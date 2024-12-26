Само вряд ли пройдет. Избавляемся от постакне

Угревая сыпь (акне) – одна из самых распространенных причин неуверенности в себе и излишней застенчивости у подростков. В этом возрасте состояние кожи влияет на физическое и ментальное здоровье и на социальную адаптацию.

Но часто избежать акне не получается, поскольку это следствие гормональных изменений, плохой экологии, образа жизни, нехватки важных элементов в организме – о причинах надо обязательно поговорить с врачом-дерматологом.

У многих подростков существует предубеждение против визита к врачу – они боятся, что им назначат гормональные препараты или процедуры. В аппаратных процедурах нет ничего страшного, они тоже безвредны, но все же при лечении молодой кожи такими методами следует соблюдать осторожность.

Лучший вариант – пользоваться наружными средствами – сегодня лечебная косметика позволяет лечить постакне в домашних условиях. Устранить последствия угревой сыпи помогают ретиноиды – синтетические производные витамина А.

"Ретиноевая мазь" содержит в составе изотретиноин (0,05% и 0,1%), который занимает ведущее место в лечении акне и подходит даже для сухой кожи, требующей тщательного ухода. Мазь оказывает противовоспалительное и отшелушивающее действие, ускоряет заживление рубцов. Ее можно применять при всех видах постакне, таких как комедоны ("черные точки"), папулы (красные бугорки), пастулы (гнойные прыщики), подкожные и болезненные шишки.

Конечно, серьезные стадии постакне могут потребовать дополнительного лечения, например, кислородно-озоновой или лазерной терапии, но в большинстве случаев мазь помогает справится с постакне спустя несколько месяцев после начала курса.



Угревая сыпь – это хроническое воспаление, которое возникает при повышенной выработке кожного сала. Остановить его выработку мы не можем, это важный фактор защиты от бактерий и инфекций. Загрязнения, смешиваясь с кожным салом, дают акне. Ретиноиды разрушают кожно-сальные пробки, помогают уменьшить размер сальных желез и усиливают иммунные реакции организма на бактерии, – объяснила Анна Карпова, врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эстетической медицины МИ РУДН.

Она добавила, что мазь не закупоривает поры, поскольку у нее низкое содержание жировой фазы (до 10%) и по текстуре напоминает крем (мазь – только фармакологическое название).

Среди побочных эффектов лечение ретинолом на начальной стадии может привести к покраснению и шелушению кожи, но это естественная адаптация кожи к процессу регенерации клеток. Через некоторое время кожа восстановится. Ретиноевая мазь содержит Витамин Е и гидрокортизон, которые помогают снизить побочные эффекты.





Рекомендации по лечению зрелой кожи такие же. Но здесь надо отметить, и способность ретинола устранять морщины. Самые эффективные anti age средства делаются на его основе, он способствует обновлению клеток и как следствие – естественному омоложению лица и шеи.

Кстати, в 1931 году швейцарский ученый Пауль Каррер за свои исследования строения ретинола был награжден Нобелевской премией по химии. Спустя 20 лет ретинол стали активно применять в медицине в том числе для лечения кожных заболеваний – и до сих пор ретинол считается самым действенным средством.

Тем не менее сегодня существует много и других способов лечения постакне – пилинги, лифтинги, мезотерапия, шлифовка, инъекции, кислородно-озоновая терапия… В любом случае надо проконсультироваться с врачом, который назначит то, что подходит именно вам.

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АО "Ретиноиды" / ИНН 7720031037

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