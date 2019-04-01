Иногда любимые туфли вдруг оказываются малы, но покупать новые не хочется. Что делать? Рассмотрим, как растянуть обувь на размер больше в домашних условиях. Для этой цели используют различные способы.

Химические растяжители обуви на размер больше

Дома можно применять все, что находится под рукой – средства на основе различных химических соединений.

Самыми доступными в хозяйстве являются: уксус, парафин, керосин, спирт. Но есть и специализированные составы, сделанные в промышленных условиях.

Растяжитель для обуви, коррекция формы. Vister универсальный​​

Один из самых дешевых спреев, произведенный в Санкт- Петербурге. Подходит для обуви из натуральных и ненатуральных материалов.

Растяжитель для обуви, коррекция формы Salton

Немецкое средство SALTON прекрасно растягивает обувь и голенища сапог на 1 размер. Наносится строго по инструкции, затем необходимо одеть и походить в обуви до полного высыхания. Иногда одного раза бывает недостаточно, процедуру необходимо повторить.

На туфлях, ботинках и сапогах не остается никаких разводов, спрей хорошо впитывается.

Растяжитель для обуви "Дивидик"

Дивидик растягивает любую обувь, даже из нубука и велюра, он недорогой. Пена наносится непосредственно внутрь, затем необходимо одеть обувку на носок и походить.

Средство имеет легкий цитрусовый запах и выполняет функции освежителя и дезодоранта.

Растяжитель для обуви Salamander

Немецкое средство очень быстро размягчает обувь. Аэрозоль может наноситься на все виды кожи. Используется также для подгонки обуви по ноге. При использовании можно не разнашивать ботинки, а просто оставить их с нанесенным аэрозолем на несколько часов. Обувь из крокодиловой кожи и лаковую растягивают изнутри.

Как растянуть обувь из разных материалов

Разные материалы предполагают разные методы обработки. Предложим способы, как растянуть обувь в длину на размер больше.

Кожзам

Заменитель кожи производится посредством измельчения остатков кожевенного дела, которые специальным образом прессуются в пласты и обрабатываются веществами, придающими им прочность. Такой материал очень хорошо растягивается различными способами.

Методы, показывающие как растянуть обувь на размер больше в домашних условиях из кожзама, представлены ниже:

Вода. Сапоги мочат в жидкости, и ходят по дому в обуви, одетой на влажные носочки, пока вода не высохнет. Мыльный раствор. Хозяйственное мыло натирают на терке, разбавляют водой. Получившееся средство намазывают на части, которые надо растянуть и смягчить, оставляют на полдня, до полного высыхания. Зерно. Самое народное средство. Насыпают в ботинки зерно, заливают водой, оставляют на ночь. К утру зернышки разбухают, растягивая кожу. Вынимают семена и просушивают обувь. Вазелин. Им смазывают нужные места, дают впитаться и разнашивают.

Кожаная обувь

Натуральная кожа требует бережного отношения, так как является достаточно дорогим материалом. У многих возникает вопрос, как растянуть обувь на размер больше? В домашних условиях есть несколько вариантов действия с изделиями из кожи.

Насколько возможно в кипяченую воду опустить носки. Ноги обмотать полиэтиленовым пакетом, сверху теплый носок. Одеть любимые туфли и дефилировать по квартире не меньше получаса. Найти старые газеты, смочить в воде, лучше кипятке, хорошо отжать. Вложить их в сапоги и оставить насколько часов. Еще один способ с ноской некоторое время – намазывание кожи сливочным маслом, которое смягчает волокна материала. Но, чтобы избежать проблем с кожаными дорогими ботинками, стоит обратиться к мастеру.

Лакированная обувь

На такую обувь нанесен слой лака, который может растрескиваться после растяжения. Необходимо выбирать способы, которые меньше будут подвергать деформации верх изделия. Узнаем, как растянуть лаковую обувь на размер больше в домашних условиях. Вот несколько способов:

Если вам мала обувь и у вас есть друзья, с большим размером ноги, можно попросить их несколько часов походить в вашей обуви. Правда, им это составит дискомфорт. Подберите очень жирный крем, хорошо натрите им обувь изнутри, походите в ботинках, одетых на толстый шерстяной носок, затем оставьте на половину суток. Старый, почти забытый способ предполагает обработку материала внутри одеколоном или укладывание бумаги, смоченной им. Вечером положите полотенце в теплую воду, отожмите, заверните в него ботинки, оставив до утра. Затем разверните и оденьте, походите разнашивая.

Замшевая обувь

Прежде чем разбираться, как растянуть обувь из замши, напомним, что намокшая замшевая обувь становится очень неприглядной, растяжители испортят ее форму, а горячие приборы могут дать обратный эффект, то есть сделать изделие маленьким.

Не дорогостоящим и лучшим способом является механический. Просто помните материал руками и походите в ботинках.

Для голенища можно воспользоваться влажной фланелевой салфеткой, которую нужно вложить в расстегнутый сапог и прогладить по ней утюгом.

Протрите замшевую обувь внутри слабым раствором уксуса или водки, разведенной с водой, чтобы как можно больше растянуть замшевую обувь. Причем, на размер больше в домашних условиях изменить полноту возможно, а дальше, действие чревато последствиями.

Используйте специальные аэрозоли для замши.

Как растянуть обувь в домашних условиях

Еще несколько способов того, как растянуть на размер больше, которые подходят практически ко всем видам.

С помощью морозильной камеры

Если в доме имеется морозильная камера, в которую свободно войдет ваша обувь, можно использовать данный метод.

Наполните водой два полиэтиленовых пакета, лучше большой плотности, чтобы не порвались. Хорошо завяжите. Один вложите в носок, другой в пятку и голенище.

Отправьте пару в морозилку своего холодильника на ночь. Вода, превращаясь в лед по мере застывания, будет растягивать обувь.

Медицинский спирт

Чтобы воспользоваться очередным способом возьмите медицинский спирт или другие спиртосодержащие препараты.

Кожу смачивают как внутри, так и снаружи, затем разнашивают.

Кипяток

Применяется только для кожаных материалов, остальные могут быть подвержены коррозии и изменению цвета.

В обувь наливается кипяток и дается немного постоять, потом пара высушивается, но не на отопительных приборах.

Фен

Метод схож с предыдущим, но в качестве горячего средства используется фен. Ботинки одеваются на толстые шерстяные носки и феном обдуваются снаружи, чтобы не задеть ноги. От горячего воздуха кожа размягчается. Затем еще некоторое время надо оставаться в обуви, чтобы она приняла правильную форму.

Другие способы

За то время, пока существует обувь, найдено огромное количество способов ее растяжки, рассмотрим некоторые из них. Также увидим, как растянуть зимнюю обувь на размер больше в домашних условиях:

Касторовое масло. Способ не отличается от обработки вазелином или сливочным маслом. После применения обувь разнашивается. Горячий пар. Подержите недолго ботинки в открытом состоянии над паром. Это смягчит материал, из которого они сделаны. Особенно этот способ подходит для голенищ зимних сапог.

Важные советы

Чтобы получить необходимый результат и не испортить обувь, прислушайтесь к нашим советам.

После любых действий, произведите необходимый уход за ботинками, смажьте их специальными кремами. Обязательно дожидайтесь, чтобы обувь высохла. Если с первого раза эффекта не наблюдается или он небольшой, повторите процедуры. Не применяйте способы растяжение на тех материалах, для которых они не рекомендуются. При использовании покупных растяжителей, внимательно читайте инструкции. Покупайте обувь во второй половине дня, тогда ваши ноги слегка отекут и вы сможете правильно подобрать размер. Тем, кто имеет вес более 80 кг, стоит приобретать ботинки с увеличенным супинатором. Если вы носите тесные туфли, это может спровоцировать образование костного нароста. А высокие узкие сапоги мешают движению колена и усиливают давление на коленный нерв и сустав.

Используйте наши лайфхаки из данной статьи. Теперь вы знаете как растянуть кожаную и другую обувь на размер больше в домашних условиях.