластику ушей: как, кому и зачем

Уши – одна из самых заметных деталей внешности, которая часто становятся причиной детских комплексов и взрослой неуверенности. Сергей Круглик, кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic, объяснил Клео.ру, кому показана операция, как она проводится и почему большинство мифов о ее сложности и болезненности не имеют ничего общего с реальностью.

– Что такое отопластика?

– Это пластика ушей – хирургическое вмешательство, направленное на устранение лопоухости. Степень выраженности оттопыренности может быть разной – от легкой до более заметной.

Ушную раковину прижимают к голове. Существует два основных подхода: снизить высоту ушной раковины путем удаления небольшого участка хряща, либо формировать саму ушную раковину с учетом недоразвитых элементов – завитков и углублений, которые не полностью сформировались в детском возрасте.





Чаще всего это детская патология, хотя бывают и более сложные случаи, связанные с патологическим развитием ушной раковины: ее отсутствие или недоразвитие. Такие ситуации требуют реконструктивных операций. Для этого используют донорский хрящ, который иногда временно размещают под кожей, чтобы впоследствии использовать его при формировании ушной раковины.

Реконструкция ушной раковины – сложный процесс. Нужно воссоздать новые ткани так, чтобы они располагались естественно, а не просто внутри, близко к кости черепа. Еще одна трудность – симметрия: при отсутствии или частичном отсутствии ушной раковины добиться одинакового результата всегда непросто.

– В каких случаях операция показана медицински, а когда – исключительно эстетически?

– Операция довольно однородная – большого количества вариантов нет. Основная цель – скорректировать оттопыренные уши, сформировать естественные завитки и углубить ушную раковину.

Как правило, используется заушный разрез, через который накладываются швы внутри. Если полная реконструкция ушной раковины не нужна, удаляется небольшой участок хряща. Выбор конкретного метода зависит от пожеланий пациента: кто-то хочет просто прижать уши, кто-то – выделить отдельные элементы или немного уменьшить размер уха.

– Когда будет заметен результат?

– Результат заметен сразу. Уже на операционном столе пациент может увидеть, как будет выглядеть его новая ушная раковина. При правильной технике результат сохраняется стабильно.

Хрящ действительно обладает "памятью формы" и стремится вернуться к исходному положению, но специалисты знают, как этому противодействовать. У профессионала операция одного уха занимает не более 15 минут.





Очень важно работать с хрящом аккуратно. Существуют методики, при которых он рассекается или надсекается, чтобы снять напряжение, но это часто приводит к вторичной деформации. Другой риск – слишком сильно прижать ушную раковину к голове с акцентом на противозавиток: в итоге противозавиток выделяется сильнее, чем само ухо, что выглядит неестественно.

Есть и специфические ситуации, например "уши борцов", когда хрящ травмируется в процессе борьбы и формируются патологические ткани. В таких случаях коррекция тоже сложная.

– Как проходит восстановление и сколько времени занимает реабилитация?

– Восстановительный период после операции связан с отеком и синяками. Работа с надхрящницей и хрящом неизбежно вызывает такие реакции, но они ограничены зоной ушной раковины.

Ключевой этап – ношение компрессионной повязки. Она фиксирует ушные раковины, защищая их во время сна и помогая контролировать отек.

Пациенты обычно испытывают незначительные болевые ощущения, похожие на дискомфорт после долгого лежания на ухе: легкая тянущая боль или чувство "отлежанного" уха. Повязку носят круглосуточно в течение двух недель, и это позволяет хрящу зафиксироваться в правильной форме.

– Какие есть ограничения после пластики?

– Через две недели обычно снимают шов за ухом, и часть ограничений снимается. Полное восстановление ушной раковины занимает около месяца, в этот момент можно начать заниматься спортом. Сон на ухе в течение еще одного месяца все еще не рекомендуется.

При ношении компрессионной повязки можно носить головные уборы, если они мягкие и не давят на уши, например легкие шапки или кепки. В остальном ограничений практически нет – повязка влияет только на возможность носить очки или более плотные головные уборы.





– Как снизить вероятность неудачного результата или повторной операции?

– Перед операцией важно изучить работы специалиста: как он выполняет процедуру, какую методику использует и какие результаты есть в его портфолио. Хотя операция технически достаточно простая, я бы не рекомендовал делать ее у начинающего специалиста – здесь нужна аккуратность и опыт.

На ушных раковинах нет особой специализации: это относительно простая эстетическая операция, которую выполняет пластический хирург в рамках своей практики.

Повторные операции встречаются. Обычно это связано с тем, что результат эстетически не удовлетворяет пациента, или с тем, что хрящ, обладая памятью формы, постепенно возвращается и перемещает ткани в прошлое положение.