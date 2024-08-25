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Снимите очки немедленно: плюсы и минусы лазерной коррекции

Снимите очки немедленно: плюсы и минусы лазерной коррекции

Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза "АйМед", Кирилл Светлаков рассказал о плюсах и минусах процедуры.

Сегодня все больше людей решают избавиться от очков или контактных линз с помощью лазерной коррекции зрения. Эта процедура становится все доступнее, но пока еще существует немало мифов. Вместе с заведующим рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза "АйМед", врачом-офтальмологом высшей категории Кириллом Светлаковым разбираемся в плюсах и минусах операции.

Кирилл Светлаков. ФОто: личный архив врача

Плюсы процедуры лазерной коррекции зрения

Начнем с позитивных сторон лазерной коррекции. Пожалуй, главным плюсом этой процедуры является возможность навсегда забыть об очках или линзах. Для многих людей это становится настоящим избавлением, особенно если они носили оптику с раннего возраста. Больше не нужно заботиться о наличии запасных линз, беспокоиться об их износе, а также тратить время на надевание и снимание оптики. Кроме того, коррекция с помощью лазера существенно улучшает качество зрения, позволяя видеть четко и ясно без искажений. Многие пациенты отмечают, что после процедуры они впервые за долгое время могут наслаждаться по-настоящему ярким и контрастным изображением.

Еще одним несомненным плюсом лазерной коррекции является относительная безболезненность и простота самой процедуры. Конечно, она требует применения местной анестезии, но сам процесс занимает всего около 10-20 минут и переносится большинством пациентов вполне комфортно. Реабилитационный период также довольно короткий – уже через сутки пациенты могут вернуться к обычному образу жизни.

Что касается стоимости, то она, безусловно, выше, чем покупка очков или контактных линз. Однако в долгосрочной перспективе лазерная коррекция может оказаться выгоднее, ведь пациент избавляется от необходимости ежегодно приобретать новую оптику. Кроме того, многие клиники предлагают различные акции и скидки, делая процедуру более доступной.

Минусы процедуры лазерной коррекции зрения

Фото: freepik.com

Пожалуй, самым главным недостатком можно назвать сохраняющиеся риски. Несмотря на то, что современные технологии значительно снизили вероятность осложнений, они все же существуют. Так, пациенты могут столкнуться с такими проблемами, как остаточная близорукость, дальнозоркость, светобоязнь, сухость глаз и другие. Именно поэтому крайне важно выбирать опытного и квалифицированного врача-офтальмолога, который сможет тщательно обследовать пациента и подобрать наиболее подходящий вид коррекции.

Еще одним минусом лазерной процедуры является невозможность предсказать точный результат. Несмотря на то, что современные технологии позволяют с высокой степенью точности рассчитать необходимые параметры, итоговая острота зрения может отличаться от ожидаемой. Более того, со временем зрение может снова немного ухудшиться, требуя дополнительной коррекции.

Наконец, нельзя не упомянуть и о том, что лазерная коррекция противопоказана при некоторых глазных заболеваниях, а также во время беременности и кормления грудью. Это также следует учитывать при принятии решения о проведении данной процедуры.

25 августа 2024, 12:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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