Ранние пробуждения: секреты легкого подъема без вреда для нервной системы

Встать с первыми лучами солнца и не возненавидеть жизнь – кажется, это что-то из фантастики. Однако ранние пробуждения – не пытка, а вполне достижимая привычка, если подойти к этому делу с умом и заботой о себе.

Главное правило

Первое, что нужно понять: ранний подъем – это не про лишение сна, а про грамотное его планирование. Высыпаться – святое, и никакие мотивирующие видео в TikTok не заменят вам 7–8 часов сна. Если будильник звонит в шесть утра, ложиться нужно хотя бы до 11 вечера. Простой расчет, но почему-то его игнорируют.

Утренние ловушки



Самое сложное в ранних подъемах – это перешагнуть через утреннюю "дремотную ловушку", когда хочется нажать на кнопку "еще 10 минут". Чтобы этого не происходило, ставьте будильник подальше от кровати. Пусть пройтись за ним будет вашим первым утренним "ритуалом".



Свет и вода

Перепады настроения и усталость часто связаны с неправильным световым режимом. Включите мягкий свет сразу после пробуждения или откройте шторы – естественный свет помогает телу понять, что пора "включаться". А еще начните утро со стакана воды. Добавьте туда лимон или несколько ягод – это простое действие помогает почувствовать себя бодрее и улучшает обмен веществ.

Ритуалы для хорошего старта



Утренние ритуалы – это не просто модная привычка которую показывают блогеры, а реально работающая штука. Легкая зарядка или растяжка займет всего 5–10 минут, но разгонит кровь и настроит на день. Попробуйте медитировать, включить любимую музыку или даже полистать любимый журнал. Главное – найти что-то свое, что приносит радость.



А что с кофе?

Кофе – да, но не сразу. Утром ваш организм нуждается в воде, а кофе может усилить обезвоживание. Поэтому лучше отложить чашку капучино хотя бы на 30 минут после пробуждения. Этот небольшой трюк делает утро менее стрессовым для организма.

Гармония важнее идеала



Ранние подъемы – это не про насилие над собой, а про заботу. Начните постепенно: на 15 минут раньше каждый день, добавьте в утро вещи, которые вас радуют, и не забывайте, что самое важное – это ваша нервная система. Выберите подходящий ритм, наслаждайтесь своим утром и будьте в гармонии с собой.



Ранее женский журнал "Клео.ру" делился натуральными средствами против усталости.