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Почему вредно не носить нижнее белье

Почему вредно не носить нижнее белье

Эксперт рассказал о важном.

Для чего нужны бюстгальтеры:

Фото: freepik.com

Бюстгальтеры удерживают молочные железы в необходимом положении, препятствуют провисанию и предупреждают возможные другие осложнения и трудности, с которыми может столкнуться женщина, если грудь имеет выраженный объем и в более зрелом возрасте. Правильно подобранный бюстгальтер поддерживает грудные мышцы в тонусе, помогает сохранить правильную форму груди, особенно после родов, снимает нагрузку со спины и плеч, и защищает от механических травм, улучшает контуры фигуры. 

Когда можно не носить

Фото: freepik.com

Если грудь первого-второго размера, можно не носить бюстгальтер. По этому поводу было проведено несколько исследований, которые оценивали, как меняется женская грудь, если не носить данный предмет гардероба. Большинство женщин с не большой грудью отмечали, что не носить бюстгальтер удобнее: визуально ничего не меняется, маленькую грудь сильно поддерживать не надо, они избавлялись от неприятных давящих ощущений. Многие даже отмечали, что за полгода на 5–7 миллиметров поднимается уровень соска, грудь становится более упругой – связки Купера (тонкие фиброзные прослойки, которые поддерживают структуру желез, держат форму и тонус груди) тренируются и учатся находиться в естественном положении. Но это все можно сказать о только о груди первого-второго размера.

Когда носить нужно

Фото: freepik.com

Обладательницам пышных форм, при размерах груди начиная с третьего, для поддержания формы и положения груди уже необходим бюстгальтер. В среднем масса груди составляет по 250 граммов, а у беременных по 500 граммов и более. Связки Купера при этом растягиваются, они уже не могут обеспечивать необходимую каркасную поддержку большого объема груди. При помощи бюстгальтера грудь удерживается, а без него она начинает потихоньку растягиваться и опускаться – возникает птоз, который иногда требует хирургической коррекции. Помимо деформаций, обвисания и ускоренного старения, груди могут угрожать и более серьезные проблемы – это и повышенная отечность ткани молочных желез, и усугубление развития кист в молочных железах. Кожа на груди может быстро растягиваться из-за того, что она достаточно тонкая и нежная.

Также бюстгальтер помогает равномерно распределять нагрузку на позвоночник, препятствуя появлению боли и дискомфорта, связанного с тяжестью большой груди.

Правила как носить, как выбирать

Фото: freepik.com

Но носить бюстгальтер нужно не постоянно – не более 12 часов в сутки. В бюстгальтере нельзя спать: после рабочего дня снимаем и даем груди отдых. Еще важно, чтобы бюстгальтер для повседневной носки был удобным, еще лучше – без косточек. Спать в бюстгальтере рекомендуют только беременным и кормящим женщинам, когда увеличение и болезненность груди без поддержки приносят дискомфорт, а также некоторое время тем, у кого была операция на груди. Но в таких случаях белье специальное, без косточек и поролона, только из хлопчатобумажной ткани. Если во второй половине менструального цикла женщину беспокоит нагрубание, отечность и повышенная чувствительность молочных желез, необходимо отдать предпочтение эластичному бюстгальтеру. Он будет подстраиваться под форму груди, увеличиваясь вместе с ней и помогая справиться с ощущением дискомфорта. Правильно подобранный бюстгальтер не причинит здоровью никакого вреда, так что выбирать его нужно крайне тщательно.

Продавцы-консультанты помогут подобрать подходящее белье, учитывая индивидуальные анатомические особенности женщины, чтобы ношение бюстгальтера было максимально комфортным.

Хороший бюстгальтер должен хорошо фиксировать грудь, при этом не пережимать и не сдавливать ее. Размер чашки тоже должен быть подходящим и вмещать в себя всю грудь. Он не должен быть очень свободным или тесным. Чем больше размер груди, тем более широкими должны быть шлейки. Он не должен давить и оставлять сильных следов на коже, не должен поднимать грудь слишком высоко: его функция – просто поддерживать грудь и помогать держать осанку. Также стоит отказаться от лифов с прокладками из синтетических материалов – такие создают "парниковый эффект", лучше отдавать предпочтение натуральным тканям. Женщинам с большой грудью необходимо выбирать бюстгальтеры с широкими бретелями, которые будут служить хорошей дополнительной поддержкой, а также помогут правильно распределить вес, облегчая нагрузку на позвоночник.   

Спортом лучше заниматься в спортивной модели. Такие бюстгальтеры сшиты из специальной ткани, которая сама по себе плотно придерживает грудь, но не давит на нее и не стесняет движения при активных нагрузках. 

Правила хорошего бюстгальтера:

Фото: freepik.com

1. Спинка модели находится на одном уровне с косточками.

2. Под застежкой могут пройти два пальца, при этом крючки застегнуты на самое свободное положение.

3. При поднятии рук центр и основание бюстгальтера не двигаются. 

4. Под грудью сидит плотно и не скользит с места на место при движении.

5. Бретели хорошо прилегают, обеспечивают должную поддержку, но не впиваются в плечи. 

Почему тесный бюстгальтер вредит? 

Тесный бюстгальтер на "косточках", конечно, делает грудь визуально больше и пышнее, но при этом может повлечь разного рода неприятности. Если он давит на грудь, может появляться такая же боль, как при мастопатии. Также стоит заметить, что страдает кожа. В этой области она обычно является более нежной, а потому от длительного соприкосновения с материалом образуются красные полоски, в дальнейшем возможно образование локального нарушение питания данного участка кожи, сухость, язвочки на коже. Может нарушиться чувствительность кожи в зоне молочной железы, соска. Эта область становится крайне чувствительной, вплоть до болезненных ощущений. Такое может возникнуть при систематическом ношении тесного, не подходящего по размеру.

Влияет ли ношение бюстгальтера на риск развития рака молочной железы? 

Фото: freepik.com

Не было ни одного высококачественного научного исследования, которое бы показало, что бюстгальтеры хоть как-то влияют на риск развития или прогрессирование рака молочной железы. Теории о нарушении крово– и лимфооттока из-за ношения бюстгальтеров не имеют под собой научной основы.

25 августа 2024, 18:00
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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