Симптомы оспы обезьян у человека в 2022 году

В 2022 году стало известно, что в мире появились случаи инфицирования оспой обезьян у человека. Последние новости о болезни и ее симптомы кажутся пугающими. Если вы обнаружили у себя первые признаки оспы обезьян, следует сразу же обратиться к лечащему врачу. Только он сможет назначить правильное лечение.

Что такое оспа обезьян

Оспа обезьян — это редкая инфекция, которая в основном распространяется дикими животными в некоторых частях Центральной и Западной Африки. Чаще всего переносчиками являются мыши, крысы и белки. Несмотря на название, вирус обезьяньей оспы не встречается у обезьян.

Болезнь впервые была диагностирована в 1958 году у обезьян в датской лаборатории — отсюда и название. У людей эта инфекция была обнаружена в 1970 году. Первым зараженным стал девятимесячный мальчик в Демократической Республике Конго. С того момента случаи инфицирования фиксируют снова и снова.

В 2022 году в мире произошла новая вспышка инфекции. По состоянию на 26 мая было зафиксировано более 250 случаев как минимум в 16 странах.

Вирус обезьяньей оспы может передаваться как от животного, так и от человека к человеку. Однако риск заражения крайне низок. Передается он через телесные жидкости и при очень тесном физическом контакте. Инфицирование воздушно-капельным путем (чихание, кашель или разговор) считается маловероятным, но все же возможным.

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Симптомы и первые признаки заражения

Первые симптомы можно обнаружить уже через 5-14 дней после контакта с заболевшим человеком. Признаки заражения практически не отличаются от обычной оспы. В список входят:

высокая температура;

озноб;

мигрень;

боль в спине и мышцах;

истощение;

увеличение лимфатических узлов.

Спустя 1-3 дня после появления высокой температуры тело покрывается сыпью. Обычно она сначала появляется на лице, а со временем переходит на другие участки тела, включая ладони и ступни. Сыпь проходит примерно через 21 день после заражения, проходя за это время несколько стадий:

пятна без бугорков появляются на лице или гениталиях и распространяются на другие части тела в течение 24 часов;

папулы — пятна начинают превращаться в приподнятые узелки;

везикулы — примерно через 4-5 дней пораженные волдыри заполняются прозрачной жидкостью;

пустулы — примерно через 6 дней волдыри становятся заметно приподнятыми и заполняются непрозрачной желтоватой жидкостью;

парша — пустулы покрываются коркой, которая отпадает примерно через неделю.

После того как струп отпал, передача вируса невозможна.

Насколько опасна оспа обезьян для человека

Сходство между оспой обезьян и искорененной настоящей оспой не случайно — оба возбудителя тесно связаны между собой. Фактически, у зараженных проявляются симптомы, сходные с симптомами настоящей оспы. Но и болезни различаются: первая обычно протекает легче, она не так смертельна и не так легко передается, как настоящая оспа. Болезнь часто проходит сама по себе.

До сих пор самая длинная цепочка заражения состояла из шести человек. Люди заражались при тесном контакте друг с другом. Нынешняя вспышка является необычно крупной вспышкой обезьяньей оспы, но несопоставима с пандемией коронавируса. Динамика заражения значительно ниже, вирус гораздо легче сдержать. В настоящее время специалисты в области медицины оценивают риск для здоровья населения в целом как низкий.

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Способы защиты

Глобальная вспышка инфекции оспы обезьян настолько необычна, что медики со всего мира обеспокоены тем, будет ли она развиваться, как предыдущие вспышки оспы обезьян. Реагировать нужно быстро и жестко, чтобы сдержать распространение заболевания.

Врачи рекомендуют, чтобы люди, инфицированные обезьяньей оспой, ушли на самоизоляцию минимум на 21 день. Изоляция не может быть прекращена до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Настоятельная рекомендация также распространяется на контактировавших с инфицированными людьми.

В целях защиты от заражения оспой обезьян необходимо соблюдать гигиенические меры, известные всем еще со времен распространения коронавируса. Это обеспечит надежную защиту, особенно если кто-то из ваших знакомых или членов семьи заразился обезьяньей оспой.

Особое внимание необходимо уделить тщательной дезинфекции рук. В ношении маски для лица необходимости нет, т. к. данный вирус редко передается через аэрозоли. Однако людям медицинских профессий без нее не обойтись.

Диагностика

Болезнь обнаруживают с помощью ПЦР-теста, при котором генетический материал вируса берется из мазка с зараженного участка кожи больного человека. Если вирусы обезьяньей оспы присутствуют, их генетический материал специально размножается в специальном устройстве и затем может быть легко обнаружен.

Лечение

В клинической практике были предприняты попытки в первую очередь облегчить симптомы — это поддерживающее лечение. Недавно в журнале The Lancet Infectious Diseases было опубликовано новое исследование, которое дает представление о возможной терапии оспы обезьян.

Исследовательская группа под руководством специалиста по тропической медицине Хью Адлера из Ливерпульского университетского госпиталя NHS Foundation Trust изучила течение болезни семи пациентов с обезьяньей оспой в Великобритании в период с августа 2018 года по сентябрь 2021 года.

Трое инфицированных еженедельно принимали в больнице по 200 мг противовирусного препарата бринцидофовир. Лечение пришлось прекратить досрочно после 1-2 доз, поскольку у пациентов после приема препарата повышались показатели печени. Еще трое инфицированных не принимали никаких лекарств.

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Седьмому пациенту был назначен тековиримат — 600 мг два раза в день в течение двух недель. По словам исследователей, у женщины не проявлялись побочные эффекты, она чувствовала себя хорошо и выздоравливала быстрее, чем остальные шесть пациентов после десяти дней лечения в больнице. Все остальные зараженные находились в больнице от 13 до 35 дней. Но исследователи не могут с уверенностью сказать, что результатом лечения стал препарат Тековиримат.

Один из вирусологов сказал, что Тековиримат высокоэффективен против различных типов вирусов оспы, об этом известно давно. Он рекомендует данное лекарство дляе лечения оспы обезьян. Несмотря на очень небольшое количество случаев, исследование подтверждает предыдущие доклинические и клинические данные о препарате.

Благодаря близкому генетическому родству между различными вирусами оспы Тековиримат может помочь против оспы обезьян. Поскольку, по словам эксперта, препарат действует очень специфически против вирусов оспы, нежелательные побочные эффекты возникают редко. Бринцидофовир, с другой стороны, ингибирует распространение вируса, вводя дефектные компоненты в инфицированные и здоровые клетки организма. Это менее целенаправленный механизм, а значит, побочные эффекты будут возникать чаще.

Существует ли прививка от оспы обезьян

Эта болезнь обычно представляет собой легкую самоизлечивающуюся инфекцию, от которой большинство зараженных выздоравливает в течение 1-3 недель. Симптомы мягче, чем у обычной оспы, но риск смерти все равно существует — 11% по сравнению с примерно 30% при оспе. Наибольшему риску смерти подвержены дети и люди до 30 лет, а также люди с ослабленным иммунитетом и зараженные ВИЧ-инфекцией.

На сегодняшний день вакцина первого поколения против оспы не производится. Но был создан новый вариант против обезьяньей оспы. Единственный в мире препарат производится в Мартинсриде, недалеко от Мюнхена. Когда 20 лет назад сотрудники Bavarian Nordic приступили к исследованиям данной вакцины, они понятия не имели, насколько будет велик спрос на нее сегодня.

Тот факт, что немецко-датская компания интенсивно работает над разработкой различных противооспенных вакцин, имеет какое-то отношение к 11 сентября 2001 года. Правительство США в то время опасалось атак с применением биохимического оружия, включая вирусы оспы. Поэтому все население США должно было быть вакцинировано — и компания Bavarian Nordic получила заказ на разработку препарата.

Хотя первоначальный план так и не был реализован, эксперты продолжали исследовать различные вакцины против оспы, в том числе против оспы обезьян. Разработанный ими состав Jynneos был одобрен в 2019 году, что на данный момент делает его единственной вакциной против обезьяньей оспы. Однако Jynneos одобрена в этом качестве только в Соединенных Штатах. В ЕС тот же препарат одобрен только для лечения оспы под названием Имванекс.

Последние новости об оспе обезьян

Оспа обезьян обычно поражает людей очень редко. Но сегодня фиксируется большое количество новых случаев заражения во многих странах мира. Насколько тревожна ситуация и каковы последние новости:

Болезнь стремительно прогрессирует с начала мая 2022 года в Великобритании, Испании и Португалии. Также с тех пор подтвердили как минимум один случай заражения Бельгия, Германия, Франция, Италия и Австралия. Объединенные Арабские Эмираты стали первым государством Персидского залива, в котором зарегистрирован случай оспы обезьян. Чешская Республика и Словения также сообщили о своих первых случаях заражения 24 мая. Швейцарская фармацевтическая компания Roche объявила 25 мая, что разработала три набора тестов, которые можно использовать для выявления оспы обезьян. Два набора могут определить, инфицирован ли человек каким-либо ортопоксвирусом, включая оспу обезьян. Третий тестовый набор выявляет конкретно два штамма обезьяньей оспы из Западной и Центральной Африки. ВОЗ не видит необходимости в массовой вакцинации, достаточно изоляции и отслеживания контактов. Эксперты считают, что вспышка оспы обезьян не приведет к карантину. По словам производителя вакцины Imvanex, нехватки вакцины в условиях нынешней вспышки оспы обезьян ожидать не приходится. В настоящее время возможно производство 30 млн флаконов в год. По состоянию на 26 мая случаев заражения в России выявлено не было. Правительство принимает все необходимые меры по предотвращению завоза заболевания в страну.

Вирус оспы обезьян не так страшен, как кажется. В настоящее время ВОЗ не рекомендует специального лечения данной болезни, но уже существуют противовирусные препараты, лицензированные для борьбы с ортопоксвирусами. В целях защиты от возможного инфицирования не забывайте соблюдать правила гигиены. Если у вас появились какие-либо подозрительные симптомы, немедленно обратитесь в больницу.