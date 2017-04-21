Сделай витаминную бомбу! Рецепты 3 весенних смузи

Весна — время ярких красок, витаминных напитков и хорошего настроения!

Где же в это время найти источник всевозможных витаминов и микроэлементов? Конечно же, в овощах и фруктах.

123RF/Oleksandr Farion

Смузи — это отличный вариант для перекуса и возможность получить максимальную витаминную пользу. Время пробовать новые варианты!

Всеми любимые и привычные морковь, свекла, яблоко, тыква, апельсин, сельдерей, имбирь — кладезь полезных и таких необходимых для красоты и здоровья составляющих. Ты уже готовила по этим рецептам?

В этих трех смузи сочетаются разные вкусы. Надеюсь, ты сможешь выбрать для себя что-то подходящее или вдохновиться на создание своего рецепта витаминного коктейля.

Итак, вот рецепты, рассчитанные на один стакан бодрящего напитка.

Смузи 1: морковь 100 г, сельдерей 100 г, имбирь 10 г, вода 30 г.



Смузи 2: свекла 100 г, яблоко 100 г, имбирь 10 г, вода 30 г



Смузи 3: тыква 60 г, морковь 60 г, апельсин 80 г, вода 30 г.

Экспериментируй с пропорциями, специями и сочетаниями. Всегда можно добавить по вкусу корицу, кориандр, кардамон, гвоздику.

Зачем бежать в аптеку, если под рукой продукты, в которых содержатся витамины практически всех групп и богатейшее разнообразие микроэлементов?

Пусть твоя весна будет полна витаминов. Приятного аппетита и вкусных смузи!