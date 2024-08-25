Рак груди: как часто нужно проверяться и зачем это нужно

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи"Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи" Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьбаНовый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба Показавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокреслоПоказавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло Похорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый"Похорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый"

Лента новостей

Воскресенье 25 августа

06:00Рак груди: как часто нужно проверяться и зачем это нужно 04:00Как переутомление влияет на зрение 00:00Питание и здоровье зубов: что есть для укрепления эмали? 23:43Что делать с ревностью: причины разрушительного чувства и методы борьбы с ним 18:00Когда начинать подготовку к ЕГЭ? 14:34Маникюр в школу 2024-2025 года: примеры оригинальных идей для юных модниц 12:00Советы beauty-эксперта: как правильно отдыхать на солнце 09:00Это очень опасно: вот почему запрещено носить белье с косточками после операции на грудь 07:47Погода на октябрь 2024 в Москве и Московской области 06:00Чем опасен зубной камень: мнение специалиста 04:00Путешествие с друзьями: как спланировать идеальный отдых 01:00Искусство сочетания вина и еды: как найти идеальную пару 22:07Разрешите себе чувствовать: почему мужчинам тоже важно плакать 20:25Сантиметры, решающие судьбу: простой тест на риск развития рака от Елены Малышевой 19:21Какой будет курс евро в октябре 2024 года 18:19Седокова сообщила о "сложном пути" после разрыва отношений с Тиммой 16:30Роль сна в поддержании здоровья: как улучшить качество сна? 16:28Выбираем кушон для лица: на что обратить внимание 13:30Половое воспитание: как говорить с ребенком о сексе и нужно ли? 10:30Ошибки в стиле, которых стоит избегать в 2024 году 09:58Фисташковый маникюр 2024: стильные дизайны в самом модном цвете сезона 03:00Психосоматика: как эмоции влияют на здоровье 22:10Эффективный план тренировок для занятых мужчин: 10 минут в день, чтобы избавиться от живота 16:51В Кремле пройдет семейный «День знаний» 16:30Аксессуары, которые дополнят образ: что выбрать в 2024 году 14:53Покраска волос по лунному календарю в октябре 2024 года 13:30Курорты для бархатного сезона: отпуск в сентябре 10:30Организация пространства: как избежать беспорядка в гардеробной и шкафах 09:47Модные брови 2024: форма, укладка, цвет 03:00Не слюнями едиными: почему лубриканты – залог безопасного секса 23:57Благоприятные дни для стрижки на октябрь 2024 года 22:56Удивительное влияние путешествий на психику: временная растяжка и другие чудеса 21:35Как выбрать мужской парфюм для разных случаев: работа, свидание, вечеринка 17:03На ВДНХ пройдет масштабный фестиваль SandlerFest 16:30Как устроить идеальный пикник: советы и рецепты для незабываемого отдыха на природе 14:54Модная вязаная одежда 2024 года: обзор актуальных тенденций, фасонов и расцветок 13:30Создаем зеленый оазис: 6 неприхотливых растений, которые приживутся в квартире 13:09Сезон арбузов: чем полезен арбуз для кожи? 10:30Рекомендации по выбору универсального платья, которое подходит как для офиса, так и для вечернего выхода 07:15Как приготовить огурцы по-корейски: простой и вкусный рецепт 03:005 книг о лидерстве и успехе, которые должен прочитать каждый мужчина 23:31Лунный календарь посевной на октябрь 2024 года 22:20Один ингредиент, который кардинально изменит привычные блюда - 3 рецепта 20:3610 необычных идей для обновления интерьера гостиной 17:30Куда уехать на уикенд на машине: идеи для путешествия одного дня 15:14Как правильно мыть голову: пять советов для здоровья волос 13:30Сексуальные фантазии: как обсудить с партнером свои желания? 12:31Модные купальники 2024: интересные принты и модели 11:15Правильное питание на работе: как не заедать стресс? 09:29Мода Y2K: что это такое и почему к нам вернулся стиль нулевых
1370
800
true

Рак груди: как часто нужно проверяться и зачем это нужно

Рак груди: как часто нужно проверяться и зачем это нужно

Проверка груди не занимает много времени, но она может спасти вашу жизнь.

Забота о здоровье – одно из самых важных дел в жизни каждой женщины. Однако среди повседневных забот легко забыть о важности регулярных медицинских проверок, которые могут спасти жизнь. Сегодня мы поговорим о раке молочной железы – одном из самых распространённых видов онкологии у женщин. Раннее обнаружение этой болезни значительно повышает шансы на успешное лечение, поэтому регулярные обследования имеют огромное значение. 

Факторы, повышающие риск заболевания

Фото: freepik.com

Рак молочной железы может затронуть любую женщину, но есть определённые обстоятельства, которые увеличивают вероятность его появления.

1. Возраст: С увеличением возраста возрастает и риск развития рака груди. Чаще всего эта болезнь диагностируется у женщин после 50 лет. Однако молодость не гарантирует полное отсутствие риска, поэтому регулярные обследования важны в любом возрасте.

2. Наследственность: Если в семье были случаи рака груди у близких родственников (мать, сестра, дочь), риск появления болезни возрастает. Особенно это актуально, если диагноз был поставлен в молодом возрасте.

3. Гормональные изменения: Продолжительное использование гормональных контрацептивов или заместительная гормональная терапия могут способствовать повышению риска. Важно обсудить с врачом возможные последствия и не пренебрегать регулярными осмотрами.

4. Образ жизни: Вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и избыточный вес, также влияют на вероятность развития рака. Здоровый образ жизни не только снижает риск возникновения заболевания, но и положительно влияет на общее самочувствие.

Важность регулярных обследований

Фото: freepik.com

Регулярные медицинские осмотры играют решающую роль в раннем выявлении рака молочной железы, когда он легче поддаётся лечению. К сожалению, многие женщины обращаются к врачу, когда заболевание уже достигло серьёзной стадии. Если же диагностировать болезнь вовремя, шансы на выздоровление значительно повышаются.

Самообследование: это простой способ контролировать состояние своих молочных желёз. Рекомендуется проводить самообследование раз в месяц, примерно через неделю после окончания менструации. Если вы обнаружили необычные уплотнения, изменения в форме груди, выделения из сосков или покраснение, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Маммография: это рентгеновское исследование груди позволяет обнаружить даже небольшие опухоли, которые нельзя нащупать. Женщинам старше 40 лет следует проходить маммографию каждые два года, а после 50 – ежегодно. Если у вас есть факторы риска, ваш врач может предложить проходить обследования чаще.

УЗИ молочных желёз: этот метод диагностики обычно применяется у женщин до 40 лет, когда ткань груди имеет более плотную структуру, и маммография может быть менее информативной. УЗИ помогает обнаружить изменения в тканях на ранних стадиях, что очень важно для своевременного лечения.

Почему регулярные проверки необходимы?

Фото: freepik.com

Некоторые женщины считают, что если ничего не беспокоит, значит, и проверяться нет необходимости. Однако рак молочной железы на ранних стадиях может не проявлять никаких симптомов. Именно поэтому регулярные обследования столь важны, даже при отсутствии видимых признаков заболевания.

Ранее врач назвал повышенный аппетит и слабость симптомами опасного недуга. 

25 августа 2024, 06:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

Как переутомление влияет на зрение

Как переутомление влияет на зрение
Главный врач клиники микрохирургии глаза "АйМед" Элина Санторо рассказала, как общее состояние влияет на здоровье глаз.

Питание и здоровье зубов: что есть для укрепления эмали?

Питание и здоровье зубов: что есть для укрепления эмали?

Это очень опасно: вот почему запрещено носить белье с косточками после операции на грудь

Это очень опасно: вот почему запрещено носить белье с косточками после операции на грудь
Чем может обернуться пренебрежение этим правилом рассказала пластический хирург, врач высшей категории сети клиник "Семейная" направления Beauty Елена Пономарева.

Чем опасен зубной камень: мнение специалиста

Чем опасен зубной камень: мнение специалиста
Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, какие последствия могут быть если игнорировать зубной камень.

Сантиметры, решающие судьбу: простой тест на риск развития рака от Елены Малышевой

Сантиметры, решающие судьбу: простой тест на риск развития рака от Елены Малышевой
Врач Елена Малышева рассказала о серьезных последствиях ожирения.

Роль сна в поддержании здоровья: как улучшить качество сна?

Роль сна в поддержании здоровья: как улучшить качество сна?
Придерживаясь простых правил, можно значительно улучшить качество сна, а значит и качество жизни.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева