Лечение варикозного расширения вен на ногах

Варикозное расширение вен на ногах поддается лечению в домашних условиях. Для этого используются различные мази, настои, аппликации и т.д. на основе целебных растений. Основная задача фитотерапии – стимуляция кровообращения.

Варикоз на ногах – лечение при разных стадиях заболевания

Варикозное расширение вен на ногах – это довольно распространенная проблема, как у женщин, так и у мужчин. Лечение в домашних условиях дает высокие результаты, но главное определиться со стадией и подобрать оптимальный вариант терапии.

Заболевание характеризуется расширением венозных сосудов нижних конечностей, при котором нарушается кровоток, что приводит к тромбообразованию. Варикоз на начальной стадии диагностировать сложно, именно это несет большую угрозу, так как при дальнейшем развитии болезнь тяжело поддается лечению и приводит к различным последствиям.

Начальная

Лечение, начатое на начальной стадии, дает большую эффективность. Распознать заболевание в этот период можно по таким симптомам:

отечность ног;

ноющая боль;

ощущение тяжести;

слабость в мышцах.

Терапия варикозного расширения вен на ногах на этом этапе включает лечебные упражнения, курсы массажа, нанесение целебных мазей, гелей, кремов. Лечение подобным образом можно выполнять в домашних условиях, большой популярностью пользуются такие растения, как алоэ, каланхоэ, полынь, чистотел, конский каштан и т.д. Как приготовить мази на основе данных ингредиентов рассмотрим дальше.

Важно отметить, что процедуры массажа можно использовать только на начальной стадии варикоза. Если на пораженных участках образуются раны или язвы, массаж приводит к травмам и разрыву сосудов.

Первая стадия

На этом этапе болезнь проявляется такими признаками:

появление сосудистых узелков и звездочек;

появление судорог (в частности по ночам);

ощущение жара в ногах ниже колен.

Часто с появлением характерной симптоматики ставится точный диагноз и назначается соответствующее лечение варикоза. Оно включает:

Склеротерапию. Введение внутрь сосудов вещества, способствующего укреплению стенок и восстановлению поврежденных участков вен. Озонотерапию. В просвет кровяных сосудов вводится вещество, склеивающее их стенки.

После проведенной терапии больной в течение нескольких месяцев обязан носить компрессионные бинты, которые сдавливают и укрепляют стенки сосудов. Лечение в домашних условиях благоприятствует скорейшему восстановлению. Используются целебные мази, крема, настои, отвары.

Вторая стадия

Появившиеся на первой стадии сосудистые звездочки и узелки, становятся более выражены, в этих местах появляется зуд, легкое жжение. Иногда пораженные участки изменяют цвет и чувствуется онемение.

В зависимости от выраженности клинической картины врач выбирает один из методов лечения:

Традиционный. Включает прием лекарств, компрессионный метод и фитотерапию. Операционный. Назначается при неэффективности консервативной методики или при высоком риске разрыва сосудов.

На этой стадии варикозное расширение вен на ногах очень опасно. Важно не откладывать визит к флебологу и как можно скорее начать лечение.

Третья стадия

Это самая опасная стадия, которая опасна разрывом сосудов при малейшей травме или давлении извне. Ей характерны такие признаки:

выпирающие на ногах деформированные вены;

на местах сосудистых звездочек и узелков появляются трофические язвы, которые длительное время не заживают и постепенно начинают гноиться;

слабость в ногах;

ощущение боли в пораженных участках;

сильный зуд и жжение.

Консервативное лечение совместно с фитотерапией не дает высоких показателей выздоровления, как правило, врачи назначают флебэктомию (резекция пораженных участков).

После операции пациенты вынуждены длительное время носить компрессионные чулки и принимать лекарственные средства для укрепления венозных стенок. Варикозное расширение вен на ногах на этом этапе выглядит достаточно жутко, вы можете увидеть это на фото.

Лечение варикоза народными средствами в домашних условиях

Варикозное расширение вен на ногах поддается лечению народными средствами только вначале развития проблемы, а при других стадиях эффективность достигается в комплексе с медикаментозной методикой.

Если на пораженных участках имеются язвы или небольшие ранки, для применения фитотерапии дома нужно обязательно получить рекомендации лечащего врача. Возможно, вместо средств внешнего применения будут порекомендованы настои и отвары для приема внутрь.

Настойки

Практически все настойки изготавливаются на основе спирта или водки, поэтому перед тем как лечить варикоз подобным методом, нужно убедиться в отсутствии поражения участков кожи в больном месте:

Настойка с вербеной. Необходимо 1,5 ст. л. сухой травы залить 200 мл крутого кипятка. Настоять все это под закрытой крышкой в течение получаса. Процедить. Принимать внутрь по 1 ст. л. через каждый час. Настойка алоэ. Свежие листы алоэ измельчаются блендером, этой смесью наполняется наполовину пол-литровая банка. Все это заливается водкой до самого верха. Настаивать лекарство нужно на протяжении недели под закрытой крышкой в темном месте, периодически взбалтывая содержимое. Применяют ежедневно перед сном, втирая в пораженные варикозом ноги (от стопы до колена).

Яблочный уксус

Лечение варикозного расширения вен на ногах яблочным уксусом считается наиболее эффективным методом. В домашних условиях сделать лекарство очень просто, главное использовать натуральный продукт. Широкое применение уксус получил благодаря своему составу, в который входят более 20 минералов и микроэлементов, способствующих укреплению сосудистых стенок, обогащающих плазму крови.

Для снятия отечности ног яблочный уксус используют местно. Из чистого продукта делают ванночки для ног и компрессы:

Ванночки. В большой таз наливается 10 л холодной воды (не ниже 20 градусов) и 0,5 л натурального уксуса. В полученный состав опускаются ноги на 7-10 минут. Процедуру выполнять ежедневно по 1 разу в сутки. Курс лечения – 2-3 месяца. Компрессы. Для приготовления компресса уксус разводится с водой в соотношении 1 часть уксуса : 4 части воды. В растворе смачивается кусочек мягкой ткани или марли, отжимается, но так, чтобы ткань оставалась влажной. Этой тканью оборачивается голень ноги, сверху обматывается полиэтиленовой пленкой и накладывается компрессионный бинт. Компресс носить в течение часа (но не более того). Процедуру выполнять раз в 2 дня. Курс – от 1 до 2 недель.

Яблочный уксус следует применять с осторожностью, даже при незначительных повреждениях в очаговых местах могут образоваться ожоги. Если в период ношения компресса или когда делаются ванночки, пациент ощущает жжение и дискомфорт, лечение яблочным уксусом нужно незамедлительно прекратить.

Мазь

Целебные мази следует втирать в проблемные участки ног ежедневно по вечерам, а утром аккуратно смывать теплой водой. Очень эффективны на начальной стадии варикоза.

Мазь с алоэ. Сок алоэ, лука, ихтиоловую мазь, мед и растительное масло смешать в равных пропорциях до однородности. Растопить на водяной бане и отставить. После остывания мазь наносится на проблемные участки, ноги после этого укутываются компрессионным бинтом. Процедура выполняется вечером перед сном. По мере необходимости лечение может быть длительным. Мазь с конского каштана. Для рецепта потребуется 6 сухих плодов, которые измельчаются в кофемолке до состояния порошка. Свежие цветки каштана измельчаются (2 ст. л.). Все смешивается и заливается 300 мл растительного масла. Состав растапливается на водяной бане и отставляется до полного остывания. После этого средство процеживается и отжимается. В мазь для густоты добавляется животный жир и все это доводится до однородности. Лекарство наносится на пораженные участки легкими нежными движениями, надевается компрессионный чулок. Процедуру рекомендуется выполнять на ночь, а утром аккуратно обмыть ноги в теплой воде.

Рецепты из аюрведы

Аюрведа – это индийская методика лечения средствами на основе целебных трав и растений, которая связывает развитие варикозного расширения вен с ментальными и эмоциональными причинами.

Индийские целители советуют чаще двигаться, делать лечебные упражнения в перерывах от сидячей работы. Запрещается сидеть со скрещенными ногами, поднимать тяжести и заниматься тяжелым видом спорта.

Рецепты:

Свежий сок алоэ (1/2 ч. л.) с 1 щепоткой молотого имбиря и 1 щепоткой измельченных семян кардамона принимать внутрь за 10 минут до приема пищи. Курс лечения продолжительный до 2 месяцев, после необходим перерыв в 7 дней. В рацион включаются продукты, богатые на калий и магний. Это: ячмень, сельдерей, кориандр, клюква, рис, кукуруза, гранат. При отсутствии сопутствующей патологии, как сахарный диабет, подагра и нарушения работы органов ЖКТ рекомендуется ежедневно употреблять инжир в различных видах. Можно свежий, отварной или сушеный.

Питание

Особых правил питания и специально разработанной диеты при варикозе нет, но есть некоторые ограничения. Чтобы облегчить состояние и усилить качество лечения из рациона следует убрать такие продукты:

Жирные продукты. Увеличивают концентрацию холестерина в крови. Углеводы и сахар. Увеличивают вязкость крови. Крепкий чай и кофе. Способствуют сужению просвета сосудов. Соленые и копченые продукты. Переизбыток солей разрушают сосудистые стенки. Мясные бульоны. Сгущают кровь, увеличивают клейкость.

В ежедневном меню обязательно должна присутствовать гречка и свекла. В гречке содержится такое вещество, как рутин, которое усиливает эластичность стенок сосудов. Свекла стимулирует работу ЖКТ, снижает вероятность запоров.

Еще один важный момент по питанию – это употребление достаточного количества воды в сутки. Чистая вода разжижает кровь, устраняет риски образования тромбов, выводит из организма вредные вещества и токсины. Суточное потребление воды составляет от 1,5 литра.

Упражнения

Любой врач скажет, что легкие физические нагрузки и специальные упражнения не заменят медикаментозного лечения, но помогут избежать дальнейшего развития проблемы и ее последствий. Регулярные занятия усиливают эластичность соединительной ткани, увеличивают подвижность суставов. Есть несколько простых упражнений, которые можно выполнять в любом положении тела:

Сидя на стуле. Поставив ноги прямо, с напряжением поднять их на «цыпочки». Дальше, не снимая напряжения, выдвинуть ноги вперед и сделать круговые движения стопами. Лежа. Положение тела – лежа на животе, ноги согнуты в коленях и прижаты к ягодицам. Попеременно поднимать конечности, удерживая их до ощущения легкой усталости. Лежа. Рекомендуется выполнять на твердой ровной поверхности. Выполняются всем известные упражнения велосипед и ножницы. Это позволяет усилить кровоток в венах, увеличить подвижность сосудов. Стоя. Руки держать по сторонам и при этом подниматься на носочки, а затем резко опускаться на пятки.

Эти легкие упражнения нужно выполнять три раза в сутки ежедневно. Врачи также советуют дополнительно включить элементы упражнений из йоги, например поза лотоса, усиливает кровообращение и улучшает состояние кожи.

Люди часто под варикозным расширением вен подразумевают их расширение именно на ногах, но это не так. У мужчин, например, высокая вероятность распространения патологии на паховую область, не исключено распространение болезни на руки и тело. В домашних условиях кроме народного лечения сейчас стали широко использовать аппарат Алмаг. Его действие направлено на стимуляцию кровотока магнитными импульсами. В качестве основного лечения Алмаг малоэффективен, но в комплексе с консервативной терапией и как средство для профилактики аппарат хорошо себя зарекомендовал.