Симптомы недостатка витамина Д у взрослых

Недостаток витамина D может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Болезнь практически всегда подкрадывается тихо и незаметно, без явных симптомов, как у мужчин, так и у женщин. Когда нехватка витамина Д дает о себе знать, следует незамедлительно обращаться к врачу.

Важность витамина D

Витамин D является одним из трех витаминов, которые предотвращают старение организма. А это означает, не только сохранение красоты, но и здоровья, возможности вести активный образ жизни без «болячек» до преклонных лет.

Кроме того, витамин Д входит в пятерку витаминов, участвующих во всех важных биохимических процессах, протекающих в организме.

Уникальность витамина в том, что он один из немногих, которые продуцируются самим организмом, а также является единственным, который «работает» в организме и как витамин и как гормон (кальцитриол).

Поступление витамина D в организм происходит из трех источников:

продуцируется кожей при воздействии солнечных лучей;

с пищей;

при употреблении препаратов, его содержащих.

Под витамином D подразумевается целый комплекс витаминов (D2, D3, D4, D5 и D6), при преимущественном содержании витамина D3 – холикальциферола.

При нехватке витамина Д у женщин, появляются такие настораживающие симптомы, как потливость и боязливость.

В целом достаточное количество витамина обеспечивает:

лучшее усвоение кальция;

замедление процессов старения;

поддержку на высоком уровне передачу нервных импульсов в мозг с обратной связью;

улучшение работы легких и сердечно-сосудистой системы;

повышение работоспособности и стрессоустойчивости;

укрепление мышц и наращивание мышечной массы;

повышения уровня обменных процессов;

стимулирует активность иммунной системы;

регулирование минерального обмена;

достаточное накопление кальция, магния и фосфора;

блокирование развития наследственных заболеваний (влияя на ядра клеток и усиливая транскрипцию РНК и ДНК).

В результате усвоения организмом витамина D, образовавшийся гормон кальцитриол делает важную работу по стимулированию большего поглощения кальция костной тканью. Что приостанавливает развитие такого заболевания, как остеопороз у женщин в 53 года и выше. Признаки остеопороза характерны для женщин с недостатком витамина Д.

В результате оказываемого воздействия на организм, достаточный уровень количества витамина D противодействует развитию очень многих заболеваний, например, таких, как:

остеопороз;

болезнь Альцгеймера;

различные заболевания сердца;

кожные заболевания;

артриты и артрозы;

рассеянный склероз;

диабет;

псориаз;

гипертония;

онкологические заболевания.

Симптомы дефицита витамина D у женщин и мужчин

Нехватка витамина D проявляется у взрослых, как общими симптомами, так и специфическими по половому признаку.

Кто в группе риска

Не дожидаясь появления симптомов, которые могут быть необратимыми, важно соблюдать профилактические мероприятия тем, кто находится в группе риска:

жители северных районов;

постоянно находящиеся в помещении без прогулок в дневное время;

беременные женщины;

кормящие;

пожилые мужчины и женщины.

Усугубить ситуацию с проявлением симптомов недостатка витамина Д3, как у женщин, так и у мужчин, может также и нерациональное питание. Особенно опасным является обедненность рациона такими продуктами, как:

куриные яйца;

печень;

жирная рыба;

молоко, творог, сыр (натуральные).

Общие симптомы нехватки витамина D:

постоянная патологическая усталость, которая ощущается даже после отдыха;

тревожное состояние и бессонница;

потливость затылочной части головы;

отсутствие аппетита;

резкая потеря веса;

кариес;

ослабление сердечной мышцы;

изменение осанки, сутулость;

ухудшение зрения.

Особенности симптомов недостатка витамина D у женщин:

плохое настроение;

частые нервные срывы и депрессии;

головные боли, упадок сил настолько, что трудно заставит себя даже подняться;

ухудшение состояния кожи;

появление тусклости и ломкости волос, выпадение;

темные круги под глазами, отеки;

желание заесть «плохое настроение» сладеньким и мучным;

снижение такой важной функции, как перистальтика кишечника, что приводит к частым и опасным для здоровья, запорам;

расслоение ногтей.

Нехватка витамина Д3 проявляется определенными симптомами не только у женщин, но и у мужчин:

отложение шлаков в виде излишков жира;

ночные и даже дневные судороги ног;

снижение мышечного тонуса;

боль в суставах;

повышение уровня сахара в крови;

снижение скорости и качества сперматозоидов.

Чем опасен недостаток витамина D в организме взрослого

Важности витамина D для организма, которую мы рассмотрели выше, соответствует и та разрушительная сила для него, каковой является его дефицит.

Беда подкрадывается совершенно незаметно, вроде бы все нормально, на небольшой дискомфорт, поначалу, никто не обращает внимания. Когда же симптомы становятся явно выраженными, то восстановить здоровье в полном объеме уже практически не удается.

Угроза качеству жизни, а также и значительное сокращение ее продолжительности, становится реальной. На пороге уже стоят такие заболевания, как:

остеопороз;

сердечная недостаточность;

частые простуды и ОРВИ;

астма;

туберкулез;

рак молочных желез;

бесплодие, как у женщин, так и у мужчин, причем зачастую необратимое;

заболевания эндокринной системы с наложением своих симптомов на сложную ситуацию со здоровьем, связанную с недостатком витамина Д, как у взрослых женщин, так и у мужчин.

Как лечить нехватку витамина

Основой лечения, а также профилактикой недостатка витамина D, является ежедневная 15 – 20 минутная прогулка днем. Кроме того, следует скорректировать и свой рацион питания.

Народные методы

Народная медицина рекомендует справляться с проблемой нехватки витамина Д и соответствующими симптомами, как у женщин, так у мужчин, исключительно корректировкой образа жизни и питания, что мы и отметили вначале данного раздела.

Кроме продуктов питания, содержащих витамин Д, народная медицина рекомендует употреблять салаты, чаи и отвары из таких растений, как:

одуванчик;

крапива;

люцерна;

хвощ полевой.

Питанию и прогулкам уделяется основная роль в борьбе с надвигающейся страшной угрозой. Регулярное употребление продуктов, богатых витамином Д, и как можно более продолжительные прогулки в дневное время, могут в скором времени выправить ситуацию.

Однако, такие простые и очень действенные рекомендации, эффективны лишь в том случае, если проблема не встала перед вами во весь свой рост и негативные процессы в организме еще не приобрели необратимый характер.

Продукты

Включение в свой рацион питания продуктов, содержащих витамин Д, должно носить регулярный характер. Организму важно получать суточную норму витамина Д не от случая к случаю, а ежедневно. Особенно это важно у женщин и мужчин в 50 лет и старше, а тем более, когда симптомы нехватки витамина Д уже налицо.

Спасти здоровье помогут блюда на вашем столе с такими продуктами, как:

печень, как крупного рогатого скота, так и печень рыбы;

жирные сорта рыбы (сельдь, лосось, скумбрия), икра;

другие морепродукты;

натуральные жирные молочные продукты;

подсолнечное, оливковое, льняное масло и кукурузные масла;

грибы.

Также полезно включать в свой рацион дрожжи в любом виде.

Витаминный комплекс и другие препараты

Бесконтрольный прием не только витамина Д, но также и поливитаминов, без особых на то показаний и чаще, чем раз в год, чреват последствиями не менее разрушительными для организма, чем авитаминоз.

Особенно опасен безответственный прием витамина Д, не стоит доверять лишь симптомам и сразу начинать его прием. Такой лечебный прием витамина Д нанесет непоправимый урон здоровью. Оправдан он может быть лишь в случае лабораторного подтверждения недостатка витамина, как у женщин, так и у мужчин.

Если же лабораторное подтверждение дефицита важного витамина имеется, то только врач может назначить соответствующий препарат из наиболее эффективных:

Эргокальциферол;

Doppel herz Aktiv;

Devisol;

Альфа – D3 – ТЕВА;

Вигантол.

Суточная норма витамина D

Установленные нормы потребления витамина D в международных единицах МЕ, носят условный характер и намеренно занижены. Установлены они с учетом того, что переизбыток этого витамина также опасен, если не больше, чем его дефицит.

При составлении таблицы, учитывалось и то не поддающееся контролю количество витамина, которое продуцируется организмом под воздействием ультрафиолета.

Таблица представляет собой рекомендованные показатели суточного потребления витамина D в МЕ:

для новорожденных – 500 – 700;

от 5 лет до 12 лет – 400 – 500;

подростки – 500 – 600;

от 20 лет до 50 лет – 300 – 400;

беременные и кормящие – 600 – 800;

преклонный возраст – 600 – 800.

Так как цифры эти достаточно условные и носят рекомендательный характер, как нижний предел, то верхняя граница может быть значительно выше.

Что говорит о том, что не стоит подсчитывать количество употребленного витамина D. Достаточно просто регулярно употреблять вышеперечисленные продукты и осуществлять ежедневные прогулки в дневное время суток.

Передозировка тоже плохо – последствия

Если вы осведомлены о важности поддержания достаточного уровня витамина D в организме, и следите за тем, чтобы его поступление происходило естественным путем, то передозировка вам не грозит.

О передозировке может идти речь лишь в случае приема препаратов с витамином D. Его максимально допустимая верхняя граница равна 4000 МЕ в сутки. При кратковременном приеме такого высокого количества витамина со здоровьем ничего плохого случиться не может.

Что нельзя сказать, при длительном приеме высоких доз, даже при признаках недостатка витамина д, как у женщин за 50 лет, так и у мужчин.

Примечательно, что симптомы переизбытка витамина D не носят специфического характера и могут быть признаками другой проблемы со здоровьем:

тошнота;

потеря аппетита;

снижение веса.

Переизбыток витамина D способен спровоцировать:

повышение кальция в крови;

психические расстройства;

проблемы с сердцем;

нарушение работы почек.

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Что важно знать

Определить уровень витамина D в вашем организме поможет специальный анализ крови. В зимнее время года особенно важно выбираться на улицу в редкие солнечные деньки и употреблять больше жирных продуктов.

К интересным фактам по теме можно отнести следующие:

не у всех людей одинаково происходит продуцирование витамина D;

с возрастом продуцирование сокращается;

также меньше вырабатывается витамин D у людей с темным цветом кожи.

Интересным также является тот факт, что всеми любимая селедка является самым настоящим рекордсменом по содержанию витамина D.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что если у вас еще нет симптомов дефицита витамина D, то это вовсе не означает, что проблема обошла вас стороной. По данным статистики огромное количество людей до 80% испытывают его недостаток. Поэтому, если вы вовремя скорректируете свой образ жизни, то скорей всего никогда и не узнаете, что дефицит, все-таки, имел место.