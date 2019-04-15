Что делать если повышена мочевая кислота в крови

Одно из веществ, что в естественном состоянии производит организм – мочевая кислота. Она получается в ходе распада пуринов под воздействием фермента - ксантиноксидазы. Что делать, если мочевая кислота в крови повышена? Каковы причины и симптомы?

Мочевая кислота в крови повышена

Часть пуринов проникают в кровь, остатки их распада переходят в почечную систему, откуда и выводятся. Отклонения показателей пуринов обусловлены разными факторами, вплоть до суточного колебания.

Так, отмечено, что к вечеру, когда организм человека перенасыщен разными продуктами, содержание мочевой кислоты в крови повышено.

Основные факторы, повышающие концентрацию пуринов, безобидны, однако надо своевременно определять причину их роста. Знание причин повышения мочевой кислоты в крови у женщин позволяет дифференцировать симптомы и находить верное направление лечения.

При повышении от активной физической нагрузки, вследствие нарушения диеты, их легко можно корректировать. Но иногда симптом повышения становится указанием на органическую патологию.

Мочевая кислота в крови – что это такое

Для нормального процесса биохимического метаболизма организму требуется определенное содержание мочевой кислоты, она является составной частью обмена белков. Формирование мочевой кислоты происходит в тканях печени, где белки из пищи поступают в разные отделы кишечника.

Там происходит их дальнейшая переработка в важные для пищеварения компоненты. Вывод мочевой кислоты осуществляется почками.

Образуется мочевая кислота двумя процессами:

перевариванием в ЖКТ растительной и животной пищи, когда осуществляется пуриновый обмен, образуются соединения мочекислого вида;

распадом пуриновых клеток.

Кислота выполняет важные организму функции:

антиоксидантное действие;

пролонгирует эффект адреналина, поднимая тонус сердца, сосудов, повышая эмоциональное состояние;

на ранней стадии приостанавливает рост раковых клеток.

Мочекислые соединения перерабатываются кишечными бактериями на 15-20%, остальное количество, успешно выполнив свои функции, выводятся из организма почечной системой. Регулировать содержание мочевой кислоты в крови при ее повышении можно лечением, питанием, в зависимости от причин и симптомов.

Норма мочевой кислоты в крови

Показатели кислоты различаются по полу, возрасту человека. Кровь молодежи и детей содержит меньше кислоты, кровь мужчин – значительно больше, чем кровь у женщин. Тем не менее, есть средние показатели, их сводят в таблицу.

Нормальные показатели мочевой кислоты

Уровень мочевой кислоты в норме

Пол Возраст Показатели дети до 12 лет 120-330 мкмоль/л женщины до 60 лет 200-300 мкмоль/л женщины от 60 лет 210-430 мкмоль/л у женщин от 90 лет 130-460 мкмоль/л мужчины до 60 лет 250-400 мкмоль/л мужчины от 60 лет 250-480 мкмоль/л у мужчин от 90 лет 210-490 мкмоль/л

Таблица показывает норму мочевой кислоты в биохимическом анализе.

Причины повышенной мочевой кислоты в крови

Повысились верхние границы кислоты – это гиперурикемия.

Часто посещает мужчин, что определено физиологическими условиями:

избыточным употреблением белковой пищи;

высокими нагрузками физического характера;

частым употреблением спиртного.

Соматическими причинами изменений данных кислоты в крови становятся патологии:

устойчивая гипертензия, повреждаются почки, что вызывает еще большее повышение давления;

резкое снижение показателей происходит в случае отравления свинцом;

заболевания желез внутренней секреции, нарушающие регуляцию пуриновых нуклеотидов, содержащихся в структуре ДНК и РНК;

лишний вес, атеросклероз, взаимосвязанные нарушением метаболизма липидов;

повышает показатели развитие подагры.

Если мочевая кислота в крови повышается по указанным причинам у мужчин, им нужно начинать лечение независимо от симптомов.

Среди важных причин колебания кислоты в крови врачи называют несбалансированный рацион. При большом употреблении продуктов с пуриновыми соединениями организм их усваивает, а высвобожденная кислота становится излишней.

Симптомы повышения мочевой кислоты

Изначально повышение кислоты проходит без симптомов, определить это можно на профосмотре, на обследовании по другим жалобам. Сама гиперурикемия не является самостоятельным заболеванием, это симптомы, указывающие врачу направление лечения. По ним врач находит нарушения соматических расстройств у пациента.

Так как клинические проявления разные у всех пациентов, то заболевание определяется в комплексе симптомов.

Высокие показатели превышения уровня мочевой кислоты проявляются симптомами:

острыми суставными болями, в основном по ночам;

дневной дискомфорт движений;

появление непонятных кожных пятен, с развитием их до язвенного состояния;

уменьшается объем мочи;

почечные колики;

нарушается ритм сердечных сокращений;

краснеют локти, колени.

Образования на коленях и локтях со временем начинают мокнуть, создавая условия для развития и роста колоний микроорганизмов. Это уже вторичное инфицирование.

У детей повышение мочевой кислоты в крови обусловлено другими причинами, но симптомы схожи со взрослыми. Поэтому лечение детей обусловлено наличием генетической гиперурикемии.

Лечение

Первый этап перед назначением лечения – обследование пациента, выявление причин такого состояния. Проводятся необходимые анализы и исследования, результаты которых помогают врачу установить диагноз, выбрать направление терапии.

При повышении показателей мочевины терапия проводится в комплексе мер. Одними препаратами здесь не обойтись, важна коррекция питания, режима дня, добавление народных средств. Основные препараты имеют диуретические свойства, уменьшают производство мочевины. Это Аллопуринол, Бензобромарон, Колцихин, Сульфинпиразон – лекарства для блокировки синтеза мочевины печенью.

Комплекс мер имеет цель:

устранить симптомы противовоспалительными лекарствами;

вывести ураты;

нормализовать метаболизм.

Мужчинам для избавления от гиперурикемии врач назначит тибетские процедуры:

иглоукалывание;

фитотерапию;

стоунтерапию;

мануальную терапию.

Эти процедуры, как показывает практика, эффективны именно в лечении мужчин. Лечение возможно только в комплексе мер, где на первом месте с лекарствами стоит диета. Тогда лечение повышенной мочевой кислоты в крови лекарствами поможет убрать причины и симптомы этого явления.

Питание и диета

Повышение мочевой кислоты в крови имеет разные причины, проявляется разными симптомами. Но в лечении главное место занимает диета. Увеличивается объем суточной нормы жидкости до 2-2,5 л в сутки, в него включаются первые блюда, соки, кисели, компоты, чаи. Основной объем жидкости – чистая вода. Уменьшается использование соли, острых специй.

Какие продукты нужно исключить из питания:

бульоны;

жирную рыбу, сосиски;

консервацию домашнего приготовления;

бобовые культуры, грибы;

томаты разной степени зрелости, шпинат.

Обогатить рацион продуктами:

зеленые яблоки;

чеснок, лук;

цитрусовые.

На столе постоянно должен быть свежий укроп; яйца допускаются не более 3-х штук в неделю.

Предпочитается паровая обработка всех блюд, или тушение с растительными маслами. Придерживаться диетического питания надо всю жизнь, потому что появление лишней мочевины дает рецидивы.

Препараты

Комплексное лечение имеет цель – избавить организм человека от излишков мочевины, что важно – у мужчин.

Эти цели достигаются приемом лекарств, назначенных врачами:

выведению мочевины способствуют Пробенецид, Бикарбонат натрия, Сульфинпиразон;

выводит продукты пуринового распада Цинховен;

снижают активность обмена пуринов, уменьшают выделение кислоты Алломатон, Аллопуринол;

активизируют функции почек для выведения мочевины Фуросемид, Маннитол, Лазикс;

обезболивают Кетановом, Но-Шпой, Нурофеном, Бралом, Мигом-400, Анальгином.

При явных проявлениях подагры назначаются Милурит, Пуринол, Ремид, Санфипурол, Аллозим. Проявления подагры на суставах лечат наружными средствами в виде компрессов и растирания: Диклофенаком, Ибупрофеном, Индометацином, Пироксикамом, Кетопрофеном. Вместе с лечебным питанием эти препараты дадут нужный терапевтический результат.

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Народные рецепты

При избавлении от гиперурикемии комплекс терапевтических мер дополняется народными средствами. Целители и терапевты называют основные лекарственные растения, из которых готовятся отвары, настои для внутреннего приема. Это брусника, листья березы, зелень крапивы.

Такие травы применяются при повышенной мочевой кислоте в крови, известных причинах, ярко выраженных симптомах, для усиления эффекта лечения.

Рекомендуемые рецепты:

Настой из брусничных листьев. Способ приготовления: 2 ст. л. сухих листьев заливают стаканом кипящей воды, настаивают в тепле ½ часа. Употребление: пить по 1/3 стакана 3 раза в день. Отвар травяного сбора. Способ приготовления: готовится сухой травяной сбор из лекарственных растений. Измельченный корень лопуха – 50 г; измельченный корень пырея – 40 г; цветы фиалки трехцветной – 60 г; цветы вероники – 40 г. Ингредиенты равномерно смешивают, хранят в темноте в накрытой стеклянной посуде. Отвар готовится так: берут 40 г смеси трав, заливают литром горячей воды, варят на слабом огне 15 минут. Отставляют до естественного остывания в теплом месте, затем процеживают. Употребление: по стакану 3 раза в день до еды. Отвар из березовых листьев. Способ приготовления: 1 ст. л. сухих листьев заливают стаканом воды, дают покипеть на слабом огне 10 минут. Отставляют, дают остыть в тепле, процеживают. Употребление: пить отвар по третьей части стакана 3 раза в день до еды.

Народных средств много, употребление каждого из них надо согласовывать с лечащими врачами.

Как сдавать анализ на мочевую кислоту

Перед сдачей крови на биохимию надо заранее приготовиться. За пару дней до сдачи анализа надо ограничить себя в употреблении соков, крепкого чая, кофе, алкоголя, жевательных резинок. С вечера поесть не позже 18:00, чтобы был голодный перерыв 12 часов. С утра не курить. Перед сдачей крови не нервничать, поддерживать позитивное эмоциональное состояние.

Профилактика

Для приведения в норму гиперурикемии рекомендуется соблюдать профилактические меры:

каждый день совершать прогулки шагом или бегом;

постоянно придерживаться назначенной диеты;

пройти лечение в санатории;

пить воду со свежим лимонным соком.

Не забывать о фитотерапии, в сочетании с приемом основных лекарственных препаратов.

Теперь вы знаете, почему мочевая кислота в крови может быть повышена, каковы симптомы и методы лечения.