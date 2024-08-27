Прокрастинация и мотивация. Разбираемся в механизмах нашей психики с врачом

Прокрастинацию и проблемы с мотивацией часто путают с ленью, апатией и депрессией. Предлагаются различные методы борьбы с этим состоянием, включая использование тайм-менеджмента и развитие самодисциплины. Однако для начала стоит понять, что такое прокрастинация и почему не нужно заставлять себя делать то, что не хочется. О природе явления и способах повысить эффективность рассказывает врач, психосоматолог Екатерина Тур.





Прокрастинация: почему возникает и как преодолеть?

Прокрастинация – это склонность откладывать важные дела на потом, несмотря на негативные последствия такого поведения. Многие считают, что отказ от активных действий связан с ленью, но это не так. Чтобы понять, как вернуться к нормальной жизни, важно изучить механизмы прокрастинации.

Стрессы, дефицит энергии

Чаще всего она является признаком отсутствия сил на выполнение текущих задач. Недостаток ресурсного потенциала – основа выгорания и снижения эффективности.

Прокрастинация – результат пережитых стрессов, сложных жизненных испытаний. Когда вы откладываете дела на потом, на самом деле вы экономите ресурс. Внутренние защитные механизмы не позволяют расходовать силы на то, что бессознательно кажется бесполезным, что не дает ни роста, ни развития.

Апатия и депрессия нередко встречаются при длительной прокрастинации и эмоциональном выгорании. Они связаны с тем, что человек не может контролировать свои резервы либо давно растратил их на борьбу с выраженным хроническим стрессом.

Отсутствие интереса, негативный детский опыт





Прокрастинация может быть обусловлена состоянием, когда смыслы, которые раньше имели ценность, перестали существовать. Нет мотивации, нет желания тратить энергию – человек просто не может делать то, что стало неинтересным. Очень часто прокрастинация охватывает людей в ходе рабочих процессов, и это означает, что данный вид деятельности их не увлекает.

Возможно, в детстве человеку не удалось реализовать свои мечты – научиться играть в шахматы, заняться конным спортом или настольным теннисом. Из-за этого у ребенка ограничился интерес – вторая по важности позитивная эмоция, которая помогает достигать личностного развития. При отсутствии стремлений и умения управлять ресурсами человеку трудно распределять нагрузку и концентрировать внимание.

Прокрастинация также довольно тесно связана с понятием призвания, предназначения – определенного рода занятий, при помощи которого реализуется энергетический потенциал.

Давление социума

Современное общество навязывает людям жесткие стереотипы и нормы успешности: надо окончить институт, выйти замуж или жениться, родить и вырастить детей, построить карьеру, добиться материального благосостояния. Если человек травмирован, у него не будет возможности выполнить социальные запросы. Да, он создаст семью и устроится на работу, но, в конце концов, это выльется в тяжелый личностный кризис с трагическим финалом.

Поэтому прокрастинация – первый тревожный звоночек, что вы находитесь не на своем месте, и вам нужно как следует отдохнуть. Коррекция более сложных состояний апатии и депрессии проводится в кабинете врача-психотерапевта: создаются новые опорные элементы личности, которые помогают контролировать ресурсный потенциал, развивать и повышать уровень интереса, начиная с простых житейских радостей.

Повышение мотивации: как это работает?





Мотивация – это не способ борьбы с прокрастинацией, возникающей на фоне недостатка энергии. Об улучшении эффективности можно говорить, когда у вас высокий уровень ресурса, и вы с удовольствием выполняете некие задачи. В этом случае используются различные инструменты, которые базируются на дофаминовой системе поощрения, ожидания позитивных результатов и предвкушения победы.

Мотивирующие установки

В сознании выстраиваются соответствующие образы – как вы будете радоваться успехам и гордиться, что справились со сложными делами. Можно составлять и размещать перед глазами различные позитивные фразы, программирующие на упорный труд и настойчивость в достижении цели.

Поощрение за труд

Подумайте о том, как вы вознаградите себя за работу. Например, запланируйте долгожданную поездку в красивое место, фото которого будет установлено на экран телефона. Вы должны видеть главный приз, за который нужно бороться, будь то деньги, путешествие или сдача экзаменов.

Самое главное – научиться грамотно управлять своим ресурсом. Если силы закончатся, вероятны различные неприятные изменения – сначала психоэмоциональные, а затем и психосоматические. Поэтому не стоит доводить себя до прокрастинации. А если это уже случилось – поспешите обратить внимание на свое здоровье и восстановить внутренние резервы.