Снимите очки немедленно: плюсы и минусы лазерной коррекции

Сегодня все больше людей решают избавиться от очков или контактных линз с помощью лазерной коррекции зрения. Эта процедура становится все доступнее, но пока еще существует немало мифов. Вместе с заведующим рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза "АйМед", врачом-офтальмологом высшей категории Кириллом Светлаковым разбираемся в плюсах и минусах операции.





Плюсы процедуры лазерной коррекции зрения

Начнем с позитивных сторон лазерной коррекции. Пожалуй, главным плюсом этой процедуры является возможность навсегда забыть об очках или линзах. Для многих людей это становится настоящим избавлением, особенно если они носили оптику с раннего возраста. Больше не нужно заботиться о наличии запасных линз, беспокоиться об их износе, а также тратить время на надевание и снимание оптики. Кроме того, коррекция с помощью лазера существенно улучшает качество зрения, позволяя видеть четко и ясно без искажений. Многие пациенты отмечают, что после процедуры они впервые за долгое время могут наслаждаться по-настоящему ярким и контрастным изображением.

Еще одним несомненным плюсом лазерной коррекции является относительная безболезненность и простота самой процедуры. Конечно, она требует применения местной анестезии, но сам процесс занимает всего около 10-20 минут и переносится большинством пациентов вполне комфортно. Реабилитационный период также довольно короткий – уже через сутки пациенты могут вернуться к обычному образу жизни.

Что касается стоимости, то она, безусловно, выше, чем покупка очков или контактных линз. Однако в долгосрочной перспективе лазерная коррекция может оказаться выгоднее, ведь пациент избавляется от необходимости ежегодно приобретать новую оптику. Кроме того, многие клиники предлагают различные акции и скидки, делая процедуру более доступной.

Минусы процедуры лазерной коррекции зрения





Пожалуй, самым главным недостатком можно назвать сохраняющиеся риски. Несмотря на то, что современные технологии значительно снизили вероятность осложнений, они все же существуют. Так, пациенты могут столкнуться с такими проблемами, как остаточная близорукость, дальнозоркость, светобоязнь, сухость глаз и другие. Именно поэтому крайне важно выбирать опытного и квалифицированного врача-офтальмолога, который сможет тщательно обследовать пациента и подобрать наиболее подходящий вид коррекции.

Еще одним минусом лазерной процедуры является невозможность предсказать точный результат. Несмотря на то, что современные технологии позволяют с высокой степенью точности рассчитать необходимые параметры, итоговая острота зрения может отличаться от ожидаемой. Более того, со временем зрение может снова немного ухудшиться, требуя дополнительной коррекции.

Наконец, нельзя не упомянуть и о том, что лазерная коррекция противопоказана при некоторых глазных заболеваниях, а также во время беременности и кормления грудью. Это также следует учитывать при принятии решения о проведении данной процедуры.