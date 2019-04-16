Как лечить шишку на ноге возле большого пальца

Рост шишки на ноге возле большого пальца обычно вызывается суставным воспалением. При этом ухудшаются движения, сложно обуваться в привычные туфли. Отекшие пальцы болят в движениях, в покое.

Клиническая картина

Воспаляются суставы первых пальцев ног от разных суставных заболеваний: артрита, подагры, остеоартроза, бурсита. При разных болезнях человек испытывает боль в движении, приходится менять обувь.

С утра в ступнях ощущается скованность от опухшего сустава, при развитии сильного воспаления даже утром кожа шишки на ноге возле большого пальца горячая и красная. Сильный воспалительный процесс в суставе вызывает общее повышение температуры.

Причины появления шишки

Врачебная практика имеет большой опыт в установлении диагноза воспаления шишки на ноге возле большого пальца, и они знают как лечить эту патологию традиционными и народными средствами. Но прежде пациентам требуется пройти необходимое обследование, чтобы выявить причины появления шишки. Эта проблема касается людей разного возраста – пожилых, молодых, кто страдает от суставных болезней.

Основные причины воспаления косточки:

интенсивные физические нагрузки в виде длительной ходьбы, стояния;

ходьба в тесной, узких моделей обуви;

генетические патологии;

дегенеративные изменения с возрастом;

сбои гормонального фона.

Эти причины приводят к ряду заболеваний, при которых человек вынужден поменять обувь. Как снять боль в шишке на ноге возле большого пальца, кроме как поменять обувь, мало кто знает, хотя многие страдают от такой патологии.

Болезни, сопровождающиеся воспалением косточки:

артрит с ревматоидными и инфекционными компонентами;

подагра;

остеоартроз;

вальгусная деформация.

Любое заболевание вызывает боли в шишке на ноге возле большого пальца.

Стадии заболевания

Как называется болезнь, когда растет шишка на ноге возле большого пальца? Врачи в классификации болезни основываются на данных МКБ-10, где нарост на пальцах зарегистрирован как Hallux valgus – деформация плюснефалангового сустава, отклоняющаяся кнаружи:

Если болезнь является приобретенной и впервые диагностируется у взрослого, ее код по МКБ — М 20.1. Внутреннее искривление пальцев называется hallus varus и имеет код M20.3. Под кодом M20.1 зарегистрирован и бурсит, что это такое, знакомо всем – и медикам, и пациентам, поэтому его название используется в определении диагноза болезни.

Начальная стадия болезни проявляется болями, которые усиливаются от физических нагрузок и проходят от отдыха.

Интересно! Что делать если повышена мочевая кислота в крови

На средней стадии патологии образуются шишки, косточки начинают выпирать. Здесь же присоединяется воспаление, происходит нарушение в расположении пальцев, ноги отекают, нарастают мозоли.

На запущенной стадии наросты на косточке сильно болят, облегчения не приносит длительный ночной отдых. Боли отдаются в крупных суставах, в поясницу, вниз живота. На последней стадии меняется походка, осанка как компенсация нарушений опоры.

Последствия роста шишки

К какому врачу обратиться в случае роста шишек на пальцах ног? Прежде всего, это хирурги, травматологи. Новообразования в форме костных шишек часто является женской проблемой. Они стремятся ходить в модельной обуви с высокими каблуками, что провоцирует образование наростов.

Наросты увеличиваются, несут человеку неприятные последствия:

ступни становятся неэстетичными;

человеку приходится отказываться от открытой обуви, где нет опоры больной косточке;

при ходьбе возникает чувствительное неудобство;

человек ощущает тяжесть и жжение во всей ступне.

Деформации ступни приводит к суставным заболеваниям, которые быстро развиваются и дают нарастание болей. Дегенеративные процессы сами не остановятся. Смещение большого пальца с возрастом дополняется неприятными болями в движении, появляются покраснение, отеки.

Как лечить шишку на ноге возле большого пальца

Лечебные меры выбираются по стадиям болезни. Болезнь не излечима, но есть вероятность снять воспалительный процесс, болевые симптомы с применением лекарства, хирургического вмешательства. На время это приостановит прогресс болезни, улучшит самочувствие человека.

Как лечить шишку подсказывает комплексное применение медикаментов, народных средств.

Лечение ванночками

Ванночки с добавлением ароматических масел и лекарственных трав имеют благоприятное воздействие на ноги. Используются эфирные масла календулы, сандала, эвкалипта. Принимают ванночки с водой, нагретой не более 40º С, длительностью не более ½ часа.

Полезны ванночки, приготовленные из отвара картофельных очисток. Их надо залить кипящей водой, варить на медленном огне ½ часа. Горячим отваром, остывшим до 40º С, распаривают ступни, к шишкам прикладывают теплые очистки. Процедуру проводят 2 раза в день.

Помогут соляные ванночки, в тазу с горячей водой растворить горсть поваренной или морской соли, держать ноги 10-15 минут. Процедуры проводить на ночь 2 недели.

Используют ванночки, приготовленные на отваре листьев березы и тополя, с добавлением сушеного чабреца. Смесь составляется из равных частей сырья, заливается 3 литрами кипящей воды, варится на медленном огне 5 минут, затем настаивается. Перед процедурой вода разогревается до +35º С, ноги держать в ванне с распаренной зеленью 20 минут.

Любые ванночки рекомендуется проводить на ночь, перед сном утеплять ноги. Так в домашних условиях лечатся шишки на ноге возле большого пальца, но любое средство должно быть согласовано с лечащим врачом.

Народные средства

Эффективность народных способов проверена веками, их и сегодня используют в комплексной терапии.

Народные рецепты включают:

Нанесение йодной сеточки. Оборачивание больного пальца свежим лопухом, мягкой стороной листьев мать-и-мачехи. Оборачивание кашицей из позеленевшего картофеля. Компрессы из разных смесей и отваров. Домашние мази своего приготовления.

Рецептов мазей, растирок множество, надо выбрать удобный для себя способ приготовления. Все народное лечение должно быть согласовано с лечащим врачом.

Медикаментозное лечение

Направление медикаментозного лечения основано на установленном диагнозе и всегда идет в комплексе с ортопедическими, физиотерапевтическими методиками. Лекарства дают эффект на начальной стадии болезни, применяются перед хирургическим вмешательством для уменьшения болей и воспаления.

Лечение шишки на ноге возле большого пальца сверху поддается лекарственному воздействию на первой стадии болезни. В этом случае врачи лечат пациентов препаратами от ревматизма – Азатиоприном, Левамизолом, Циклоспорином, Месалазином, Диксициклином.

Интересно! Симптомы недостатка витамина Д у взрослых

Снимают боли и воспалительные процессы биологические лекарства – Ембрел, Кинерет, Хумира, Ремикад, Оренция.

К медикаментозному лечению относятся инъекции, которые врач делает в поврежденный сустав. Врач пунктирует полость между суставами, отсасывает экссудат при его обильном накоплении. Одновременно используется введение стероидных препаратов – Кеналога, Дипроспана, Гидрокортизона.

Прием антибиотиков назначается при инфекционном воспалении и наличии в суставной полости гноя. Все средства имеют симптоматическое действие. Для местного действия место болей натирают мазью, кремом, гелем против воспалений – Диклаком, Вольтареном, Быструм-гелем, Долобене.

Основные медикаменты:

из гомеопатических средств – Траумель С, Цель Т;

с обезболивающим действием – Финалгон, Капсикам, Ортофен, Диклофенак, Эфкамон, Апизартрон;

НСПС с противовоспалительным действием – Кетопрофен, Парацетамол, Фенацетин, Нимесулид, Вольтарен, Анальгин, Аминофеназол, Пироксикам дают эффективное обезболивание;

хондропротекторы восстанавливают поврежденные хрящевые ткани – Хондроитина сульфат, Терафлекс М, комплекс Софья.

Если не удается достичь видимого положительного результата, врачи решают вопрос о проведении операции.

Операция

Хирургическое вмешательство применяется при усилении болей на фоне консервативного лечения; при прогрессировании деформации, когда увеличивается отклонение пальца; при изменении походки, при частых рецидивах.

Цель операции – коррекция положения косточек, восстановление функций ступни; частичное или полное устранение костного нароста. С достижением этих целей у пациента проходят симптомы болезни.

Операционные методы делят на группы: оперируются мягкие ткани; затрагиваются ткани костей; комбинированный ход вмешательства.

Распространенные оперативные методики:

экзостектомия, при которой хирурги удаляют часть нароста;

артродез, при котором палец фиксируется в неподвижном положении;

остеотомия, когда удаляется пораженная костная часть, суставы фиксируются металлическими спицами;

резекционная артропластика, когда удаляется пораженный участок кости;

эндопротезирование – хирург проводит полную замену пораженного сустава протезом. Проводится на запущенной стадии болезни.

Но есть противопоказания к оперативному вмешательству:

низкая свертываемость крови;

пожилой возраст;

дисфункция тканей.

При наличии противопоказаний врачи ищут другие направления лечения.

К какому врачу обратиться при возникновении шишки на большом пальце

Кто из врачей помогает в начале заболевания? Пациентам надо обращаться к терапевтам общей практики, они обязательно назначат консультации ортопеда, отправят к травматологу, хирургу, ревматологу. Врачи в комплексе диагностических и лечебных мер будут выбирать направление терапии, когда она еще возможна. Привлекут физиотерапевта для лечения их методами.

Диагностика

Начало лечения возможно после комплекса диагностики, установки диагноза. В ходе исследования врачи составляют картину патологии, видят ее связь и отличие от других болезней.

Диагностические методики:

Рентгенография ступней в 3-х проекциях. Дает обширную информацию, визуализирует расположение мелких костей и суставов. Компьютерная подометрия. Обследование распознает самое начало развития патологии. Компьютерная плантография. На специальной платформе делают отпечатки ступней, их форма позволяет врачу увидеть деформации ступней, степень их развития. МРТ стоп. Дает врачам картину состояния мягких тканей. Лабораторные исследования.

В анализах физиологических и пункционной жидкости определяется уровень:

мочевой кислоты;

СОЭ;

антинуклеарных антител.

В комплексе вся диагностика дает картину болезни, позволяет выбрать верное лечение.

Методы профилактики

Следует предотвращать развитие болезни на больших пальцах ног.

Есть ряд испытанных мер:

носить удобную обувь из мягкого материала, имеющую подходящий строению ступни подъем, ширину;

при необходимости обуться в туфли на шпильке вкладывать особые стельки;

заниматься спортом в спортивной обуви;

чаще ходить босиком по грунту;

делать массаж ног;

заниматься гимнастикой для повышения подвижности суставов;

по рекомендации врача носить ортопедические приспособления;

следить за своим весом.

Постоянно принимать лекарства, назначенные врачами, проходить профилактическое обследование, осмотры и лечение.