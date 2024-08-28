О состоянии здоровья человека можно судить по разным признакам и индикаторам. Одним из них является язык, который у здорового человека характеризуется бледно-розовым цветом. Если на нем есть незначительное количество белесоватого налета, который можно легко удалить с помощью зубной щетки, то поводов для беспокойства нет. Другое дело, когда его много, а также присутствует неприятный запах. В этом случае причины белого налета на языке у взрослого человека заслуживают самого пристального внимания, поскольку могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. На какие именно моменты стоит обратить внимание, Клео.ру расскажет в этой статье.

Основные причины белого налета на языке

При определении причин белого налета на языке нужно учитывать определенные нюансы, такие как его оттенок и локализация. Среди распространенных причин этого явления можно отметить следующие:

Различные инфекционные заболевания. К примеру, при скарлатине на языке возникают густые и плотные серо-белые образования, которые сохраняются на протяжении первых 5-6 дней болезни. При кандидозе (молочнице) налет характеризуется как творожистый.

На первых стадиях рака языка образовывается налет в виде очагов, не имеющих четких границ.





Также белый налет на языке могут вызвать следующие причины:

злоупотребление алкоголем, курение;

длительный прием антибиотиков и некоторых других лекарственных препаратов;

высокая температура;

химические травмы в области полости рта;

иммунодефицитные состояния;

некоторые разновидности хронических заболеваний (сифилис, диабет, гипотиреоз).





Симптомы и признаки, сопровождающие белый налет

Если вы хотите понять, как избавиться от белого налета на языке при том или ином заболевании, нужно брать во внимание, что каждое из них сопровождают определенные симптомы и признаки. К самым распространенным и характерным из них относятся следующие:

При кандидозе творожистый налет идет в комплексе с помутнением слюны и образованием белых вкраплений в секрете слюнных желез.

При глоссите возникают такие неприятные признаки как боль, жжение языка, образование бактериальной пленки.

При заболеваниях ЖКТ налет сопровождается неприятным запахом изо рта.

Во время приема антибиотиков на языке зачастую появляются образования белесого цвета. Как правило, они исчезают сразу после приема лекарственных препаратов.

У курильщиков белый налет на языке зачастую идет в комплексе с возникновением зубного камня.





Диагностика и когда обращаться к врачу

Белый налет на языке не является основным признаком какого-либо заболевания. Если вас беспокоит исключительно это явление, не сопровождается другими признаками, стоит посетить стоматолога. Если наблюдаются боли в ЖКТ, стоит записаться на прием к гастроэнтерологу. Если вы ощущаете признаки острого респираторного заболевания, вам показано обращение к терапевту.

Лечение белого налета на языке подразумевает его первоначальную диагностику. При обращении к врачу он проводит тщательный осмотр полости рта, исследуя плотность налета, состояние слизистой оболочки языка под ним, выявления сухости или отечности, трещин либо эрозий. При диагностике берется во внимание длительность подобных изменений в ротовой полости, история заболеваний, которые предшествовали этому явлению. Также проводится анализ состояния ЖКТ и легких. При необходимости проводятся дополнительные исследования, в частности, анализ крови.





Подведем итог

Причины белого налета на языке у взрослого могут быть самыми разными. Если вас беспокоит данное явление, проанализируйте ваше состояние и обратите внимание на другие признаки, свидетельствующие о проблемах со здоровьем. Это поможет вам понять, к какому врачу стоит обратиться, чтобы своевременно предпринять необходимые меры.