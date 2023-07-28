Сто лет пользы: как водоросли стали настоящим богатством России

В 1918 году в Архангельске открыли первое производство йода из ламинарии в стране. За более чем 100 лет предприятие смогло накопить знания о полезных свойствах арктических водорослей и разработать собственную технологию их добычи и переработки. Благодаря открытиям ученых сегодня каждый может ощутить пользу Русского Севера, используя натуральную косметику, функциональные продукты питания и БАДы под брендом АВ1918.

1918 год. Москва становится столицей Советского государства, Александр Блок пишет поэму «Двенадцать», из Австрии вылетает первый в мире регулярный пассажирский авиарейс, а в Архангельске строят первый в нашей стране завод по производству йода из морских водорослей. Мир начинает восстанавливаться от последствий Первой мировой войны, которая сама стала отправной точкой для развития водорослевой промышленности на севере России.

К тому времени йод уже был известен антисептическими свойствами, поэтому использовался для обработки ран. Но до войны средство поставляли в основном из Германии, поэтому с началом кампании страна стала нуждаться в новом источнике йода. Выход предложил профессор Петроградского университета Вячеслав Тищенко, который в 1915 году разработал технологию по добыче элемента также из ламинарии и фукуса, растущих в Белом море. Причем концентрация полезных веществ в них была выше, чем в более южных видах, которые традиционно использовали в пищу жители азиатских стран.

Источник пенициллина и пища для блокадного Ленинграда

Заложенные в водоросли богатства северных морей стали объектом изучения ученых Советского Союза, в том числе Ксении Гемп, которая родилась и выросла на Севере России. С 1927 года она исследовала свойства и запасы водорослей в родном Белом море. С приходом Второй мировой войны её знания оказались необходимы стране — в блокадном Ленинграде она всего за три месяца внедрила технологию использования ламинарии в пищу, а найденный Ксенией на листах северных водорослей пенициллин спасал жизни раненных в архангельском госпитале.

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Промышленное развитие в послевоенное время

Война показала, какой потенциал есть у арктических водорослей. Развивать его начали уже во второй половине сороковых: летом 1948 года стартовал промышленный выпуск альгината натрия, а в 1949 году – маннита. Их используют в медицине, фармацевтике, косметологии и пищевой промышленности. За следующие двадцать лет технологии обработки ламинарии усовершенствовались, деревянные чаны сменили ёмкости из нержавеющей стали, появились кристаллизаторы, теплообменники, выпарные чаши, патронные фильтры и другое оборудование.

Постепенно расширился и ассортимент выпускаемых продуктов — сегодня их объединяет бренд АВ1918. Например, был открыт цех по производству агара мощностью 3,5 тонн в месяц — растительной замены желатина и натурального загустителя, который получают из красных водорослей и активно используют в кондитерских изделиях. Конфитюр, суфле, пастила и джем — эти полезные сладости продолжают производить на основе арктических водорослей.

Наука, которая помогла ликвидаторам Чернобыля

Пользу проверяют в процессе многочисленных исследований. В 1979 году предприятие переименовывают в Архангельский опытный водорослевый комбинат. С этого момента особенно активно накапливается научная база, и даже сегодня многие продукты комбината — от продуктов питания до уходовой косметики — проходят через клинические испытания и имеют доказательную эффективность.

Научная база пригодилась и в абсолютно экстремальной ситуации, с которой ранее не сталкивалось человечество — аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Используя знания о полезных свойствах альгиновой кислоты, содержащейся в бурых арктических водорослях, удалось в кратчайшие сроки разработать терапию для пострадавших в аварии, в том числе героев-ликвидаторов. В ходе испытаний выяснилось, что альгинаты обладают выраженными противорадиационными свойствами, обеспечивают снижение уровня цезия и стронция в тканях организма на 75% и целенаправленно воздействуют на наиболее радиопоражаемые жизненно важные системы организма. Так появились препараты-радиопротекторы «Альгигель», «Канальгат» и другие.

Экологичное питание и польза для всего организма сегодня

Новейшая глава истории Архангельского водорослевого комбината началась в 2019 году. Тогда и появился бренд АВ1918. Главным драйвером развития стали новые потребительские тренды: люди начали больше ценить экологически чистые продукты, которые добываются безопасно для окружающей среды. Тут стали очевидны преимущества продукции архангельского комбината, уникальность которого в том, что он самостоятельно реализует весь цикл производства:

Дикорастущие водоросли добывают исключительно ручным способом, без вреда для растений. Всё осуществляется так, чтобы происходило естественное возобновление, и водоросли могли снова вырасти. Процесс не изменился за более чем 100 лет истории предприятия, а добытчики предварительно проходят специальное обучение. Такой подход в корне отличается от практики других стран, где зачастую водоросли искусственно выращивают и собирают механическим способом. Водоросли бережно высушивают на солнце, чтобы они сохранили максимум полезных свойств для будущей продукции. Водоросли сушатся под открытым небом на островах, что позволяет сохранить все полезные минералы для будущей продукции. Архангельский водорослевый комбинат - единственное предприятие в России, которое осуществляет глубокую переработку водорослей. Уникальные технологии переработки позволяют сохранить максимум полезных веществ при переработке сырья, а значит и больше пользы в конечной продукции бренда АВ1918. В результате получают субстанции фармацевтического и медицинского назначения (альгинаты и маннит), пищевые и биологические добавки, готовые к употреблению в пищу водоросли и кондитерские изделия на их основе, продукты косметического назначения с применением концентратов и экстрактов из водорослей.

Теперь полезные свойства арктических водорослей доступны каждому, а результаты миллионов лет эволюции, столетней истории предприятия и труда тысяч человек упакованы в продукты, которые Архангельский водорослевый комбинат выпускает под брендом АВ1918.

Несмотря на большую научную базу и современные технологии обработки ламинарии и фукуса, сами дикорастущие водоросли продолжали добывать классическим, исключительно ручным способом. Он не изменился за более чем 100 лет истории предприятия и сегодня позволяет бережно переносить полезные свойства в продукцию комбината, выпускаемую под брендом АВ1918.

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Архангельский водорослевый комбинат — крупное предприятие на Северо-Западе России, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей. Сегодня в добычу, производство, исследования и реализацию продукции комбината вовлечены около 1 500 человек. В разное время предприятие получило около 50 наград в профессиональных конкурсах и номинациях, в том числе благодаря применению сберегающих технологий добычи и переработки ламинарии и фукуса. Эти компоненты широко используются для производства продукции компании, которая включает в себя около 300 наименований из разных категорий: натуральная косметика, функциональные продукты питания, биологически активные добавки и фармсубстанции, выпускаемые под брендом АВ1918.